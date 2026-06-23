ETV Bharat / bharat

লৌহাগড় দুৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ: ভাবী পত্নী আৰু প্ৰেমিকে কেতন আগৰৱালক ঠেলি দিছিল খাৱৈত

লৌহাগড় দুৰ্গত সংঘটিত হত্যাৰ গোচৰত কেতন আগৰৱালক তেওঁৰ ভাবী পত্নী আৰু প্ৰেমিকে খাৱৈত ঠেলি দিয়াৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ।

Lohagad fort death case turned out to be Ketan Agrawal murder finacee and friend arrested
লৌহাগড় দুৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 10:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

পুনে(মহাৰাষ্ট্ৰ): মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত কেতন বিশাল আগৰৱালৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই লৈছে নতুন ৰূপ । মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে মৃত ৰিয়েল এষ্টেট ফাৰ্মৰ পৰিচালক ভাবী পত্নী আৰু প্ৰেমিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । পুনে জিলাৰ লৌহাগড় দুৰ্গৰ সমীপৰ দ খাৱৈত আগৰৱালক ঠেলি দি আইনৰ চকুৰ পৰা সাৰিবলৈ দুৰ্ঘটনা বুলি পতিয়ন নিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ।

২৬ বছৰীয়া আগৰৱাল আছিল পুনেৰ গহুঞ্জেৰ বাসিন্দা । পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰিয়েল এষ্টেট ব্যৱসায়ৰ পৰিচালক আছিল তেওঁ । এই ব্যক্তিগৰাকীক বিগত ১৮ জুনত দুৰ্গৰ সমী এটা খাৱৈত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । প্ৰথম অৱস্থাত লৌহাগড় দুৰ্গৰ পৰা আকস্মিকভাৱে পৰি যোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ৷

সেই সময়ত আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে আগৰৱালে প্ৰচণ্ড বতাহ বলি থকা সময়ত ভাবী পত্নী আৰু বন্ধুৰ সৈতে ট্ৰেকিং কৰি থকাৰ সময়তে প্ৰায় ৪০০ ফুট দ খাৱৈত পৰি যায় । কিন্তু বৰ্তমান তেওঁৰ ভাবী পত্নী আৰু তেওঁৰ ২২ বছৰীয়া প্ৰেমিক চেতন বাবুলাল চৌধুৰীৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

ঘটনাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে আকস্মিক মৃত্যুৰ প্ৰতিবেদন পঞ্জীয়ন কৰিছিল কাৰণ আগৰৱালৰ ভাবী পত্নীয়ে আৰক্ষীক জনাইছিল যে তেওঁলোকে সেই দুৰ্গ পৰিদৰ্শন কৰি থকাৰ সময়তে আগৰৱাল পিছলি পৰি পৰিছিল । চলিত বৰ্ষৰ শেষৰফালে দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কথা আছিল ৷ এই অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত এটা ৰাজপ্ৰাসাদ বুকিং কৰাকে ধৰি পৰিয়াল দুয়োটাই বিয়াৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতিও চলাইছিল ।

পুনেৰ গ্ৰাম্য আৰক্ষী অধীক্ষক সন্দীপ সিং গিলে কয় যে মৃত্যুৰ পৰিস্থিতি সন্দেহজনক যেন লাগিছে, যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গোচৰটোৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । তেওঁ কয়, "আমাৰ দলসমূহে আৰ্থিক বিবাদ আৰু ব্যক্তিগত সম্পৰ্ককে ধৰি কেইবাটাও কোণৰ তদন্ত কৰিছিল । তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পুনেৰ কন্ধৱা বাসিন্দা চেতন বাবুলাল চৌধাৰীৰ সৈতে আগৰৱালৰ ভাবী পত্নীৰ সম্পৰ্ক আছিল ।"

গিলে সাংবাদিকৰ আগত কয়,"জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিত এই তেওঁলোকে প্ৰি-ৱেডিং শ্বুটিঙৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । পুনেৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল । কিন্তু মুম্বাই পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে গম পায় যে কেতন আগৰৱালৰ পাছপ'ৰ্ট নোহোৱা হৈছে ।"

পোহৰলৈ আহিছে যে অভিযুক্ত ভাবী পত্নীয়ে বালিলৈ যাব নিবিচৰাৰ বাবেই পাছপ’ৰ্ট নোহোৱা কৰা হৈছিল । আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়,"দুয়োটা পৰিয়ালে ১৯ জুনত আগৰৱালৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টিৰো পৰিকল্পনা কৰিছিল, কিন্তু তাতো তেওঁ উপস্থিত থাকিব বিচৰা নাছিল । গতিকে, ১৮ জুনত তাই জোৰ দি আগৰৱালক লৈ গৈছিল লৌহাগড় দুৰ্গলৈ । ইতিমধ্যে চেতন চৌধুৰী তাত উপস্থিত আছিল আৰু দুয়ো মিলি এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল ।"

আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"হত্যাৰ পিছতে তদন্তত পাছপ'ৰ্ট হেৰুওৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে । ১৮ জুনত কেতন আগৰৱালে নিজৰ ভাবী পত্নীৰ সৈতে লৌহাগড় দুৰ্গলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি এক ঘটনাৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল ।"

আৰক্ষী অধীক্ষকে জনোৱা মতে, মৃতকৰ পৰিয়ালৰ পৰা তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোক সন্দেহ ঘনীভূত হয় । আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আৱিষ্কাৰ কৰে যে কেতন আৰু তেওঁৰ ভাবী পত্নীৰ মাজত বিগত কিছুদিন ধৰি বাদ-বিবাদ চলি আছিল । ভাবী পত্নী আৰু চেতনে তেওঁক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এই কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল ।"

বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে তদন্তত ভাবী পত্নীয়ে কেতন আগৰৱালৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ব নিবিচাৰি চৌধুৰীৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কত তেওঁক বাধা বুলি গণ্য কৰে । অভিযোগ অনুসৰি দুয়োজনে আগৰৱালক নিৰ্মূল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল । পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে ভাবী পত্নীয়ে ভ্ৰমণৰ অজুহাতত তেওঁক লৌহাগড় দুৰ্গলৈ লৈ যায়, পিছত চৌধুৰীক সেই স্থানলৈ মাতি অনা হয় । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, তাৰ পিছত দুয়োজনে আগৰৱালক দুৰ্গৰ পৰা ঠেলি দিয়াৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হয় বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।

সন্দেহৰ ভিত্তিত স্থানীয় অপৰাধ শাখাই চৌধুৰীক আটক কৰে । জেৰাৰ সময়ত জানিব পৰা গৈছে যে আগৰৱালৰ ভাবী পত্নীৰ সৈতে চৌধুৰীৰ সম্পৰ্কত বাধা হৈ আছিল কেতন আগৰৱাল, সেয়ে দুয়োজনে তেওঁক হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰে ।

চৌধুৰীক কৰা সোধাপোচাৰ ভিত্তিত ভাবী পত্নীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । গিলে কয় যে কেতনৰ পিতৃ বিশাল আগৰৱালাৰ অভিযোগৰ পিছত মঙলবাৰে লোনাৱালা গ্ৰাম্য আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ সংশ্লিষ্ট ধাৰাত হত্যা আৰু অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ গোচৰ ৰুজু কৰে ।

আৰক্ষী বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, পৰিঘটনাৰ ক্ৰম নিৰ্ণয় কৰিবলৈ, ফৰেনছিক প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰু এই ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে অধিক লোক জড়িত নেকি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ অধিক তদন্ত চলি আছে ।

লগতে পঢ়ক: হজযাত্ৰীসকলৰ বাবে কি নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰৰ ? হজ কমিটী প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি

তলা লাগিল সোণাৰিৰ ৰতনপুৰ চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীত, শ শ চাহ শ্ৰমিকৰ হাহাকাৰ

TAGGED:

PUNE MURDER CASE
লৌহাগড় দুৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ
হত্যাকাণ্ড
ইটিভি ভাৰত অসম
KETAN AGRAWAL MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.