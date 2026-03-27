লকডাউনৰ বাতৰি মিছা : দেশত দুমাহলৈ মজুত আছে পৰ্যাপ্ত ইন্ধন
ইন্ধনৰ নাটনি সন্দৰ্ভত চৰকাৰে স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে । দুমাহলৈ দেশত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাৰুৱা তেল, পেট্ৰ'ল, ডিজেল মজুত আছে ।
Published : March 27, 2026 at 6:58 PM IST
নতুন দিল্লী : "দেশত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাৰুৱা তেল, পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেল মজুত আছে । দুমাহলৈ দেশবাসীয়ে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে ।" চৰকাৰে দেশবাসীক এই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ লগতে পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংকট আৰু ইন্ধনৰ নাটনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতত লকডাউন হ'ব বুলি চলি থকা চৰ্চাও মিছা বুলি নিশ্চিত কৰিলে । লকডাউনৰ উৰাবাতৰি বা প্ৰচাৰক বিশ্বাস নকৰিবলৈও চৰকাৰে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ।
পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ ব্রিফিঙত পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্রাকৃতিক গেছ মন্ত্রালয়ৰ যুটীয়া সচিব সুজাতা শর্মাই কয় যে লকডাউনৰ দৰে কোনো পৰিস্থিতি অহা নাই আৰু আলোচনাও হোৱা নাই ৷ লকডাউনৰ খবৰ সম্পূর্ণ মিছা ৷
অৱশ্যে চলি থকা পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটে এতিয়ালৈকে ৭ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈছে । ওমান, ইৰাক আৰু ইউ এ ইত থকা ভাৰতীয় মিছনসমূহে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোক, আগতীয়াকৈ দেশলৈ ঘূৰাই অনা আৰু মৃতদেহ ঘূৰাই অনা সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি আছে বুলি (গাল্ফ)ৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব ৰণধীৰ জয়ছোৱালে জনাইছে ।
তেওঁ লগতে কয়, "কালি আবুধাবিত সংঘটিত আক্ৰমণত এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে । আমি ভুক্তভোগী পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আবুধাবিত থকা আমাৰ মিছনে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগত আছে আৰু মৃতদেহ শীঘ্ৰে ঘূৰাই অনাৰ বাবে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি থকা হৈছে । আন এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকো সামান্য আঘাত পাইছে । বিভিন্ন ঘটনাত মুঠ ৭ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।"
পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্রাকৃতিক গেছ মন্ত্রালয়ৰ যুটীয়া সচিব সুজাতা শর্মাই কয় যে অহা দুমাহৰ বাবে খাৰুৱা তেল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থকাৰ বিপৰীতে পেট্ৰ'ল, ডিজেল আৰু এল পি জিৰ পৰিস্থিতিও ভাল । শৰ্মাই লগতে কয় যে তীখা, অটোমোবাইল, ৰাসায়নিক আৰু প্লাষ্টিক উদ্যোগক অগ্ৰাধিকাৰ দি গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ্থে বাণিজ্যিক এল পি জি আবণ্টন ৭০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
ইফালে পেট্ৰ'ল পাম্পত দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে যদিও ইন্ধন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে মজুত আছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰিছে । তেওঁ কয়, "প্ৰায় সকলো দেশেই ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে যদিও ভাৰতত তেনেকুৱা একো নাই । ভাৰত চৰকাৰে হয় গ্ৰাহকক মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা ল'বলৈ দিব পাৰিলেহেঁতেন নহ'লে নিজেই বোজা ল'ব পাৰিলেহেঁতেন । মূল্যবৃদ্ধিয়ে যাতে সাধাৰণ জনতাক প্ৰভাৱিত নকৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে এই আঘাত নিজৰ ওপৰত লৈছে ।"
তেওঁৰ মতে ২০২২ চনৰ পৰা ইন্ধনৰ দাম হ্ৰাস পাইছে অন্যথা মূল্য অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । এই কথা মনত ৰখা উচিত বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি চি বি আই চিৰ অধ্যক্ষ বিবেক চতুৰ্বেদীয়ে কয় যে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ১০ টকা কৰ্তন কৰাৰ বিপৰীতে ডিজেল আৰু বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধন (এটিএফ)ৰ ওপৰত ৰপ্তানি শুল্ক আৰোপ কৰা হৈছে ।
চতুৰ্বেদীয়ে কয় যে ১০ টকা কৰ্তনৰ ফলত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লৰ মূল্য ২১.৯০ টকাৰ পৰা ১১.৯০ টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য ১৭.৮০ টকাৰ পৰা ৭.৮ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে । আনহাতে ডিজেলত প্ৰতি লিটাৰত ২১.৫ টকা আৰু এ টি এফৰ প্ৰতি লিটাৰত ২৯.৫ টকা ৰপ্তানি শুল্ক আৰোপ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
