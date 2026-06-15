আমেৰিকা-ইৰাণৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৰমুজ পাৰ হ’ব দিশা; শুকুৰবাৰে উপস্থিত হ’ব গুজৰাটত
দিশা নামৰ টেংকাৰখনে মাৰ্চ মাহত কাটাৰৰ ৰাছ লাফানৰ পৰা সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰাই হৰমুজ প্ৰণালীত আবদ্ধ হৈ আছিল ।
Published : June 15, 2026 at 7:46 PM IST
নতুন দিল্লী : লিকুইফাইড নেচাৰেল গেছ (এলএনজি) কঢ়িয়াই অনা এখন ভাৰতীয় টেংকাৰে সোমবাৰে নিৰাপদে হৰমুজ প্ৰণালী অতিক্ৰম কৰে । টেংকাৰখন ১৮ জুনত ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰণালয়ৰ সঞ্চালক উপেশ কুমাৰ শৰ্মাই এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ।
আমেৰিকা আৰু ইৰাণে শান্তি চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ পাছত হৰমুজ পাৰ হ’বলগীয়া প্ৰথমখন জাহাজ হ’ব ‘দিশা’ । মাৰ্চ মাহত কাটাৰৰ ৰাছ লাফানৰ পৰা টেংকাৰখনে সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰাই জলপথটোত আবদ্ধ হৈ আছিল । বৰ্তমান দিশাই পূব দিশলৈ যাত্ৰা কৰি গুজৰাটৰ দহেজ বন্দৰলৈ গৈ আছে ।
পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ নিয়মীয়া সংবাদমেল সম্বোধনত শর্মাই কয়, "আমি ইয়াত কথা পাতি থকাৰ সময়ত ভাৰতীয় জাহাজ নিগমৰ নেতৃত্বাধীন কনচৰ্টিয়ামৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এলএনজি কেৰিয়াৰ দিশাই নিৰাপদে হৰমুজ প্ৰণালী অতিক্ৰম কৰি ৬২,৩৭০ মেট্ৰিক টন এলএনজি কাৰ্গো কঢ়িয়াই লৈ আগবাঢ়িছে । জাহাজখনে ১৮ জুনত গুজৰাটৰ দহেজ বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মন্ত্ৰণালয়ে নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়, বিদেশত থকা ভাৰতীয় মিছন, জাহাজ কোম্পানী আৰু সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে অহৰহ সমন্বয় ৰক্ষা কৰি আছে ।"
শৰ্মাই কয় যে মন্ত্ৰণালয়ে বিগত ৯৬ ঘণ্টাত ৫০ জনকে ধৰি ৩,৫৮৭ জন ভাৰতীয় নাৱিকক নিৰাপদে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে । তেওঁ লগতে কয়, "সমগ্ৰ ভাৰতত বন্দৰ পৰিচালনা স্বাভাৱিক হৈ আছে আৰু কোনো ধৰণৰ জটিলতাৰ খবৰ পোৱা নাই ।"
মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় পতাকা থকা ১০ খন আৰু বিদেশী পতাকা থকা পাঁচখন জাহাজে হৰমুজ পাৰ হৈছে আৰু অন্তিমখন জাহাজ ১৮ জুনত ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।