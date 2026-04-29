পশ্চিম বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন লাইভ আপডেট: ১৪২ টা সমষ্টিত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 7:02 AM IST

Updated : April 29, 2026 at 7:59 AM IST

পশ্চিম বংগত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ । ৭ খন জিলাৰ ১৪২ টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । এই ১৪২ টা সমষ্টিত মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১,৪৪৮ গৰাকী । পুৱা ৭ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজালৈকে চলিব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । প্ৰায় ৩ কোটি ২১ লাখ ৭৩ হাজাৰ ৮৩৭ গৰাকী ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ।

এই নিৰ্বাচনত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ২৩২১ টা কোম্পানী মোতায়েন কৰা হৈছে । সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে ১৪২ গৰাকী । আনহাতে আৰক্ষী পৰ্যবেক্ষক আছে ৯৫ জন আৰু হিচাপ পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে ১০০ জন ।

দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৪১,০০১ টা । ইয়াৰে ৩৯,৩০১ টা মূল ভোটকেন্দ্ৰ আৰু ১৭০০ টা সহায়ক ভোটকেন্দ্ৰ । ইয়াৰ ভিতৰত ৮,৮৪৫ টা কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা চালিত ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু ১৩ টা ভোটকেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰিব বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিয়ে । তাৰোপৰি ২৫৮ টা আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।

আজি ইভিএমত বন্দী হ’ব বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ভাগ্য ৷ ভবানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে বিজেপিৰ নেতা সুভেন্দু অধিকাৰী ৷ ২০২১ ৰ নিৰ্বাচনতো এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী মুখামুখি হৈছিল নন্দীগ্ৰামত । সেই নিৰ্বাচনত সুভেন্দুৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল মমত । আনহাতে কমাৰহাটি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মদন মিত্ৰই ৷

প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ যোৱা ২৩ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হয় । ১৬ খন জিলাৰ ১৫২ টা সমষ্টিত ব্যাপক হাৰ ভোটদান হোৱা দেখা যায় । নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৯৩.১৯ শতাংশ ।

7:55 AM, 29 Apr 2026 (IST)

দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অভিলেখ হাৰত ভোটদানৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

পশ্চিম বংগত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যখনৰ মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক অভিলেখ সংখ্যক ভোটদানৰ বাবে আহ্বান জনায় ৷ যাতে তেওঁলোকে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে । "আজি পশ্চিম বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় । আজি ভোটদান কৰা সকলোকে অভিলেখ সংখ্যক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আমাৰ গণতন্ত্ৰক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে অংশগ্ৰহণমূলক কৰি তোলা বাবে অনুৰোধ জনালোঁ । বিশেষকৈ পশ্চিম বংগৰ মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলে বৃহৎ সংখ্যক ভোটদান কৰি নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

7:29 AM, 29 Apr 2026 (IST)

মিনাখাঁত উত্তেজনা

ভোটদান আৰম্ভ হোৱাৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে উত্তৰ ২৪ পৰগনাৰ মিনাখাঁত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । স্থানীয় তৃণমূলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে কুলটি অঞ্চলত ভোটাৰক নিজৰ ঘৰলৈ গৈ ভোটদান কৰিবলৈ বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ ভিডিঅ’ ফুটেজ মুকলি কৰা হৈছে, যাৰ ফলত অঞ্চলটোত যথেষ্ট উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । এই ঘটনাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আই এছ এফৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰতীক মণ্ডলে ।

তেওঁ দাবী কৰে যে সাধাৰণ জনতাই ভোট দিবলৈ ওলাই আহিলে তৃণমূলৰ পৰাজয় নিশ্চিত - এই কথা উপলব্ধি কৰি শাসকীয় দলে সন্ত্ৰাসবাদৰ পথ বাছি লৈছে । লগতে তেওঁ কয় যে এই ঘটনাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগক অৱগত কৰা হৈছে। প্ৰশাসনে ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।

7:27 AM, 29 Apr 2026 (IST)

গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ মুৰব্বীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক ভোট নিদিবলৈ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ

আই এছ এফৰ সভাপতি নৌছাদ ছিদ্দিকীয়ে কয়, "কালি নিশাৰ পৰা এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ আছে যে গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ মুৰব্বীয়ে মানুহক ভোট নিদিবলৈ ভাবুকি দি আহিছে । ভংগাৰৰ জনসাধাৰণক ভয় দেখুৱাই তেওঁলোকে একো লাভ কৰিব নোৱাৰিব ৷ চৌকতে টিএমচিৰ প্ৰাৰ্থীজনক পৰাস্ত কৰিব।"

