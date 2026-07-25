ETV Bharat / bharat

অৱশেষত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ

Union Education Minister Dharmendra Pradhan Resigns As Centre Gives In To Students' Demand
শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 2:55 PM IST

|

Updated : July 25, 2026 at 3:03 PM IST

Choose ETV Bharat

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদত সেও মানিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিষয়ক লৈ দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাই আহিছিল কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত ৰাজধানী দিল্লীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল ৷ কেৱল দেশতে নহয়, বিদেশটো এই প্ৰতিবাদে গা কৰি উঠিছিল ৷ অৱশেষত শনিবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷

LIVE FEED

2:59 PM, 25 Jul 2026 (IST)

শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ ফল

‘‘শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অন্তত লক্ষ্যত উপনীত হ’লো ৷ গান্ধীজীৰ পৰা শিকিছো ৷’’ ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে এক্সত এনেদৰে পোষ্ট কৰে ৷

Last Updated : July 25, 2026 at 3:03 PM IST

TAGGED:

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ
দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.