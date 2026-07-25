অৱশেষত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ
শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ (ANI)
Published : July 25, 2026 at 2:55 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 3:03 PM IST
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদত সেও মানিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিষয়ক লৈ দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাই আহিছিল কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত ৰাজধানী দিল্লীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল ৷ কেৱল দেশতে নহয়, বিদেশটো এই প্ৰতিবাদে গা কৰি উঠিছিল ৷ অৱশেষত শনিবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷
LIVE FEED
শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ ফল
‘‘শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদৰ অন্তত লক্ষ্যত উপনীত হ’লো ৷ গান্ধীজীৰ পৰা শিকিছো ৷’’ ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে এক্সত এনেদৰে পোষ্ট কৰে ৷
Last Updated : July 25, 2026 at 3:03 PM IST