আজিৰে পৰা আৰম্ভ সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন; তিনি বিধেয়কক লৈ সংসদত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সম্ভাৱনা

আজিৰে পৰা আৰম্ভ সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন; তিনি বিধেয়কক লৈ সংসদত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সম্ভাৱনা
Published : April 16, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 9:36 AM IST
সংসদৰ বৰ্ধিত বাজেট অধিৱেশনৰ তিনিদিনীয়া বিশেষ অধিৱেশন আজি (১৬ এপ্ৰিল বৃহস্পতিবাৰ) আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিৰোধী আৰু চৰকাৰৰ মাজত এক তীব্ৰ বিতৰ্কৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই অধিবেশনত মূলতঃ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে জড়িত প্ৰস্তাৱিত সাংবিধানিক সংশোধনী আৰু ‘নাৰী শক্তি বন্দন আইন’ ৰূপায়ণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব ।
সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক, সীমা নিৰ্ধাৰণ আইন সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক আৰু দিল্লী, জম্মু-কাশ্মীৰ, পুডুচেৰীত এই প্ৰস্তাৱিত আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে সমৰ্থনকাৰী বিধেয়ক লোকসভাত উত্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থকা মহিলা সংৰক্ষণ আইন, ২০২৩ ক্ষিপ্ৰতাৰে কাৰ্যকৰী কৰা ।
২০২৯ চনৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, প্ৰকাশিত লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সীমা নিৰ্ধাৰণৰ অনুশীলনৰ পিছত, বৰ্তমানৰ ৫৪৩ খনৰ পৰা সৰ্বাধিক ৮৫০ খনলৈ (৮১৫খন আসন ৰাজ্য আৰু ৩৫খন আসন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বাবে) বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে , যাৰ লক্ষ্য হৈছে মহিলাসকলৰ বাবে সংৰক্ষণ আইনখন ‘কাৰ্য্যকৰী’ কৰা ।
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংবিধান (১৩১ সংখ্যক সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ৰ খচৰা—বা মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ প্ৰস্তাৱিত সংশোধনী—সাংসদসকলৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিছিল । এই সংশোধনীৰ লক্ষ্য হৈছে লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৮৫০খনলৈ বৃদ্ধি কৰা ।
প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীৰ লক্ষ্য হৈছে ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ পৰা সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰীকৰণৰ সংযোগ আঁতৰাই ৰখা আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ২০২৯ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইয়াক ৰূপায়ণ সম্ভৱ কৰা ।
বিশেষ বৈঠকৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, জনতা দল (ইউনাইটেড), লোক জনশক্তি পাৰ্টি (ৰাম বিলাস) আৰু কংগ্ৰেছকে ধৰি কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলে দুয়োটা সদনৰ সাংসদসকলক উপস্থিত থাকিবলৈ আৰু কাৰ্য্যবিধিৰ সময়ত দলৰ স্থিতি মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দি তিনি শাৰীৰ হুইপ জাৰি কৰিছে ।
লোকসভাক ভাষণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে; একেলগে তিনিখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাক সম্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে সংবিধান (১৩১ সংখ্যক সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক, ২০২৬ উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল (সংশোধনী) বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব । সূত্ৰই জনোৱা মতে, প্ৰায় ২:৩০ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সদনত ভাষণ দিব ।