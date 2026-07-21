লাইভ, দিল্লীত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিবাদ, ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাৰ অংশগ্ৰহণ

লাইভ, দিল্লীত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিবাদ, ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাৰ অংশগ্ৰহণ
Published : July 21, 2026 at 7:13 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 7:29 PM IST
সোমবাৰে দিল্লীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী তথা শিক্ষাৰ্থীয়ে সংসদ ভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচীৰ সময়তে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত বহু প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থী আহত হৈছিল ৷ সেই ঘটনাত আহত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ন্যায়ৰ লগতে নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে জৰিত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু বিফলতাৰ নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰি বিৰোধী দলসমূহে মঙলবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৷
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ লগতে অখিলেশ যাদৱ, এনচিপি নেতাই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ নেতাক বাধা প্ৰদান কৰিছে ৷ যাৰ বাবে আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হাতহতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
LIVE FEED
আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীসহ প্ৰতিবাদকাৰী বিৰোধী নেতাসকলক
৭এলকেএমৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বাছেৰে অজ্ঞাত স্থানলৈ লৈ গৈছে সাংসদ ৰাহুল গান্ধীসহ কংগ্ৰেছ অন্যান আটক কৰা নেতাসকলক ৷
প্ৰিয়ংকা গান্ধীক আটক আৰক্ষীৰ
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৷ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বাহনেৰে লৈ গৈছে নেত্ৰীগৰাকীক ৷