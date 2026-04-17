ETV Bharat / bharat

সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন: ৩ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত আলোচনা আৰু ভোটদান

সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন : ৩ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত আলোচনা আৰু ভোটদান ((PTI/Sansad TV))
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 17, 2026 at 12:08 PM IST

Choose ETV Bharat

সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন । অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে সংসদত উত্থাপন কৰা হৈছিল ৩ খন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক । সেইকেইখন হৈছে সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬, সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক, ২০২৬, কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ । শুকুৰবাৰে অৰ্থাৎ আজি বিয়লি ৪ বজাত এই বিধেয়কৰ ওপৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ।

লোকসভাত শুকুৰবাৰে তিনিওখন বিধেয়কৰ ওপৰত আলোচনা আৰম্ভ হৈছে । কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ সংশোধনী গৃহীত কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাই ১২ ঘণ্টীয়া মাৰাথন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰি মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখনৰ সংশোধনী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে, য'ত লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতহে বিধেয়কখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আঁতৰাই দিয়া হয় । চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুসৰি মুঠ ৩৩৩ টা ভোটৰ ভিতৰত মুঠ ২৫১ টা সপক্ষে আৰু ১৮৫ টা বিপক্ষে ভোট লাভ কৰে । যাৰ বাবে সপক্ষে ভোটৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক, ২০২৬কে ধৰি তিনিওখন বিধেয়ক লোকসভাত উত্থাপন কৰা হয়, বিৰোধীয়ে প্ৰস্তাৱিত আইনসমূহক 'সংবিধান বিৰোধী' বুলি অভিহিত কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

ব্যাপক বিতৰ্কৰ অন্তত শুকুৰবাৰে লোকসভাই এই বিধেয়কসমূহৰ ওপৰত ভোটদানৰ সিদ্ধান্ত লয় । সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয় যে আলোচনাৰ বাবে ১২ ঘণ্টা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, অধ্যক্ষৰ অনুমতি সাপেক্ষে ইয়াক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ বিকল্প আছে । অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই সদস্যসকলক পৰ্যাপ্ত সময় দিয়া হ'ব বুলিও আশ্বাস দিয়ে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে বিতৰ্ক ১৮ ঘণ্টালৈকে চলিব পাৰে বুলিও কয় ।

সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কৰ খচৰা অনুসৰি ২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সীমা নিৰ্ধাৰণৰ অনুশীলনৰ পিছত ২০২৯ চনৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহিলা সংৰক্ষণ আইনখনক 'কাৰ্যকৰী' কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ ৫৪৩ খন আসনৰ পৰা সৰ্বাধিক ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব । ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বিধানসভাতো আসন বৃদ্ধি কৰি নাৰীৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।

TAGGED:

সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন
ইটিভি ভাৰত অসম
সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক
সংবিধান সংশোধনী
PARLIAMENT SPECIAL SESSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.