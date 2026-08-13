ETV Bharat / bharat

ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা স্থগিত : উত্তৰাখণ্ডৰ হালদ্বাণীত হোৱা শুদ্ধিকৰণ ঘটনাক গৰিহণা খাৰ্গেৰ

Parliament LIVE
বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিন (ANI-File photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2026 at 11:25 AM IST

|

Updated : August 13, 2026 at 12:57 PM IST

Choose ETV Bharat

বৃহস্পতিবাৰে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিন । এই অধিৱেশনৰ বাবে মুঠ ১৯ খন বৈঠক ধাৰ্য কৰা হৈছিল । গোটেই অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান চুৰি আৰু যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে চৰকাৰ আৰু বিৰোধী দলৰ মাজত অচলাৱস্থা অব্যাহত থাকে । ইয়াৰ ফলত সদনৰ কাৰ্যবিধি ব্যাহত হৈ পৰে । কিন্তু এই হুলস্থুলৰ মাজতে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক গৃহীত হয় । বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলালৈ পত্ৰ লিখি NEET পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত সদনত আলোচনাৰ বাবে অনুৰোধ জনায় । আনকি বৃহস্পতিবাৰৰ শেষৰ ফালে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰা বা অধিৱেশন বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱো আগবঢ়ায়, যদিহে বিৰোধীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰ্ক বিচাৰে । সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱেও কয় যে বিৰোধীয়ে আলোচনাত সন্মতি দিলে অধিৱেশন বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰ ইচ্ছুক ।

কিন্তু লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে শ্বাহৰ এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক অধিৱেশনৰ অধিকাংশ সময় সংসদত অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি চৰকাৰে এই অচলাৱস্থা ভংগ কৰাৰ শেষ মুহূৰ্তত কৰা প্ৰচেষ্টাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

বুধবাৰে লোকসভাত বিদেশী অৱদান (নিয়ন্ত্ৰণ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬ সংসদৰ ৩১ জনীয়া যুটীয়া সমিতিলৈ অধিক তদন্তৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হয় । গৃহ-ৰাজ্য মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে উত্থাপন কৰা এই প্ৰস্তাৱত লোকসভাৰ ২১ জন আৰু ৰাজ্যসভাৰ ১০ জন সদস্যৰে গঠিত এখন সমিতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

LIVE FEED

12:56 PM, 13 Aug 2026 (IST)

ৰাজ্যসভাত ‘খনি আৰু খনিজ (উন্নয়ন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬’ গৃহীত

ৰাজ্যসভাত ‘খানি আৰু খনিজ (উন্নয়ন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৬’ গৃহীত কৰা হয় । বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ সময়ত কয়লা আৰু খনি মন্ত্ৰী কিষাণ ৰেড্ডীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷

12:52 PM, 13 Aug 2026 (IST)

মই ইয়াক ৰাজনৈতিক বিষয় হিচাপে তুলিব নিবিচাৰো : মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে

ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তথা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে উত্তৰত কয়, "মই এইটোক ৰাজনৈতিক বিষয় হিচাপে গঢ়ি তুলিব নিবিচাৰো । মই বছৰ বছৰ ধৰি এই সদনৰ সদস্য হৈ আছো । মই অনুসূচিত জাতিৰ আৰু এজন দলিত । মোক সহায় কৰক আৰু মোক ৰক্ষা কৰক - মই কেতিয়াও কাকো এনে অনুৰোধ কৰা নাই ।’’

12:43 PM, 13 Aug 2026 (IST)

খাৰ্গে যি ক’লে সেয়া দুখজনক; বিজেপিয়ে এনে কাৰ্যক সমৰ্থন নকৰে : জে পি নাড্ডা

ৰাজ্যসভাৰ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাই বিৰোধী দলৰ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কৰা মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয়, "খাৰ্গে যি ক'লে সেয়া সঁচাকৈয়ে দুখৰ বিষয়, কেৱল কংগ্ৰেছ দলৰ বাবেই নহয়, আমাৰ সকলোৰে বাবে । বিজেপিয়ে এনে কাৰ্যক সমৰ্থন নকৰে । কেতিয়াও কৰা নাই, কিন্তু আমি ইয়াৰ তদন্ত কৰিম । মই আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিছো যে তাত যি ঘটিল সেয়া নিশ্চিতভাৱে তদন্ত কৰা হ'ব, কিন্তু মই স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰো যে বিজেপিয়ে এনেধৰণৰ সমৰ্থন নকৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এই বিষয়টো তদন্ত কৰিব । আপোনাৰ ভাৱনাক আহত কৰাৰ বাবে আমি দুখিত ৷’’

12:37 PM, 13 Aug 2026 (IST)

হালদ্বাণীত মই য’ত ভাষণ দিছিলো তাত বিজেপি নেতাই যজ্ঞ পাতি শুদ্ধি কৰণ কৰিলে : খাৰ্গে

ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তথা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কয়, "মই হালদ্বাণীত আছিলো, য'ত মই ৰামলীলা ময়দানত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিছিলো । লাখ লাখ লোক উপস্থিত আছিল । মই কোনো সম্প্ৰদায় বা ধৰ্মৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিলো । মই কেৱল চৰকাৰৰ সৈতে জড়িত বিষয়বোৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিছিলো, কিন্তু মোৰ ভাষণৰ পাছত বিজেপিৰ সদস্যসকলে মঞ্চখন 'শুদ্ধ' কৰিবলৈ যজ্ঞ কৰিছিল ৷ গণতন্ত্ৰত এনেকুৱা হয় নেকি ? আপুনি সংবিধানক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰি আছে ? মইতো বিপক্ষৰ নেতাহে হওঁ ৷’’

11:48 AM, 13 Aug 2026 (IST)

বিৰোধী দলৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত বিজেপি সাংসদ কংগনা ৰনৌতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত বিজেপি সাংসদ কংগনা ৰনৌতে কয়, "এয়া অতি আপত্তিজনক । তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট কৰি পেলাইছে । পৰিস্থিতি দিনক দিনে বেয়াৰ ফালেহে গতি কৰিছে ৷ এফালে ৰাহুল গান্ধীয়ে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক প্ৰশ্ন কৰে আৰু আনফালে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক উত্তৰ দিবলৈও নিদিয়ে । এইটো কেনেধৰণৰ আচৰণ ? তেওঁলোকে আলোচনাৰ দাবী কৰে, কিন্তু আলোচনাৰ সুযোগ পালে তেওঁলোকে ইয়াৰ উত্তৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় ৷ তেওঁলোকৰ লগত কোনো প্ৰকৃত কাৰণ নাই ৷ দেশৰ উন্নতি, বিকাশ, অৰ্থব্যৱস্থা বা সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত সকলো সমস্যা সমাধান হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে ইয়াত কেৱল নাটক কৰি আছে ৷’’

11:38 AM, 13 Aug 2026 (IST)

দুয়োটা সদনৰ কাৰ্যবিধি

পুৱা ১১ বজাৰ পৰা লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যবিধি আৰম্ভ হয় ৷ লোকসভাত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ।

11:26 AM, 13 Aug 2026 (IST)

লোকসভা স্থগিত

অনিৰ্দিষ্টকাললৈ লোকসভাৰ কাৰ্যবিধি স্থগিত ৰখা হয় । সদন স্থগিত ৰখাৰ পূৰ্বে ‘‘বন্দে মাতৰম’’ পৰিৱেশনৰ পাছতে জৰিয়তে লোকসভাৰ কাৰ্যবিধি আৰম্ভ হৈছিল । সেই সময়ত সদনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীও উপস্থিত থাকে ।

Last Updated : August 13, 2026 at 12:57 PM IST

TAGGED:

সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন LIVE
যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ
বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিন
ইটিভি ভাৰত অসম
PARLIAMENT LIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.