সংসদৰ বাজেট অধিবেশন ২০২৬ : পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পদত্যাগ পত্ৰ স্বীকাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ
Published : March 24, 2026 at 12:46 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 2:12 PM IST
সোমবাৰে লোকসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিয়া ভাষণৰ পিছত মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাত চলি থকা কাম-কাজৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে ৷ ৰাজ্যসভাত মঙলবাৰৰ দিনটোত পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতি আৰু ভাৰতৰ শক্তি আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বিশ্বৰ অস্থিৰতাৰ মাজত ভাৰতৰ শক্তি যোগান সুৰক্ষিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অঞ্চলটোৰ উদ্বেগপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত চৰকাৰৰ মূল্যায়নৰ ৰূপৰেখা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাঙি ধৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । পশ্চিম এছিয়াৰ ওপৰত ভাৰতৰ নিৰ্ভৰশীলতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে খাৰুৱা তেলৰ আমদানি, উপলব্ধতা আৰু বিস্তৃত যোগান শৃংখলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাষণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ সম্ভাৱনা সূত্ৰসমূহে ব্যক্ত কৰিছে ৷
সোমবাৰে লোকসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ লগতে সাৰৰ নিৰৱচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰই প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশ্বস্ত কৰিছিল । তেওঁ এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে চৰকাৰে কেতিয়াও বিশ্ব সংকটৰ বোজা কৃষকৰ ওপৰত পৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু কৃষিখণ্ডক বাহ্যিক প্ৰভাৱ পৰিব পৰা যিকোনো কাৰকৰ পৰা আঁতৰত ৰখা বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে ৷
২.৩০ বজাত নীতিশ কুমাৰক দিয়া হ’ব প্ৰমাণপত্ৰ
নাম প্ৰত্যাহাৰৰ সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছত আন কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাত ৰাজ্যসভালৈ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে নীতিশ কুমাৰ । ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া অনিল প্ৰসাদ হেগড়ে মঙলবাৰে দিনৰ ২.৩০ বজাত নিৰ্বাচনৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিব জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ গৰাকীক ।
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পদত্যাগ পত্ৰ স্বীকাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ
অসমৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পদত্যাগ ২০ মাৰ্চৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা বুলি মঙলবাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই ঘোষণা কৰে ।কংগ্ৰেছৰ টিকটধাৰী, নগাঁৱৰ পৰা দুবাৰকৈ লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা বৰদলৈয়ে ১৭ মাৰ্চত দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে বিজেপিয়ে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত দিছপুৰ আসনৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰক্ষেপ কৰে । বৰদলৈৰ ৰাজনৈতিক জীৱন পৰিক্ৰমা দীৰ্ঘদিনীয়া । সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পূৰ্বে বৰদলৈয়ে অসমৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰত ১৫ বছৰ ধৰি মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
'Too Late' : পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটক লৈ প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা
শিৱসেনাৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীয়ে পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লোকসভাত দিয়া ভাষণক সমালোচনা কৰি ইয়াৰ সময় আৰু চৰকাৰে পৰিস্থিতি চম্ভালি লোৱাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
‘‘আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বিতৰ্কৰ দাবী জনাই আহিছো... কালি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিছিল... তথাপিও তেওঁ এই বক্তব্যসমূহ এতিয়াহে দিছে, তাকো সংকট চলি থকাৰ তৃতীয়টো সপ্তাহত । যদিহে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথম সপ্তাহতে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিলেহেঁতেন, তেন্তে তেওঁ ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ কাৰণ স্পষ্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন... ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতাৰ মৃত্যুৰ পিছত শোকপ্ৰকাশ কৰিবলৈ কিয় সম্পূৰ্ণ তিনিদিন সময় লাগিল... আমি এই বিষয়ত চৰকাৰে পক্ষপাতমূলক স্থিতি লোৱাটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিছো’’ বুলি সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে ৷
চতুৰ্বেদীয়ে লগতে কয়, ‘‘পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰীয়ে ৭৫ দিনৰ বাবে ইন্ধন মজুত থকাৰ আশ্বাস দিছিল যাতে কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত নজন্মে ৷ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত হোৱা নাটনিয়ে পৰিস্থিতি স্পষ্ট কৰি তুলিছে আৰু জনসাধাৰণ কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে ।’’
পাৰদৰ্শিতা, প্ৰস্তুতি আৰু নাগৰিকৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বিৰোধীয়ে আগতীয়া আলোচনাৰ দাবী জনাইছে ।
দুয়োখন সদনতে কাম-কাজ আৰম্ভ
ইতিমধ্যে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত মঙলবাৰৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে ।