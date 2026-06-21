ETV Bharat / bharat

আজি পুনৰ হ'ব নীট ইউজি ২০২৬ৰ পৰীক্ষা: প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্ভয়ে আৰু উদ্বেগমুক্তভাৱে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ আহ্বান কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ

NEET UG 2026 RE EXAM
আজি পুনৰ হ'ব নীট UGৰ ২০২৬ৰ পৰীক্ষা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 10:45 AM IST

|

Updated : June 21, 2026 at 11:11 AM IST

Choose ETV Bharat

আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নীট ইউজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত বিগত ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা নীট ইউজি পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই একেটা পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৷

LIVE FEED

আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নীট ইউজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত বিগত ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা নীট ইউজি পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই একেটা পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৷

11:09 AM, 21 Jun 2026 (IST)

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰ্ভয়ে আৰু উদ্বেগমুক্তভাৱে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ আহ্বান ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ভয় আৰু উদ্বেগ নোহোৱাকৈ নীট ইউজি ২০২৬ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "আজি অলপ সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰায় ২২ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব । তেওঁলোকে ভয় আৰু উদ্বেগ নোহোৱাকৈ পৰীক্ষাত উপস্থিত হ'ব লাগে । তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকললৈ মোৰ শুভেচ্ছা ।"

শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা কোনো কামত লিপ্ত নহ’বলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাই প্ৰধানে কয় যে ভাৰতৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ লগত আপোচ কৰা উচিত নহয় ।

Last Updated : June 21, 2026 at 11:11 AM IST

TAGGED:

নীট ইউজিৰ পুনঃ পৰীক্ষা
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
NEET UG 2026 RE EXAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.