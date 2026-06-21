আজি পুনৰ হ'ব নীট ইউজি ২০২৬ৰ পৰীক্ষা: প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্ভয়ে আৰু উদ্বেগমুক্তভাৱে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ আহ্বান কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ

আজি পুনৰ হ'ব নীট ইউজি ২০২৬ৰ পৰীক্ষা: প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্ভয়ে আৰু উদ্বেগমুক্তভাৱে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ আহ্বান কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ
Published : June 21, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 11:11 AM IST
আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নীট ইউজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত বিগত ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা নীট ইউজি পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই একেটা পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৷
LIVE FEED
আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নীট ইউজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত বিগত ৩ মে’ত অনুষ্ঠিত হোৱা নীট ইউজি পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই একেটা পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৷
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিৰ্ভয়ে আৰু উদ্বেগমুক্তভাৱে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ আহ্বান ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ভয় আৰু উদ্বেগ নোহোৱাকৈ নীট ইউজি ২০২৬ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "আজি অলপ সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰায় ২২ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব । তেওঁলোকে ভয় আৰু উদ্বেগ নোহোৱাকৈ পৰীক্ষাত উপস্থিত হ'ব লাগে । তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকললৈ মোৰ শুভেচ্ছা ।"
শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা কোনো কামত লিপ্ত নহ’বলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাই প্ৰধানে কয় যে ভাৰতৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ লগত আপোচ কৰা উচিত নহয় ।