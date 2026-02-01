ETV Bharat / bharat

মোদী চৰকাৰৰ ৩.০ বাজেট দাখিল কৰিবলৈ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ত উপস্থিত সীতাৰমণ

UNION BUDGET 2026
কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 1, 2026 at 8:40 AM IST

|

Updated : February 1, 2026 at 9:14 AM IST

নতুন দিল্লী : ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট আজি দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৷ এয়া হ’ব এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত, কিয়নো স্বাধীন ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেওবাৰে সংসদত উপস্থাপন কৰা হ’ব বাজেট৷ এইখন হ’ব তেওঁৰ একেৰাহে নৱম বাজেট, যাৰ ফলত তেওঁ এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ৷ ইফালে এইখন বাজেট প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰৰ ১৫ সংখ্যক বাজেট ৷

LIVE FEED

9:08 AM, 1 Feb 2026 (IST)

নতুন কৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে কৰ স্লেবৰ আভাস

বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে যোৱা বছৰৰ অষ্টম বাজেটত বছৰি ১২.৭৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰাসকলে কোনো ধৰণৰ কৰ দিব নালাগিব বুলি ঘোষণা কৰি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক এক বৃহৎ সকাহ প্ৰদান কৰিছিল । ২০২৬ চনৰ বাজেটৰ আগতে ব্যক্তিগত আয়কৰ সন্দৰ্ভত আশা বেছি, কিয়নো প্ৰতিজন সাধাৰণ মানুহে আন এক বৃহৎ কৰ স্লেবৰ সকাহৰ আশা কৰিছে ।

আয়কৰ স্লেব (টকা) আয়কৰ হাৰ (%)
০ৰ পৰা ৪,০০,০০০
৪,০০,০০১ৰ পৰা ৮,০০,০০০লৈ
৮,০০,০০১ৰ পৰা ১২,০০,০০০লৈ ১০
১২,০০,০০১ৰ পৰা ১৬,০০,০০০লৈ ১৫
১৬,০০,০০১ৰ পৰা ২০,০০,০০০লৈ ২০
২০,০০,০০১ৰ পৰা ২৪,০০,০০০লৈ ২৫
২৪,০০,০০১ তকৈ অধিক ৩০

8:46 AM, 1 Feb 2026 (IST)

কৰ্তব্য ভৱনত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ

কৰ্তব্য ভৱনত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ । পুৱা ১১ বজাত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিব ।

8:41 AM, 1 Feb 2026 (IST)

বিত্ত মন্ত্ৰালয়লৈ ৰাওনা কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী

কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ বাবে নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ বাবে ৰাওনা হয় ।

Last Updated : February 1, 2026 at 9:14 AM IST

