সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ LIVE : CEC অভিযোগনামা সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক, লোকসভাত ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ সম্ভাৱনা; ৰাজ্যসভাৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ
সংসদৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সোমবাৰে ষষ্ঠটো দিন । দুদিন স্থগিত ৰখাৰ পিছত সোমবাৰে পুনৰ পুৱা ১১ বজাত দুয়োটা সদনৰ কাৰ্যবিধি আৰম্ভ হয় । সাংসদসকলে নিজ নিজ বিষয় উত্থাপন কৰে । পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত, ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তি, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ মাজতে লোকসভাত এল পি জি সংকটক লৈ বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
শুকুৰবাৰে টিএমচিৰ সাংসদসকলে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিবলৈ দুয়োটা সদনত জাননী দিছিল । দেওবাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই সকলো সাংসদলৈ এখন পত্ৰ লিখি সংসদৰ মৰ্যাদা আৰু শিষ্টাচাৰ বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ লিখিছে যে সদন আৰু সংসদ কমপ্লেক্সৰ একাংশ সদস্যৰ আচৰণে সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ মৰ্যাদা আৰু শিষ্টাচাৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে । সদনত ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰা সদস্যসকলৰ আচৰণ সকলোৰে বাবে গভীৰ চিন্তাৰ বিষয় ।
ইফালে, সোমবাৰে হাৰিয়ানা, বিহাৰ আৰু ওড়িশাৰ ৰাজ্যসভাৰ ১১খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে ৷ সোমবাৰে সন্ধিয়াই এই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব ।