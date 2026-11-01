ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৃহৎ সমাৱেশ LIVE : দুপৰীয়া কন’ট প্লেচৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ইণ্ডিয়া ব্লকৰ পদযাত্ৰা, প্ৰায় ১০ হাজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক জোৱান নিয়োগ

ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৃহৎ সমাৱেশ LIVE : দুপৰীয়া কন’ট প্লেচৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ইণ্ডিয়া ব্লকৰ পদযাত্ৰা, প্ৰায় ১০ হাজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক জোৱান নিয়োগ
Published : November 1, 2026 at 9:17 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 10:12 AM IST
দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত দেওবাৰে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ উদ্যোগত এক বৃহৎ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ কথিত নিৰ্বাচনী অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ লগতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলৰ নেতা-সমৰ্থকে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত উপস্থিত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ইণ্ডিয়া ব্লকে এই সমাৱেশত ১০ লাখ লোকৰ সমাগমৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ।
LIVE FEED
মধ্য আৰু নতুন দিল্লীত প্ৰায় ১০ হাজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক জোৱান নিয়োগ
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সমাৱেশৰ বাবে দিল্লীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে । ৰামলীলা ময়দানক ১৪টা জ’নত ভাগ কৰি নিৰীক্ষণ কৰা হ’ব । ২০০ৰো অধিক চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ লগতে ড্ৰ’ন আৰু বডি কেমেৰাও স্থাপন কৰা হ’ব ।
সমগ্ৰ মধ্য আৰু নতুন দিল্লীত দিল্লী আৰক্ষী, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (চি এ পি এফ), চি আৰ পি এফ আৰু ৰেপিড একচন বাহিনী (আৰ এ এফ)কে ধৰি প্ৰায় ১০ হাজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক জোৱানক মোতায়েন কৰা হৈছে ।
ৰামলীলা ময়দানৰ আশে-পাশে, মিণ্টো দলঙৰ পৰা ৰেলী স্থানলৈ যোৱা পথৰ কাষে কাষে আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত ৪ হাজাৰৰো অধিক জোৱান নিয়োজিত হৈছে । কন’ট প্লেচ, যন্তৰ মন্তৰ, ভগৱান দাস ৰোডৰ আশে-পাশে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ অঞ্চলৰ আশে-পাশেও কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আৰু বহুস্তৰীয় বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে ।
দুপৰীয়া কন’ট প্লেচৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পদযাত্ৰা
ৰামলীলা ময়দানৰ পৰা বৃহৎ সমদল বাহিৰ কৰাৰ পূৰ্বে কন’ট প্লেচ-মিণ্টো ৰোড জংচনৰ পৰা আজমেৰী গেট হৈ ৰামলীলা ময়দানলৈ দুপৰীয়া ১২ বজাত পদযাত্ৰা উলিওৱা হ’ব ।
পুৱাৰে পৰা লোকাৰণ্য ৰামলীলা ময়দান
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৃহৎ সমাৱেশৰ বাবে পুৱাৰে পৰা দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ৰে’ল, বাছ, ব্যক্তিগত বাহনেৰে দিল্লীত হেজাৰ-হেজাৰ লোক উপস্থিত হৈছে ৷ ৰামলীলা ময়দানৰ চাৰিওফালে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলৰ পতাকা, ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰ, পোষ্টাৰ আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । ‘ভোট বচাওক, দেশ বচাওক’ আদি শ্লোগানেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লী পুৱাৰে পৰা উত্তাল হৈ পৰিছে ৷