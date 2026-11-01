ETV Bharat / bharat

ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৃহৎ সমাৱেশ LIVE : দুপৰীয়া কন’ট প্লেচৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ইণ্ডিয়া ব্লকৰ পদযাত্ৰা, প্ৰায় ১০ হাজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক জোৱান নিয়োগ

INDIA BLOC RAMLILA MAIDAN RALLY
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সমাৱেশৰ পূৰ্বে ৰামলীলা ময়দানৰ সমীপত লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা, কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধী, দলৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু সাধাৰণ সম্পাদক কে চি ভেনুগোপালক লৈ বিশাল হৰ্ডিং (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 1, 2026 at 9:17 AM IST

|

Updated : November 1, 2026 at 10:12 AM IST

Choose ETV Bharat

দিল্লীৰ ৰামলীলা ময়দানত দেওবাৰে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ উদ্যোগত এক বৃহৎ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ কথিত নিৰ্বাচনী অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ লগতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলৰ নেতা-সমৰ্থকে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত উপস্থিত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ইণ্ডিয়া ব্লকে এই সমাৱেশত ১০ লাখ লোকৰ সমাগমৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ।

LIVE FEED

10:06 AM, 1 Nov 2026 (IST)

মধ্য আৰু নতুন দিল্লীত প্ৰায় ১০ হাজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক জোৱান নিয়োগ

ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সমাৱেশৰ বাবে দিল্লীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে । ৰামলীলা ময়দানক ১৪টা জ’নত ভাগ কৰি নিৰীক্ষণ কৰা হ’ব । ২০০ৰো অধিক চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ লগতে ড্ৰ’ন আৰু বডি কেমেৰাও স্থাপন কৰা হ’ব ।

সমগ্ৰ মধ্য আৰু নতুন দিল্লীত দিল্লী আৰক্ষী, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (চি এ পি এফ), চি আৰ পি এফ আৰু ৰেপিড একচন বাহিনী (আৰ এ এফ)কে ধৰি প্ৰায় ১০ হাজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক জোৱানক মোতায়েন কৰা হৈছে ।

ৰামলীলা ময়দানৰ আশে-পাশে, মিণ্টো দলঙৰ পৰা ৰেলী স্থানলৈ যোৱা পথৰ কাষে কাষে আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত ৪ হাজাৰৰো অধিক জোৱান নিয়োজিত হৈছে । কন’ট প্লেচ, যন্তৰ মন্তৰ, ভগৱান দাস ৰোডৰ আশে-পাশে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ অঞ্চলৰ আশে-পাশেও কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা আৰু বহুস্তৰীয় বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে ।

9:21 AM, 1 Nov 2026 (IST)

দুপৰীয়া কন’ট প্লেচৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পদযাত্ৰা

ৰামলীলা ময়দানৰ পৰা বৃহৎ সমদল বাহিৰ কৰাৰ পূৰ্বে কন’ট প্লেচ-মিণ্টো ৰোড জংচনৰ পৰা আজমেৰী গেট হৈ ৰামলীলা ময়দানলৈ দুপৰীয়া ১২ বজাত পদযাত্ৰা উলিওৱা হ’ব ।

9:17 AM, 1 Nov 2026 (IST)

পুৱাৰে পৰা লোকাৰণ্য ৰামলীলা ময়দান

ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৃহৎ সমাৱেশৰ বাবে পুৱাৰে পৰা দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা ৰে’ল, বাছ, ব্যক্তিগত বাহনেৰে দিল্লীত হেজাৰ-হেজাৰ লোক উপস্থিত হৈছে ৷ ৰামলীলা ময়দানৰ চাৰিওফালে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলৰ পতাকা, ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰ, পোষ্টাৰ আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । ‘ভোট বচাওক, দেশ বচাওক’ আদি শ্লোগানেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লী পুৱাৰে পৰা উত্তাল হৈ পৰিছে ৷

Last Updated : November 1, 2026 at 10:12 AM IST

TAGGED:

INDIA BLOC RAMLILA MAIDAN RALLY
ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.