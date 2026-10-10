দিল্লীৰ প্ৰতিবাদ LIVE: বিমানৰ ভিতৰত আটক অভিজিৎ দীপকে, সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকাক; আৰক্ষীৰ পোছাকত বডি কেমেৰা
Published : October 10, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 11:47 AM IST
ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লী একপ্ৰকাৰ ৰণাংগনত পৰিণত হয় ৷ চিজেপিৰ এই বৃহৎ বিক্ষোভ আৰু প্ৰতিবাদী সমদলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নতুন দিল্লীত ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ ১৬৩ ধাৰা প্ৰয়োগ কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ নিয়োগ হঠাৎ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । দিল্লীৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰায় ১১ হাজাৰ অতিৰিক্ত জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ মুঠ সংখ্যা প্ৰায় ২৬ হাজাৰ হৈছে । এই প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰে’ল, মেট্ৰ’, বজাৰ, আনকি ইণ্টাৰনেট সেৱাও প্ৰভাৱিত হৈছে ।
LIVE FEED
জ্ঞানেশ কুমাৰ যাব, এই চৰকাৰ যাব: ৰাহুল গান্ধী
কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে শনিবাৰে কয় যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ যাব, মোদী চৰকাৰো যাব, তাৰ পিছত গণতন্ত্ৰ ঠিক কৰাৰ কাম আৰম্ভ হ’ব ।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "জ্ঞানেশ কুমাৰ যাব । এই চৰকাৰ যাব । তেতিয়া গণতন্ত্ৰ ঠিক কৰাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ।"
তেওঁ সংসদৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত 'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ সাংসদসকলৰ আগত দিয়া ভাষণৰ ভিডিঅ’ ক্লিপ এটাও এক্সত শ্বেয়াৰ কৰে ।
-
STORY | Gyanesh Kumar will go, this government will go: Rahul Gandhi Congress leader Rahul Gandhi on Saturday said Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will go and so will the Modi government, and then the repair of democracy will begin. READ: https://t.co/VyTETinLuA (PTI Photo)— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
বিমানৰ ভিতৰত আটক অভিজিৎ দীপকে, সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকাক
ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেসহ তেওঁৰ সতীৰ্থ সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক বিমানৰ ভিতৰতে আটক কৰা হয় ৷ কিছু সময় পূৰ্বে আই জি আই বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিছিল বিমানখন । বিমানখন অৱতৰণৰ পাছতেই দিল্লী আৰক্ষীৰ জোৱান বিমানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু আটাইকেইজনক আটক কৰে ।
অভিজিত দীপকেই দিল্লী আৰক্ষীক কয়, "...মই ইয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ আহিছো, মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক।"
-
#WATCH | Delhi Police personnel enter the aircraft that was carrying Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke to Delhi. The flight landed at IGI Airport a few minutes ago. "...I have come here to be arrested; arrest me," Abhijeet Dipke tells Delhi Police "No, this is not an arrest. Please cooperate," Delhi Police personnel tell him.— ANI (@ANI) October 10, 2026
আৰক্ষীৰ পোছাকত বডি কেমেৰা সংস্থাপন
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ পোছাকত বডি কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীৰ অসৎ আচৰণৰ প্ৰমাণ লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ দিল্লী আৰক্ষীৰ মুৰব্বী কনিষ্টবল ধৰ্মেন্দ্ৰই উল্লেখ কৰে এই কথা ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত প্ৰায় ৭ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী উপস্থিত হোৱাৰ আশা কৰিছে আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে কৰ্মীসকলক অধিক সংযম বৰ্তাই ৰাখি পৰিস্থিতি পেছাদাৰীভাৱে চম্ভালিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
-
VIDEO | Body cameras installed on police officials for recording evidence against ill-behaviour of protestors, says Delhi Police Head Constable Dharmendra ahead of CJP protest. Delhi Police expects around 7,000 protesters to arrive in the national capital on Saturday, with senior officers directing personnel to exercise maximum restraint and handle the situation professionally. #DelhiPolice #JantarMantar #DelhiNews (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
চিজেপিৰ আইনী পৰিক্ৰমা মুৰব্বী ৰত্না সিঙক আটক
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আইনী পৰিক্ৰমা মুৰব্বী ৰত্না সিঙক ঘৰৰ পৰা আটক কৰে ৷
-
बहुत ही दुखद, लीगल head रत्ना सिंह डिटेन्ड हो गई है। https://t.co/ASnbJ0cGcV— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026
কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ কাব্য কৰ্ণাটককে ধৰি কেইবাগৰাকী মহিলাক আটক
চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ ধোলাকুৱাত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ কাব্য কৰ্ণাটককে ধৰি কেইবাগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে । আৰক্ষীয়ে কাব্য আৰু আন প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰি বাছত লৈ যায় ।
-
Delhi Protest: Police seen detaining people ahead of today's CJP protest. #Delhi #CEC https://t.co/gwPzfPM7jC— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 10, 2026
দিল্লী মেট্ৰ’, ৰে’লৱেৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অৱমাননা আবেদন দাখিল
যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে দিল্লী মেট্ৰ’ আৰু ৰে’লৱেৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা সন্দৰ্ভত ৯ অক্টোবৰত আদালতে দিয়া নিৰ্দেশ উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আজি পুৱা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অৱমাননা আবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।
অধিবক্তা শৈলেন্দ্ৰ মণি ত্ৰিপাঠীয়ে তেওঁৰ আবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছতো ডি এম আৰ চিয়ে ৪৫টা মেট্ৰ’ ষ্টেচনৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান গেট বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । আৱেদনখনত কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব গোবিন্দ মোহন, দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্ত অনুৰাগ কুমাৰ আৰু ডি এম আৰ চিৰ অধ্যক্ষ ডি থাৰাৰ বিৰুদ্ধে অৱমাননাৰ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো নিষেধাজ্ঞা শীঘ্ৰে উঠাই লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে ।
বন্ধুসকল, দেখা পাম : সামাজিক মাধ্যমত আশুতোষ ৰাংকাৰ পোষ্ট
ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা আশুতোষ ৰাংকাই শনিবাৰে পুৱা এক্সত দুটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে । এটা পোষ্টত তেওঁ চিজেপিৰ সদস্য তথা মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসৰ সৈতে এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি কেপচনত লিখিছে, "দিল্লী, কেইঘণ্টামানৰ পিছত লগ পাম ।" চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেক লৈ দ্বিতীয়টো পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "বন্ধুসকল, দেখা পাম !"
ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথীক আটক
দিল্লী আৰক্ষীয়ে পুৱা গুৰুগ্ৰামৰ গৃহৰ পৰা ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথীক আটক কৰে ৷ ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে এক্সত এক পোষ্টত এই কথা প্ৰকাশ কৰে । যন্তৰ মন্তৰ প্ৰতিবাদত ৰাথীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল । চিজেপিয়ে কয় যে পুৱা প্ৰায় ৮ বজাত অসামৰিক সাজ-পোছাক পৰিহিত প্ৰায় ৫০ জন আৰক্ষী জোৱান ধ্ৰুৱ ৰাথীৰ ঘৰত উপস্থিত হয় ।
-
Big breaking #CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर @dhruv_rathee को गुरुग्राम उसके घर से हिरासत में लिया गया.....सुबह करीब 8 बजे लगभग 50 पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में पहुंचे थे ध्रुव राठी के घर..... #CJP #cjp_पार्टी #Jantarmanatar #CEC— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026
দিল্লীৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ড্ৰ’নৰ ব্যৱহাৰ
প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে হোটেল লা মেৰিডিয়েনৰ সমীপৰ ঘূৰণীয়া চক্ৰৰ চাৰিওফালে নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ড্ৰ’ন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । লা মেৰিডিয়েন চহৰৰ মাজমজিয়াত, কনাট প্লেচৰ ওচৰত অৱস্থিত ।
১০০০ ৰো অধিক লোকক আটক দিল্লী আৰক্ষীৰ
ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী-অল ইণ্ডিয়া ষ্টুডেণ্টছ এছ’চিয়েশ্যনে আহ্বান কৰা প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে ৰাজধানী চহৰখনত নিশাৰ ভিতৰতে প্ৰায় ১০০০ লোকক আটক কৰা হৈছে ।
-
#WATCH | Delhi Police detain a few protesters who had started gathering at Jantar Mantar for the Cockroach Janta Party (CJP) protest here. https://t.co/QqZtF4Jswd— ANI (@ANI) October 10, 2026