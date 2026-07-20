আমাক সংসদলৈ যোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে: অভিজিত দীপকেৰ হুংকাৰ; প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিলে মেট্ৰ’ সেৱা
Published : July 20, 2026 at 7:43 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 10:08 AM IST
আজিৰে পৰা আৰম্ভ সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন ৷ কিন্তু বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই দিল্লীৰ ৰাজপথ আৰু সংসদ উভয়তে এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সাক্ষী হৈছে । ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী চমুকৈ চিজেপিয়ে প্ৰস্তাৱিত ‘সংসদলৈ পদযাত্ৰা’ৰ বাবে নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহ হাই এলাৰ্টত আছে । দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নতুন দিল্লী জিলাত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ১৬৩ ধাৰাত নিষেধাজ্ঞা আদেশ জাৰি কৰিছে । নীট পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়ম, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ, ভুক্তভোগী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ন্যায়ৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী কৰি চিজেপিয়ে যোৱা ২০ জুনৰ পৰা যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ।
LIVE FEED
যন্তৰ মন্তৰত উপস্থিত সাংসদ চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদী মঞ্চত উপস্থিত আজাদ সমাজ পাৰ্টীৰ মুৰব্বী তথা সাংসদ চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ । সাংসদ চন্দ্ৰশেখৰ আজাদে কয় যে চৰকাৰে নিজৰ ‘ধৰ্ম’ পালন কৰিছে, আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ ‘ধৰ্ম’ পালন কৰিছে আৰু মই এই ভূমিৰ মোৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ এই সংগ্ৰামত যোগদান কৰিছো । এজন ভাৰতীয় যুৱক হিচাপে মই বুজি পাওঁ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বেদনা । মই ইয়ালৈ আহিছো তেওঁলোকৰ মাত হ’বলৈ আৰু তেওঁলোকৰ লগত থিয় হ’বলৈ । তেওঁলোকৰ লগত অন্যায় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । চৰকাৰে এনে হ’বলৈ দিছে ৷
পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব দিল্লী মেট্ৰ’ সেৱা
চিজেপিয়ে প্ৰস্তাৱিক পদযাত্ৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় সচিবালয়ৰ মেট্ৰ’ ষ্টেচন জনসাধাৰণৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । দিল্লী মেট্ৰ’ ৰে’ল নিগমে টুইট কৰি পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা জাৰি নকৰা পৰ্যন্ত নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত জনপথ, ৰাজীৱ চ’ক, পেটেল চ’ক, কেন্দ্ৰীয় সচিবালয় আৰু সেৱা তীৰ্থ মেট্ৰ’ ষ্টেচন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।
যন্তৰ-মন্তৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা
চিজেপিৰ প্ৰস্তাৱিত পদযাত্ৰাৰ পূৰ্বে যন্তৰ মন্তৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ৷ নিৰাপত্তাৰ বাবে বজৰা বাহন নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ দিল্লী আৰক্ষী আৰু আৰএএফৰ জোৱান নিয়োগ কৰাৰ লগতে সংসদ ষ্ট্ৰীট থানাৰ চাৰিওফালে বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে ।
‘আমাক সংসদলৈ যোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে’ : অভিজিত দীপকে
অভিজিত দীপকে ঘোষণা, "আমাক সংসদলৈ যোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে ।" ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি অভিজিৎ দীপকে কয়, "এইটো ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পদযাত্ৰা হ'ব । যোৱা ১০-১২ বছৰ ধৰি এই দেশত গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ চেষ্টা চলি আহিছে । এমাহ যন্তৰ মন্তৰত বহি আপুনি গণতন্ত্ৰক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিছে । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহি আছে । মই আমেৰিকাত থাকোঁতে মানুহে মোক কৈছিল যে কোনেও ৰাজপথলৈ ওলাই নাযায়, ই কেৱল ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ট্ৰেণ্ড হৈ ৰ’ব । আজি যন্তৰ মন্তৰলৈ যোৱা চাৰিটা ৰাস্তালৈ চাওক; সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰ্তি হৈ আছে ৷ আমাক সংসদলৈ যোৱাত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে ।"
সংসদলৈ পদযাত্ৰাৰ পূৰ্বে সোণম ৱাংচুকৰ টুইট
চিজেপিৰ সংসদলৈ পদযাত্ৰাৰ পূৰ্বে সোণম ৱাংচুকে চিকিৎসালয়ৰ পৰা এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ৷ ৱাংচুকে টুইট কৰি কয়, "শেহতীয়াকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাত হোৱা ব্যৰ্থতা, প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আদিৰ জবাবদিহিতা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে বা মই আৰু চিজেপি নেতৃত্বই সংসদত উপস্থিত হ’লে আৰু বিভিন্ন দলৰ সাংসদ আৰু নেতাই আমাক এই বিষয়টো সংসদত উত্থাপন কৰিব বুলি আশ্বাস দিলে অথবা মোৰ স্বাস্থ্য বা আন কোনো কাৰণত অনুমতি নিদিলেও বিভিন্ন দলৰ সাংসদ আৰু নেতাই চিকিৎসালয়লৈ আহি মোক ওপৰৰ কথাখিনিৰ আশ্বাস দিব পাৰে, তেন্তে মই মোৰ উপবাসৰ অন্ত পেলাম ।"