দিল্লীৰ প্ৰতিবাদ LIVE : যন্তৰ মন্তৰলৈ আজি পুনৰ পদযাত্ৰা ঘোষণা; অভিজিৎ, আশুতোষ আৰু সৌৰভক আজি দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা
Published : October 11, 2026 at 8:16 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 8:51 AM IST
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত দেওবাৰে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে (চিজেপি) প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব ৷ চিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অজিংক্য সিন্দেই আজি প্ৰতিবাদক নেতৃত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ শনিবাৰে প্ৰতিবাদৰ সময়ত চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেকে ধৰি দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ৩ হাজাৰ লোকক আটক কৰিছিল ।
LIVE FEED
অভিজিৎ, আশুতোষ আৰু সৌৰভক আজি দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা
ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে আৰু তেওঁৰ দুই সহযোগী আশুতোষ ৰাংকা আৰু সৌৰভ দাসক আজি পুৱা ৯ বজাত দিল্লী কেণ্ট থানাত কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰা হ’ব । চিজেপিৰ আইনী মুৰব্বী ৰত্না সিঙে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট এক্সত এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ কয় যে আজি পুৱা দিল্লী আৰক্ষীৰ এজন বিষয়াই তেওঁক এই কথা অৱগত কৰে । সিঙৰ মতে, দলৰ হৈ তিনিওজনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আন অধিবক্তাৰ সৈতে তেওঁ থানাত উপস্থিত থাকিব ।
আমি আজি আহিলোঁ, কাইলৈও আহিম: নেহা বোৰা
নিখিল ভাৰত ছাত্ৰ সন্থাৰ সভানেত্ৰী নেহা বোৰাই শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছত আজি পুনৰ দিল্লীত প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনায় ।
শনিবাৰে সন্ধিয়া সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি বোৰা কয়, "আমি আজিও ওলাই আহিলোঁ, কাইলৈও প্ৰতিবাদ কৰিম ৷ জ্ঞানেশ কুমাৰক জেলত ভৰাব নে দিল্লীত হাজাৰ হাজাৰ লোকক আটক কৰিব সেইটো আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ।"
শনিবাৰে দিল্লী হাটৰ দিশে পদযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দি থকা অৱস্থাত ছফদাৰজং বিমানবন্দৰৰ উৰণীয়া সেতুৰ ওচৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে নেহা বোৰাক আটক কৰে । আৰক্ষীয়ে বোৰাৰ ফোন কাঢ়ি লৈ মৈদানগড়ী ডিটেনচন চেণ্টাৰত ৰাখিছিল । "প্ৰতিটো চুক যন্তৰ মন্তৰ হওক" বৰাই ক'লে।
দীপকে, ধ্ৰুৱ ৰাথীকে ধৰি অন্যান্যক অনতিপলমে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী চিজেপিৰ
ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে আৰু সহ আহ্বায়ক সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাৰ লগতে ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথীক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিবলৈ সংগঠনটোৱে দাবী জনাইছে । দিল্লী আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে পুৱা দীপকে আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলক এখন বিমানৰ পৰা আটক কৰাৰ বিপৰীতে ৰাথীক গুৰুগ্ৰামৰ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰে ।
দেওবাৰে পুৱা এক্সত চিজেপিয়ে লিখিছে, ‘অভিজিৎ দীপকে, সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকাক তৎক্ষণাত মুকলি কৰি দিয়ক । আন এটা পোষ্টত লিখা আছিল- "ধ্ৰুৱ ৰাথীক মুকলি কৰি দিয়ক !"