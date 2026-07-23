'নীট'ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰতিবাদ: ‘ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’ৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত
'নীট'ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
‘ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’ৰ নেতৃত্বত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । ২০ জুলাইত ‘সংসদলৈ পদযাত্ৰা’ৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু কেইবা ডজন লোক আহত হয় । সোণম ৱাংচুকে চিকিৎসালয়ত অনশন অব্যাহত ৰাখিছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে । ইফালে বুধবাৰে ৰাহুল গান্ধীয়েও সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী জনায় । ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰক দমনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে চৰকাৰে বিৰোধীক ৰাজনীতিকৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।