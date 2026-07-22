ETV Bharat / bharat

'নীট'ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰতিবাদ: ক'লা পোছাক পৰিধান কৰি সংসদত বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ, দিল্লীত অতিৰিক্ত চিআৰপিএফ

CJP PROTEST IN DELH
নীট পেপাৰ লীক প্ৰতিবাদ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 9:58 AM IST

|

Updated : July 22, 2026 at 12:52 PM IST

Choose ETV Bharat

প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষা খণ্ডত সংঘটিত অন্যান্য দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যন্তৰ-মন্তৰত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদ এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে সমগ্ৰ দেশতে বিয়পি পৰিছে । সোমবাৰে সংসদলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় আৰু আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে । ইফালে মঙলবাৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা, সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱকে ধৰি বিৰোধী নেতাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ন্যায় প্ৰদানৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্রধানমন্ত্রীৰ বাসগৃহৰ সমীপত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । বুধবাৰে তৃতীয় দিনাও এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷

LIVE FEED

12:36 PM, 22 Jul 2026 (IST)

ক'লা পোছাক পৰিধান কৰি বিৰোধী দলৰ সাংসদৰ প্ৰতিবাদ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত কৰা দমন আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ৰাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদৱ, প্ৰিয়ংকা গান্ধীকে ধৰি বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে ক’লা পোছাক পৰিধান কৰি সংসদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই বাৰে বাৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অধিকাৰক আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

তেওঁ কয়, "শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদত অগণতান্ত্ৰিক একো নাই যদিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু সংসদত যি হৈ আছে সেয়া অগণতান্ত্ৰিক" । কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই চৰকাৰক একনায়কত্ববাদৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সকীয়াই দিয়ে, "আপুনি যদি আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাক দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে লাখ লাখ লোক উঠি আহিব ।"

CJP PROTEST IN DELH
সংসদ ক’লা পোছাক পৰিধান কৰি ৰাহুল গান্ধী (ETV Bharat Assam)

12:32 PM, 22 Jul 2026 (IST)

আমাৰ সময় নষ্ট নকৰিব: ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ আবেদন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়

বুধবাৰে এজন অধিবক্তাই ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত দিল্লী আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষাৰ কাগজ ফাদিল হোৱাৰ প্ৰতিবাদ কৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কন্দুৱা গেছকে ধৰি বল প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ আৰু দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মতামত বিচাৰি অধিবক্তাগৰাকীয়ে নীট পৰীক্ষাৰ ন্যায্য পৰীক্ষা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা ভংগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

কিন্তু মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে আবেদনখনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি কয় যে আমাৰ আৰু আপোনাৰ সময় নষ্ট নকৰিব । বিচাৰপীঠে প্ৰতিবাদৰ ভিডিঅ’ চাবলৈ অস্বীকাৰ কৰি ক্ষন্তেকতে পৰৱৰ্তী বিষয়লৈ আগবাঢ়ি যায় । চিজেআইয়ে অধিবক্তাজনক কয়, ‘বহুত ধন্যবাদ’ ৷ অৱশ্যে অধিবক্তাই বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি জোৰ দি প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দিশত আদালতৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে ।

10:27 AM, 22 Jul 2026 (IST)

সংসদত প্ৰতিবাদৰ পৰিকল্পনা বিৰোধী দলৰ

বুধবাৰে পুৱা ১০:৩০ বজাত সংসদৰ মুখ্যদ্বাৰৰ বাহিৰত বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে NEET UG কাগজ ফাদিলৰ প্ৰতিবাদ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব । কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হিবি ইডেনে লোকসভা স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰি আৰক্ষীৰ দমন কাৰ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বুলি অভিহিত কৰি আলোচনাৰ আহ্বান জনাইছে । সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাকে ধৰি অন্যান্য নেতাক আটক কৰাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে চিজেপি কৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে অত্যধিক বল প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগক গৰিহণা দিয়ে ।

10:10 AM, 22 Jul 2026 (IST)

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পশ্চিমবংগৰ পৰা অতিৰিক্ত চিআৰপিএফ দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে

দিল্লীত নিৰাপত্তা সুদৃঢ় কৰিবলৈ কেন্দ্রীয় চৰকাৰে অতিৰিক্ত ২০টা চিআৰপিএফ (কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী) কোম্পানীক শীঘ্ৰে নিয়োগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ বিক্ষোভৰ সময়ত নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ বাবে এই কোম্পানীসমূহক মাতি অনা হৈছে । মাজনিশা গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত এই বাহিনীক পশ্চিমবংগৰ পৰা দিল্লীলৈ বিমানযোগে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । প্ৰায় ১০০ জনকৈ জোৱান থকা এই বাহিনীসমূহ পূৰ্বে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পশ্চিমবংগত নিয়োজিত আছিল আৰু প্ৰতিবাদৰ সময়ত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষৰ সম্ভাৱনাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকক দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ দিল্লী আৰক্ষীক মুঠ ৩০টা চিআৰপিএফ আৰু ৰেপিড একচন ফৰ্চ কোম্পানী উপলব্ধ কৰা হৈছে ।

9:58 AM, 22 Jul 2026 (IST)

দিল্লী আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী বাতিল চিজেপিৰ

দিল্লী আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত প্ৰস্তাৱিত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী চিজেপিয়ে বাতিল কৰিছে ৷ ‘সংসদলৈ পদযাত্ৰাৰ’ সময়তে আটক কৰা সকলো প্ৰতিবাদকাৰীক মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত চিজেপিয়ে এই কাৰ্যসূচী বাতিল কৰে ৷

Last Updated : July 22, 2026 at 12:52 PM IST

TAGGED:

JANTAR MANTAR PROTEST
COCKROACH JANTA PARTY
HUNGER STRIKE
SONAM WANGCHUK
CJP PROTEST IN DELHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.