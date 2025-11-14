বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ২০২৫ LIVE : পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ভোটগণনা

বিহাৰৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া বিনোদ সিং গুঞ্জিয়ালে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "ৰাজ্যজুৰি ২৪৩টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে সুকীয়াকৈ গণনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ২৪৩ জন গণনা পৰ্যবেক্ষক আৰু প্ৰাৰ্থী বা তেওঁলোকৰ এজেণ্টৰ উপস্থিতিত ২৪৩ জন ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ (আৰ অ')ৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হ'ব ।
প্ৰতিখন জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এটাকৈ গণনা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে যদিও কিছু বিশেষকাৰণবসত কেইখনমান জিলাত এটাতকৈ অধিক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হ’ব ৷ প্ৰথমতে ডাক বেলটৰ ভোট গণণা কৰা হ’ব ৷ প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ৩০ মিনিটত এই গণনা সম্পূৰ্ণ হ’ব ।