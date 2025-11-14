ETV Bharat / bharat

বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ২০২৫ LIVE : পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা

বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ২০২৫ LIVE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2025

Updated : November 14, 2025

আজি ২০২৫ চনৰ বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ৷ মুঠ ২৪৩খন বিধানসভাৰ আসনৰ বাবে দুটা পৰ্যায়ত - ৬ আৰু ১১ নৱেম্বৰৰ দিনা অনুষ্ঠিত হৈছিল এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ ইভিএমত বন্দী হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য কেইমিনিটমানৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব । ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে । গণনা কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে সকলো দলৰ সমৰ্থকে উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । জানিব পৰা মতে, বিহাৰৰ ৪৬টা কেন্দ্ৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী আটাইকেইটা ভোটগণনা কেন্দ্ৰতে তিনি তৰপীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । মুঠতে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ ৬০টা কোম্পানী, বৃহৎ সংখ্যক বিহাৰ বিশেষ সশস্ত্ৰ আৰক্ষীৰ জোৱান আৰু জিলা সশস্ত্ৰ আৰক্ষী জোৱানক মোতায়েন কৰা হৈছে ।

7:32 AM, 14 Nov 2025

বিহাৰৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া বিনোদ সিং গুঞ্জিয়ালে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "ৰাজ্যজুৰি ২৪৩টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে সুকীয়াকৈ গণনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ২৪৩ জন গণনা পৰ্যবেক্ষক আৰু প্ৰাৰ্থী বা তেওঁলোকৰ এজেণ্টৰ উপস্থিতিত ২৪৩ জন ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ (আৰ অ')ৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হ'ব ।

প্ৰতিখন জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এটাকৈ গণনা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে যদিও কিছু বিশেষকাৰণবসত কেইখনমান জিলাত এটাতকৈ অধিক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হ’ব ৷ প্ৰথমতে ডাক বেলটৰ ভোট গণণা কৰা হ’ব ৷ প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ৩০ মিনিটত এই গণনা সম্পূৰ্ণ হ’ব ।

