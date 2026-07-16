জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা ২০২৬ LIVE Updates : পাহাণ্ডী অনুষ্ঠান আৰম্ভ
Published : July 16, 2026 at 11:19 AM IST|
Updated : July 16, 2026 at 11:41 AM IST
"নীলাচলনিবাসায় নিত্যায় পৰমাত্মনে । বলভদ্রসুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ ॥" অৰ্থাৎ যিজন চিৰকাল নীলাচলত (পুৰী ধামত) বাস কৰে, যিজন স্বয়ং পৰমাত্মা, সেইজন বলভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাৰ সৈতে বিৰাজমান শ্ৰীজগন্নাথপ্ৰভুক মই প্ৰণাম জনাইছো ।
ওড়িশাৰ পুৰীত ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ লাখ লাখ ভক্তই এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । পুৰী ৰথযাত্ৰাৰ বাবে ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ভগৱান জগন্নাথৰ এই ৰথযাত্ৰাক হিন্দু ধৰ্মৰ অন্যতম বৃহৎ আৰু প্ৰাচীন ধৰ্মীয় উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । প্ৰতি বছৰে ভাৰত আৰু বিদেশৰ লাখ লাখ ভক্তই পুৰীত এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে । লোকবিশ্বাস অনুসৰি, এই সময়ছোৱাত ভগৱান জগন্নাথে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বলোভদ্ৰ আৰু ভগ্নী দেৱী সুভদ্ৰাৰ সৈতে মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি ভক্তসকলক দৰ্শন দিয়ে । এই মুহূৰ্তটো অলৌকিক, আচৰিত আৰু আৱেগিক ।
LIVE FEED
ওডিচি নৃত্যশিল্পীসকলে নৃত্যৰ জৰিয়তে ভগৱান জগন্নাথৰ প্ৰতি ভক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে
পুৰীত ৰথযাত্ৰাৰ সময়ত ওডিচি নৃত্যশিল্পীসকলে ভক্তি আৰু তালত নৃত্য কৰে । নৃত্য হৈছে ভগৱান জগন্নাথ সংস্কৃতিৰ মাজত গভীৰ সংযোগ আছে । নৃত্যশিল্পীসকলে নিজৰ ৰূপৱতী ভংগীমাৰ জৰিয়তে ‘পাহাণ্ডী’ নামৰ ছন্দময় শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈ ভগৱানক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
শ্ৰীমন্দিৰ সিংহদ্বাৰৰ ওচৰত ৰখাই থোৱা হৈছে ৩খন ৰথ
‘‘অজ্ঞান মালা’’ ৰীতি-নীতিৰ অন্তত পবিত্ৰ তিনিখন ৰথবোৰ টানি পুৰীৰ শ্ৰীমন্দিৰৰ সিংহদ্বাৰৰ সন্মুখত শ্ৰীগুণ্ডিচা মন্দিৰৰ সন্মুখত ৰখা হৈছে ।
পুৰীৰ ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা আজিৰ অনুষ্ঠানসমূহ
- মংগল আলআটি (পুৱা আৰতি): পুৱা ৬ বজাত
- মৈলাম আৰু তাদাপালাগী (কাপোৰ সলনি): পুৱা ৬:১০ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৩০ বজালৈ
- ৰোছা হোমা (পবিত্ৰ অগ্নি অনুষ্ঠান): পুৱা ৬:৩০ বজাত
- আবাকাছা (ৰাতিপুৱা গা ধোৱা): পুৱা ৭:০০ বজাত।
- সূৰ্য পূজা : পুৱা ৭:১০ বজাত
- দ্বাৰপালা পূজা (মন্দিৰৰ দুৱাৰ ৰক্ষকলৈ প্ৰাৰ্থনা): পুৱা ৭:৩০ বজাত
- সকলা ধূপা (ৰাতিপুৱা প্ৰসাদ): পুৱা ৮:০০ বজাৰ পৰা ৯:০০ বজালৈ
- ৰাথ প্ৰতিষ্ঠা (ৰথৰ অভিষেক): পুৱা ৯:০০ বজাত
- মংগলপন : পুৱা ৯:১৫ বজাত
- পাহাণ্ডী (দেৱতাসকলক ৰথলৈ লৈ যোৱা আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্ৰা): পুৱা ৯:৩০ বজাত
- মদনমোহন, ভগৱান ৰাম আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰথলৈ শোভাযাত্ৰা: দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাৰ পৰা ১:০০ বজালৈ
- বেছা (মেক-আপ) শেষ: ১:৩০ বজাৰ পৰা ২:৩০ বজালৈ
- ছেৰা পহনৰা (গজাপতি মহাৰাজে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰথ পৰিষ্কাৰ কৰা): দুপৰীয়া ২:০০ বজাৰ পৰা ৩:০০ বজালৈ
- চৰমালা, ঘোঁৰা আৰু ৰথী মেৰামতি: ৩:০০ বজাৰ পৰা ৪:০০ বজালৈ