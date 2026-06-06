ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ LIVE: দিল্লীত জাকে জাকে 'পঁইতাচোৰা'
Published : June 6, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 11:32 AM IST
ব্যংগাত্মক ডিজিটেল গোট ‘‘ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’’ৰ (CJP) প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে শনিবাৰে পুৱা (৬ জুন) আমেৰিকাৰ পৰা দিল্লীত উপস্থিত হয় । ৬ জুনত যন্তৰ মন্তৰত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা প্ৰতিবাদত যোগদান কৰিবলৈ সকলো সমৰ্থক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আহ্বান জনাইছে দীপকে । পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় অনিয়মৰ অভিযোগত, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ।
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, প্ৰতিবাদৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে CJP-ক ৷ ৰাজধানী চহৰখনত ১০০০ৰো অধিক আৰক্ষী জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে ।আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকে সকলো পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু প্ৰস্তাৱিত সমাৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰাথমিক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে যোৱা মাহত আদালতৰ শুনানিৰ সময়ত একাংশ লোকক “পঁইতাচোৰা’’ (ক’কৰোচ্ছ) আৰু “পৰজীৱী” বুলি অভিহিত কৰি কটু মন্তব্য কৰিছিল ৷ সেই তেতিয়াৰ পৰাই CJP এক সংগঠিত অভিযানলৈ পৰিণত হয় ৷ ইয়াৰ অনলাইন ফ’ল’ৱাৰৰ সংখ্যা বহু আছে ।
LIVE FEED
CJP ক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে টিএমচিৰ সাগৰিকা ঘোষে
শনিবাৰে যন্তৰ মন্তৰত আৰম্ভ হয় ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ ৷ ইতিমধ্যে বাৰতত উপস্থিত হৈছে দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপক ৷ CJP -ৰ এই আন্দোলনৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে টিএমচিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সাগৰিকা ঘোষে ৷
প্ৰতিবাদকাৰীৰ বাবে CJP-এ জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা
- ‘হাতত কিতাপ’, ‘পুলিচলৈ ফুল’ আৰু ‘বিপ্লৱৰ বাবে পুৱাৰ জলপানৰ প্ৰয়োজন’ আদি বাৰ্তা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
- সংগঠনটোৱে শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ আহ্বান জনাই সকলোকে হিংসাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
- দিল্লী আৰক্ষী সষ্টম হৈ থকাৰ লগতে যন্তৰ মন্তৰ অঞ্চলত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
- এই প্ৰতিবাদত বহু অভিনেতা, সমাজকৰ্মী আৰু বিৰোধী নেতাৰ পৰাও সমৰ্থন জনাইছে ৷
'মই ক’কৰোচ্ছ' লিখা পোষ্টাৰ লৈ আহিল প্ৰতিবাদকাৰী
যন্তৰ মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ মুখত শ্ল’গান, হাতত বিভিন্ন বেনাৰ-পোষ্টাৰ, মুখত পঁইতাচোৰাৰ মাস্ক পিন্ধি প্ৰতিবাদত বহিল CJP ৰ সমৰ্থক ৷
যন্তৰ মন্তৰত হাজাৰ হাজাৰ 'পঁইতাচোৰা'
যন্তৰ মন্তৰলৈ আহিল হাজাৰ হাজাৰ 'পঁইতাচোৰা' ৷ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ বহিছে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ বহু সমৰ্থক ৷
যন্তৰ মন্তৰত বৃহৎ সংখ্যক যুৱক-যুৱতী সমবেত
যন্তৰ মন্তৰত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ ৷ বহু সংখ্যক যুৱক-যুৱতী প্ৰতিবাদস্থলীত সমবেত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ হাতে হাতে বেনাৰ, পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্ল’গান দি প্ৰতিবাদত বহিছে ৷
যন্তৰ মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী
শেহতীয়াকৈ NEET 2026 প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু চিবিএছইৰ অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং (OSM) ব্যৱস্থাত সংঘটিত হোৱা বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী কৰি কয়, "ধৰমেন্দ্ৰ প্ৰধান ইস্তিফা ডো (ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান পদত্যাগ)। আমি 'মেক ইন ইণ্ডিয়া' বিচাৰিছিলো, আপুনি আমাক 'লিক ইন ইণ্ডিয়া' দিলে ।"
কিছুদিন পূৰ্বে CJP ৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেল "ক’কৰোচ্ছ ইজ বেক" বুলি এক্সত পোষ্ট কৰিছিল ৷ লগতে পোষ্টটোত উল্লেখ কৰিছিল- "ভাৰতীয় সংবিধানৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত যন্তৰ মন্তৰত পঁইতাচোৰাৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ব।’’
শনিবাৰে যন্তৰ মন্তৰত আৰম্ভ হোৱা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদত সকলোকে শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আয়োজকে আহ্বান জনাইছে ৷
যন্তৰ মন্তৰত CJP ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ সমাগম
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী সদস্যই কয় যে ইতিমধ্য়ে দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই প্ৰতিবাদৰ বাবে অনুমতি দিছে । শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আহ্বানত যন্তৰ মন্তৰত সমবেত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বহু প্ৰতিবাদকাৰী ৷ কিছু সময়ৰ পাছত এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ’ব ৷
প্ৰতিবাদকাৰীলৈ অভিজিৎ দীপকেৰ আহ্বান - ‘শান্তিপূৰ্ণ’ভাৱে থকাক, কোনো ভুল নকৰিব
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে যন্তৰ মন্তৰলৈ যোৱাৰ পথত ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ আহে ৷ উক্ত লাইভত প্ৰতিবাদকাৰীক সম্বোধন কৰি সমৰ্থকসকলক প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকিবলৈ কয় । লগতে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় ।
'সংবিধানৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনেৰে' : আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব প্ৰতিবাদ
‘‘ভাৰতীয় সংবিধানৰ পূৰ্ণ সমৰ্থনত ক’কৰোচ্ছে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিব । @abhijeet_dipke যন্তৰ মন্তৰৰ অভিমুখে গতি কৰিছে ৷’’
পুৱা ১০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান
প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে দীপকেৰ টুইট
দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত CJP ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ প্ৰথমখন ফটো
"মই ক’কৰোচ্ছ" লিখা পোষ্টাৰ লৈ যন্তৰ মন্তৰত উপস্থিত বহু যুৱক ৷ পুৱাৰে পৰা বৃহৎ জনসমাগম হৈছে দিল্লীত ৷ ইতিমধ্যে দিল্লী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে ‘‘ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’’ৰ (CJP) প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদৰ অনুমতি প্ৰদান
দিল্লী আৰক্ষীয়ে নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী ৷
আশাকৰো ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এয়া এক ঐতিহাসিক দিন হ’ব : CJP ৰ মুখপাত্ৰ
দিনটোৰ সময়সূচীৰ সবিশেষ দি CJP ৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই নিশ্চিত কৰে যে দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমি আশা কৰিছো যে এইটো ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এক ঐতিহাসিক দিন হ'ব । তেওঁ সোনকালে ওলাই আহিব, আমি থানালৈ যাম, দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা অনুমতি ল'ম, তাৰ পিছত আমি যন্তৰ মন্তৰত বহিম ।"
-
VIDEO | Delhi: Digital outfit Cockroach Janta Party (CJP) spokesperson Ashutosh Ranka, says, "Yes, Abhijeet (Dipke) has landed. He has also tweeted about it. We are hopeful this will be monumental day in Indian politics. Soon, he will come out, we will go to the police station… pic.twitter.com/DYVuTAOTaT— Press Trust of India (@PTI_News) June 6, 2026