ETV Bharat / bharat

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ LIVE: দিল্লীত জাকে জাকে 'পঁইতাচোৰা'

Cockroach Janta Party Protest LIVE
দিল্লীত উপস্থিত CJP-ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দীপকে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 6, 2026 at 9:41 AM IST

|

Updated : June 6, 2026 at 11:32 AM IST

Choose ETV Bharat

ব্যংগাত্মক ডিজিটেল গোট ‘‘ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’’ৰ (CJP) প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে শনিবাৰে পুৱা (৬ জুন) আমেৰিকাৰ পৰা দিল্লীত উপস্থিত হয় । ৬ জুনত যন্তৰ মন্তৰত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা প্ৰতিবাদত যোগদান কৰিবলৈ সকলো সমৰ্থক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আহ্বান জনাইছে দীপকে । পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় অনিয়মৰ অভিযোগত, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ।

শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, প্ৰতিবাদৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে CJP-ক ৷ ৰাজধানী চহৰখনত ১০০০ৰো অধিক আৰক্ষী জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে ।আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকে সকলো পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু প্ৰস্তাৱিত সমাৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰাথমিক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে যোৱা মাহত আদালতৰ শুনানিৰ সময়ত একাংশ লোকক “পঁইতাচোৰা’’ (ক’কৰোচ্ছ) আৰু “পৰজীৱী” বুলি অভিহিত কৰি কটু মন্তব্য কৰিছিল ৷ সেই তেতিয়াৰ পৰাই CJP এক সংগঠিত অভিযানলৈ পৰিণত হয় ৷ ইয়াৰ অনলাইন ফ’ল’ৱাৰৰ সংখ্যা বহু আছে ।

LIVE FEED

11:20 AM, 6 Jun 2026 (IST)

CJP ক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে টিএমচিৰ সাগৰিকা ঘোষে

শনিবাৰে যন্তৰ মন্তৰত আৰম্ভ হয় ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ ৷ ইতিমধ্যে বাৰতত উপস্থিত হৈছে দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপক ৷ CJP -ৰ এই আন্দোলনৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে টিএমচিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সাগৰিকা ঘোষে ৷

11:09 AM, 6 Jun 2026 (IST)

প্ৰতিবাদকাৰীৰ বাবে CJP-এ জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা

  • ‘হাতত কিতাপ’, ‘পুলিচলৈ ফুল’ আৰু ‘বিপ্লৱৰ বাবে পুৱাৰ জলপানৰ প্ৰয়োজন’ আদি বাৰ্তা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
  • সংগঠনটোৱে শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ আহ্বান জনাই সকলোকে হিংসাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
  • দিল্লী আৰক্ষী সষ্টম হৈ থকাৰ লগতে যন্তৰ মন্তৰ অঞ্চলত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
  • এই প্ৰতিবাদত বহু অভিনেতা, সমাজকৰ্মী আৰু বিৰোধী নেতাৰ পৰাও সমৰ্থন জনাইছে ৷
Cockroach Janta Party Protest
দিল্লীত একত্ৰিত হাজাৰ হাজাৰ 'পঁইতাচোৰা' (ETV Bharat Delhi)

11:04 AM, 6 Jun 2026 (IST)

'মই ক’কৰোচ্ছ' লিখা পোষ্টাৰ লৈ আহিল প্ৰতিবাদকাৰী

যন্তৰ মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ মুখত শ্ল’গান, হাতত বিভিন্ন বেনাৰ-পোষ্টাৰ, মুখত পঁইতাচোৰাৰ মাস্ক পিন্ধি প্ৰতিবাদত বহিল CJP ৰ সমৰ্থক ৷

Cockroach Janta Party Protest
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থক (ETV Bharat Delhi)

10:59 AM, 6 Jun 2026 (IST)

যন্তৰ মন্তৰত হাজাৰ হাজাৰ 'পঁইতাচোৰা'

যন্তৰ মন্তৰলৈ আহিল হাজাৰ হাজাৰ 'পঁইতাচোৰা' ৷ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ বহিছে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ বহু সমৰ্থক ৷

10:48 AM, 6 Jun 2026 (IST)

যন্তৰ মন্তৰত বৃহৎ সংখ্যক যুৱক-যুৱতী সমবেত

যন্তৰ মন্তৰত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ ৷ বহু সংখ্যক যুৱক-যুৱতী প্ৰতিবাদস্থলীত সমবেত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ হাতে হাতে বেনাৰ, পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্ল’গান দি প্ৰতিবাদত বহিছে ৷

ETV Bharat Delhi
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ (null)

10:32 AM, 6 Jun 2026 (IST)

যন্তৰ মন্তৰত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদ, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী

শেহতীয়াকৈ NEET 2026 প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু চিবিএছইৰ অন-স্ক্ৰীণ মাৰ্কিং (OSM) ব্যৱস্থাত সংঘটিত হোৱা বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী কৰি কয়, "ধৰমেন্দ্ৰ প্ৰধান ইস্তিফা ডো (ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান পদত্যাগ)। আমি 'মেক ইন ইণ্ডিয়া' বিচাৰিছিলো, আপুনি আমাক 'লিক ইন ইণ্ডিয়া' দিলে ।"

কিছুদিন পূৰ্বে CJP ৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেল "ক’কৰোচ্ছ ইজ বেক" বুলি এক্সত পোষ্ট কৰিছিল ৷ লগতে পোষ্টটোত উল্লেখ কৰিছিল- "ভাৰতীয় সংবিধানৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত যন্তৰ মন্তৰত পঁইতাচোৰাৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ব।’’

শনিবাৰে যন্তৰ মন্তৰত আৰম্ভ হোৱা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদত সকলোকে শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰাখি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আয়োজকে আহ্বান জনাইছে ৷

10:26 AM, 6 Jun 2026 (IST)

যন্তৰ মন্তৰত CJP ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ সমাগম

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী সদস্যই কয় যে ইতিমধ্য়ে দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই প্ৰতিবাদৰ বাবে অনুমতি দিছে । শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আহ্বানত যন্তৰ মন্তৰত সমবেত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বহু প্ৰতিবাদকাৰী ৷ কিছু সময়ৰ পাছত এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ’ব ৷

10:16 AM, 6 Jun 2026 (IST)

প্ৰতিবাদকাৰীলৈ অভিজিৎ দীপকেৰ আহ্বান - ‘শান্তিপূৰ্ণ’ভাৱে থকাক, কোনো ভুল নকৰিব

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে যন্তৰ মন্তৰলৈ যোৱাৰ পথত ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ আহে ৷ উক্ত লাইভত প্ৰতিবাদকাৰীক সম্বোধন কৰি সমৰ্থকসকলক প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকিবলৈ কয় । লগতে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় ।

10:11 AM, 6 Jun 2026 (IST)

'সংবিধানৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনেৰে' : আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব প্ৰতিবাদ

‘‘ভাৰতীয় সংবিধানৰ পূৰ্ণ সমৰ্থনত ক’কৰোচ্ছে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিব । @abhijeet_dipke যন্তৰ মন্তৰৰ অভিমুখে গতি কৰিছে ৷’’

10:06 AM, 6 Jun 2026 (IST)

পুৱা ১০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান

প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে দীপকেৰ টুইট

10:00 AM, 6 Jun 2026 (IST)

দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত CJP ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেৰ প্ৰথমখন ফটো

"মই ক’কৰোচ্ছ" লিখা পোষ্টাৰ লৈ যন্তৰ মন্তৰত উপস্থিত বহু যুৱক ৷ পুৱাৰে পৰা বৃহৎ জনসমাগম হৈছে দিল্লীত ৷ ইতিমধ্যে দিল্লী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে ‘‘ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী’’ৰ (CJP) প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে ৷

9:55 AM, 6 Jun 2026 (IST)

দিল্লী আৰক্ষীয়ে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদৰ অনুমতি প্ৰদান

দিল্লী আৰক্ষীয়ে নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী ৷

9:49 AM, 6 Jun 2026 (IST)

আশাকৰো ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এয়া এক ঐতিহাসিক দিন হ’ব : CJP ৰ মুখপাত্ৰ

দিনটোৰ সময়সূচীৰ সবিশেষ দি CJP ৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই নিশ্চিত কৰে যে দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমি আশা কৰিছো যে এইটো ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এক ঐতিহাসিক দিন হ'ব । তেওঁ সোনকালে ওলাই আহিব, আমি থানালৈ যাম, দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা অনুমতি ল'ম, তাৰ পিছত আমি যন্তৰ মন্তৰত বহিম ।"

Last Updated : June 6, 2026 at 11:32 AM IST

TAGGED:

ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক
যন্তৰ মন্তৰত CJP ৰ প্ৰতিবাদ
ইটিভি ভাৰত অসম
COCKROACH JANTA PARTY PROTEST LIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.