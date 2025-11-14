তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হোৱা জুবিলী হিলছ বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় । ইউছুফগুডাৰ কোটলা বিজয় ভাস্কৰ ৰেড্ডী ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে । BRS ৰ বিধায়ক মগন্তী গোপীনাথৰ মৃত্যুৰ পিছতে সেই এখন আসনখন খালী হৈ পৰে । সেয়ে তাৰ পাচতে ১১ নৱেম্বৰৰ দিনা অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন আসনৰ বাবে উপ-নিৰ্বাচন ।
উপ-নিৰ্বাচন ২০২৫ৰ ফলাফল : ৭খন ৰাজ্যৰ ৮টা বিধানসভাৰ আসনৰ বাবে ভোটগণনা আৰম্ভ
Published : November 14, 2025 at 8:44 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 9:19 AM IST
LIVE FEED
চলি আছে হায়দৰাবাদৰ জুবিলী হিলছ বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগণন প্ৰক্ৰিয়া
পঞ্জাবৰ টাৰ্ণ তৰণ আসনৰ বাবে আৰম্ভ ভোটগণনা
আম আদমী পাৰ্টীৰ বিধায়ক কাশ্মীৰ সিং সোহালৰ মৃত্যুৰ পিছত খালী হৈ পৰা পঞ্জাবৰ টাৰ্ণ তৰণ বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা কেন্দ্ৰত আৰম্ভ হৈছে ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া । সম্প্ৰতি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ।
২০২৫ চনৰ বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰম্ভ
সাতখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ৮খন বিধানসভাৰ আসনৰ বাবে ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে । তেলেংগানাৰ জুবিলী হিলছ বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবেও ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে ।
ৰাজ্যভেদে উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ হাৰ
উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যভেদে ভোটদানৰ হাৰ ভিন্ন আছিল ৷ মিজোৰামৰ ডাম্পাত সৰ্বাধিক ৮২.৩% ভোটদান কৰিছে । ভোটদানৰ হাৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থানৰ অন্তা ৮০.৩% । ইফালে ওড়িশাৰ নুয়াপাদাত ৭৯.৪%, ভোটদানৰ হাৰত জম্মু-কাশ্মীৰৰ নাগ্ৰোটাত ৭৫.১%, ঝাৰখণ্ডৰ ঘাটশিলা ৭৪.৬%, পঞ্জাবৰ টাৰ্ণ তৰণত ৬১%, জম্মু-কাশ্মীৰৰ বুডগামত ৫০% আৰু তেলেংগানাৰ জুবিলী হিলছত ৪৮.৫% ।