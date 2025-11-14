Bihar Election Results 2025

উপ-নিৰ্বাচন ২০২৫ৰ ফলাফল : ৭খন ৰাজ্যৰ ৮টা বিধানসভাৰ আসনৰ বাবে ভোটগণনা আৰম্ভ

By-election 2025 results
উপ-নিৰ্বাচন ২০২৫ৰ ফলাফল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2025 at 8:44 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 9:19 AM IST

আজি (শুকুৰবাৰ) ঘোষণা কৰা হ’ব সাতখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ৮খন বিধানসভাৰ আসনৰ ফলাফল । পুৱা ৮ বজাৰ আৰম্ভ হৈছে উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া । বিধানসভা সমষ্টিসমূহ হ’ল- জম্মু-কাশ্মীৰৰ বুডগাম আৰু নাগ্ৰোটা, ৰাজস্থানৰ আন্তা, ঝাৰখণ্ডৰ ঘাটশিলা, তেলেংগানাৰ জুবিলী হিলছ্, পঞ্জাবৰ টাৰ্ণ তৰণ, মিজোৰামৰ ডাম্পা আৰু ওড়িশাৰ নুআপাদা । ইফালে, ২০২৫ চনৰ বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলো আজি ঘোষণা কৰা হ’ব ৷

9:17 AM, 14 Nov 2025 (IST)

চলি আছে হায়দৰাবাদৰ জুবিলী হিলছ বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগণন প্ৰক্ৰিয়া

তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হোৱা জুবিলী হিলছ বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় । ইউছুফগুডাৰ কোটলা বিজয় ভাস্কৰ ৰেড্ডী ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে । BRS ৰ বিধায়ক মগন্তী গোপীনাথৰ মৃত্যুৰ পিছতে সেই এখন আসনখন খালী হৈ পৰে । সেয়ে তাৰ পাচতে ১১ নৱেম্বৰৰ দিনা অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন আসনৰ বাবে উপ-নিৰ্বাচন ।

9:07 AM, 14 Nov 2025 (IST)

পঞ্জাবৰ টাৰ্ণ তৰণ আসনৰ বাবে আৰম্ভ ভোটগণনা

আম আদমী পাৰ্টীৰ বিধায়ক কাশ্মীৰ সিং সোহালৰ মৃত্যুৰ পিছত খালী হৈ পৰা পঞ্জাবৰ টাৰ্ণ তৰণ বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা কেন্দ্ৰত আৰম্ভ হৈছে ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া । সম্প্ৰতি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ।

8:45 AM, 14 Nov 2025 (IST)

২০২৫ চনৰ বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰম্ভ

সাতখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ৮খন বিধানসভাৰ আসনৰ বাবে ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে । তেলেংগানাৰ জুবিলী হিলছ বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবেও ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে ।

8:34 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ৰাজ্যভেদে উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ হাৰ

উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যভেদে ভোটদানৰ হাৰ ভিন্ন আছিল ৷ মিজোৰামৰ ডাম্পাত সৰ্বাধিক ৮২.৩% ভোটদান কৰিছে । ভোটদানৰ হাৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থানৰ অন্তা ৮০.৩% । ইফালে ওড়িশাৰ নুয়াপাদাত ৭৯.৪%, ভোটদানৰ হাৰত জম্মু-কাশ্মীৰৰ নাগ্ৰোটাত ৭৫.১%, ঝাৰখণ্ডৰ ঘাটশিলা ৭৪.৬%, পঞ্জাবৰ টাৰ্ণ তৰণত ৬১%, জম্মু-কাশ্মীৰৰ বুডগামত ৫০% আৰু তেলেংগানাৰ জুবিলী হিলছত ৪৮.৫% ।

