৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: মৰিগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক চৰম অপমান, মন্দিয়াত উত্তোলনৰ সময়তে হঠাৎ ছিঙি পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: মৰিগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক চৰম অপমান, মন্দিয়াত উত্তোলনৰ সময়তে হঠাৎ ছিঙি পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
Published : August 15, 2026 at 7:31 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 12:33 PM IST
আজি দেশবাসীয়ে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা ভাৰতৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ নেতৃত্ব দিয়ে ৷ ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ১৫০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীৰ উপলক্ষ্যে এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লালকিল্লাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ‘বন্দে মাতৰম’ পৰিবেশন কৰা হয় ৷
LIVE FEED
মহানগৰীৰ ৰাজপথত ১০০ মিটাৰ দীঘল ত্ৰিৰংগা
৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে গুৱাহাটীত ১০০ ফুট দৈৰ্ঘৰ এক বিশাল ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় । অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ, মাজুলীৰ উদ্যোগত তথা শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন, ৰতনপুৰ মিৰি নতুন বজাৰ আৰু মাজুলীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এই ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ দেশপ্ৰেমৰ ৰঙেৰে ৰঙীন কৰি তোলে এই বিশাল পতাকাখনে।
উত্তোলনৰ সময়তে হঠাৎ ছিঙি পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া সমষ্টিৰ জনিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সময়তে সংঘটিত হ’ল এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা । বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ সময়তে হঠাৎ ছিঙি পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন । পৰৱৰ্তী সময়ত পতাকাখন পুনৰ মেলিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে মেল নাখালে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন ।
ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলনৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি
দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহিল হত্যাৰ ভাবুকি ৷ যি সময়ত উলহ-মালহেৰে খানাপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুওৱা হৈছিল, ঠিক সেই সময়তেই শনিবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
ফেচবুকযোগে এই ভাবুকি দিলে জনৈক আব্দুল মুতালেব নামৰ কোনো ব্যক্তিয়ে ৷ ঘটনাটো ঘটিল এনে এটা সময়ত, যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে জনতাক উদ্দেশ্যি ভাষণ দি আছিল ৷
স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই আঠঘণ্টীয়া অনশনত বহিল বিধায়ক অখিল গগৈ
দেশে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে । সকলোৰে মুখত হাঁহি আৰু আনন্দৰ ভাব পৰিস্ফূত হৈছে ৷ কিন্তু স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই বিধায়ক অখিল গগৈ অনশনত বহিল । শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ এটাই দাবী- শেহতীয়াকৈ উজনিৰ বানত ঘৰ-বাৰী হেৰুৱাই দিশহাৰা হোৱা পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়া ৷ সমষ্টিবাসীক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীত আঠঘণ্টীয়া অনশনত ভাগ লয় বিধায়কগৰাকীয়ে ।
লখিমপুৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ
লখিমপুৰত ৰাজহ, দুৰ্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে । তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত লখিমপুৰৰ স্বাধীনতা সংগ্রামীসকলক স্মৰণ কৰাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ ৰূপামণি গড়ৰ সাফল্যৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
মৰিগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক চৰম অপমান
মৰিগাঁও জিলাৰ কপিলী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰভগীয়া বালক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক অপমান ৷ বিদ্যালয়খনত পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতেই আচম্বিতে পতাকাখন অৰ্ধনমিত হৈ তললৈ নামি পৰে । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী অনুপস্থিতিত স্থানীয় লোকে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ অভিযোগ ৷
নলবাৰীত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ পতাকা উত্তোলন
নলবাৰীত বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উত্তোলন কৰে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা ৷
বৰপেটাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন চৰণ বড়োৰ
বৰপেটা পৌৰসভা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চৰণ বড়োৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বহীদ বেদীৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ৷
বিধানসভা চৌহদত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন
অসম বিধানসভা চৌহদত দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় । বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে পতাকা উত্তোলন কৰে । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষ্যে আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হয় সমগ্ৰ বিধানসভা চৌহদ ।
বানবিধ্বস্ত যোৰহাটবাসীয়ে পালন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱস
পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ।
তেজপুৰত পতাকা উত্তোলন অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ
তেজপুৰত মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ৮০তম স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ পতাকা উত্তোলন কৰি তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মহান সেনানীসকলক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে । লগতে অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ গহপুৰৰ বীৰাংগনা কনকলতা বৰুৱা আৰু ঢেকীয়াজুলিত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে ।
ডিব্ৰুগড়ত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ
ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে ৷ তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে ডিব্ৰুগড়ক গঢ়ি তুলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা প্ৰদক্ষেপ সমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।
খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে তেওঁ আৰক্ষীৰ অভিবাদন গ্রহণ কৰে ।
বানাক্ৰান্তৰ কাষত দেশবাসী থিয় দিছে: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "যোৱা কেইদিনমানত দেশৰ একাংশ অঞ্চল বানৰ কৱলত পৰিছে, যাৰ ফলত বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক মই আশ্বস্ত কৰিছো যে সমগ্ৰ দেশ তেওঁলোকৰ সৈতে থিয় দিছে ।"
দেশে উদ্যম আৰু উৎসাহেৰে আগবাঢ়িছে: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, "এয়া এক ঐতিহাসিক দিন ৷ আজি আমি সকলোৱে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছো । আজি প্ৰতিজনৰ হৃদয়ত 'বন্দে মাতৰম'ৰ প্ৰতিধ্বনিত হৈছে । আজি প্ৰতিখন ঘৰতে ত্ৰিৰংগ উৰিছে আৰু প্ৰতিজনৰে হৃদয়ত আছে ৷ দেশে উদ্যম আৰু উৎসাহেৰে আগবাঢ়িছে, নতুন সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ।"
লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছত লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰি স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনায় ৷
লালকিল্লাত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
লালকিল্লাত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷
লালকিল্লাত গাৰ্ড অৱ অনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ নেতৃত্ব দিবলৈ লালকিল্লাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গাৰ্ড অৱ অনাৰ গ্ৰহণ কৰে ।