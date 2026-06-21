বিশ্বজুৰি পালন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস, কলকাতাত যোগাভ্যাস প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

বিশ্বজুৰি পালন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস, কলকাতাত যোগাভ্যাস প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
Published : June 21, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 7:22 AM IST
আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ৷ শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতাৰ বাবে প্ৰাচীন ভাৰতীয় যোগাভ্যাসৰ গুৰুত্ব আৰু উপকাৰিতাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাই হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য ৷ ২০১৪ চনৰ ২৭ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ২১ জুনক যোগ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় আৰু একে বছৰৰে ১১ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই প্ৰস্তাৱ সৰ্বসন্মতিক্রমে গ্ৰহণ কৰে ৷ তেতিয়াৰে পৰা আজিৰ দিনটোক সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে ৷ ২০২৬ চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ মূল বিষয় হৈছে ‘সুস্থ বাৰ্ধক্যৰ বাবে যোগ’ ।
LIVE FEED
আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ৷ শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতাৰ বাবে প্ৰাচীন ভাৰতীয় যোগাভ্যাসৰ গুৰুত্ব আৰু উপকাৰিতাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাই হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য ৷ ২০১৪ চনৰ ২৭ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ২১ জুনক যোগ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় আৰু একে বছৰৰে ১১ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই প্ৰস্তাৱ সৰ্বসন্মতিক্রমে গ্ৰহণ কৰে ৷ তেতিয়াৰে পৰা আজিৰ দিনটোক সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে ৷ ২০২৬ চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ মূল বিষয় হৈছে ‘সুস্থ বাৰ্ধক্যৰ বাবে যোগ’ ।
কলকাতাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
কলকাতাৰ ৰেড ৰোডত দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সুবেন্দু অধিকাৰীকে ধৰি প্ৰায় সহস্ৰাধিক লোকে এই যোগাভ্যাস অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷