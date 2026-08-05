তেওঁলোকৰ কথা শুনক, যুৱক-যুৱতীসকলক পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন : ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কত উচ্চতম ন্যায়ালয়
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে ৷ বুধবাৰে যুৱক-যুৱতীসকলে দিয়া মতামত শুনাতহে ন্যায়ালয়ে গুৰুত্ব দিয়ে ।
Published : August 5, 2026 at 5:01 PM IST
নতুন দিল্লী: নীটৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত হোৱা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৰা প্ৰতিবাদৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে আদালতৰ মজিয়া পাইছেগৈ ৷ শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ন্যায়ালয়ে বুধবাৰে যুৱক-যুৱতীসকলে দিয়া মতামত শুনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
আবেদনখনত ২০ জুলাইত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী(চিজেপি)ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিবাদ আৰু ‘সংসদ চলো’ অভিযানৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । সংসদ চলো শীৰ্ষক এই পদযাত্ৰাৰ সময়ত শিলগুটি নিক্ষেপৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত যধে-মধে লাঠীচালনা কৰাৰ লগতে পেলেট বন্দুকেৰে আক্ৰমণ কৰে ৷ ফলত একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আৰক্ষীৰ এই অমানৱীয় অত্যাচাৰক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিবাদস্থলীত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে বহু প্ৰতিবাদকাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লোক আহত হয় ।
এই বিষয়টো ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰা হয় । আবদনকাৰী ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া মনীষ কুমাৰ সোলাংকীৰ হৈ অধিবক্তা ৰিজৱান আহমেদ আদালতত হাজিৰ হয় ।
শুনানিৰ সময়ত মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনীয়েও যথেষ্ট সংযম ৰাখিব লাগিব । অহিংসাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে, যুৱক-যুৱতীসকলক শান্ত কৰি ৰখাটো প্ৰয়োজন ৷ তেওঁলোকৰ কথা শুনাটোৱেই আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট পন্থা ৷ সেয়েহে তেওঁলোকৰ কথা শুনা উচিত । এনে পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ধৰণ আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাৰ ওপৰত এৰি দিব লাগে বুলিও বিচাৰপীঠখনে বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰে ।
পূৰ্বে অধিবক্তা আহমেদে এই প্ৰতিবাদৰ উদ্যোক্তাসকলক পঞ্জীয়নবিহীন ‘‘তথাকথিত সংগঠক’’ আখ্যা দি কয়, ‘‘তেওঁলোকে এটা চেনেলৰ পৰা আন এটা চেনেললৈ গৈ উচতনিমূলক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰি জুই জ্বলোৱা কামটো কৰে ৷ পিছত ইয়াৰ উত্তাপ বেছি হৈ পৰিলে জুই নুমুৱাবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।’’ তেওঁ ধৰ্মীয় সমাৱেশৰ আয়োজকসকলৰ উদাহৰণ দি এনেদৰে কয় যে যেনেকৈ পেণ্ডেলত জুই লাগিলে গাফিলতি যাৰেই নহওক ঈশ্বৰকে দোষাৰোপ কৰা হয় ৷
বিচাৰপীঠখনে লগতে কয় যে ইতিমধ্যে আন এক গোটৰ আবেদনৰ শুনানি চলি আছে আৰু সকলো পৰামৰ্শ, দৃষ্টিভংগী আৰু বিৰোধী মতামতৰ বাবে মুকলি ৰখা হৈছে । আহমেদে অনুৰোধ কৰে যে তেওঁৰ আবেদনখন আনুষংগিক আবেদনসমূহৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি জাননী জাৰি কৰা হওক । কিছুমান বিপথে পৰিচালিত ব্যক্তিয়ে প্ৰতিবাদৰ সময়ত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিলেও যুৱক-যুৱতীসকলক শান্ত কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজন বুলি মুখ্য ন্যায়াধীশে মন্তব্য কৰে ৷ আনহাতে, তেওঁলোকৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শন আৰু পৰামৰ্শ এইক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় বুলি মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় ৷
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে পুনৰ কয়, ‘‘এখন শক্তিশালী চৰকাৰৰ নামত আন কোনো পক্ষৰ আগ্ৰাসনে পৰিস্থিতি প্ৰয়োজনতকৈ অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিব পাৰে ৷ সমান্তৰালকৈ হিংসাত্মক কাৰ্যসমূহো অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিব লাগে ।’’
দিল্লী সীমান্তত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ আৰু শ্বাহীন বাগ প্ৰতিবাদৰ উদাহৰণ দি অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কাইলৈ জেনেৰেচন আলফা, বিটা, গামা আৰু ডেল্টা আহিব । সিংঘু সীমান্তত উপস্থিত হোৱা কৃষকসকলে ট্ৰেক্টৰ লৈ সংসদত উপস্থিত হ'ব । ইয়াৰ বাবে অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল আৰু এই প্ৰতিবাদৰ আয়োজকসকলে ২২টাকৈ চৰ্ত উলংঘা কৰিছিল ।’’
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰ বুলি গণ্য কৰা সংসদ ভৱনৰ দিশে যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন । অধিবক্তাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘যদি ৫০০ জন লোক সংসদত প্ৰৱেশ কৰিলেহেঁতেন ? কোনে জানে তেওঁলোকে হয়তো দেশত নিৰ্মিত বন্দুক বা খাৰ বোমা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল ৷ তেওঁলোকে সংসদৰ দিশেহে আগবাঢ়িছিল, কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বা ৰে’লপথৰ দিশে নহয় ।’’
উল্লেখ্য যে, এই আবেদনখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য বাকী থকা আবেদনৰ সৈতে বিচাৰপীঠে সংযুক্ত কৰে ।
লগতে পঢ়ক: কেন্দ্ৰৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ : নীট স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে ১২ জনীয়া কমিটী গঠন