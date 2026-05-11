বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ২০২৬: নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত অসমত জব্দ মুঠ ১১৭.২৪ কোটি টকা

নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত পশ্চিমবংগত আটাইতকৈ বেছি সুৰা আৰু ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে । নগদ ধনৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষত আছে তামিলনাডু ৷ নিৰ্বাচন আয়োগে দিলে এই তথ্য ৷

নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত পশ্চিমবংগত আটাইতকৈ বেছি সুৰা আৰু ড্ৰাগছ জব্দ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 11, 2026 at 2:45 PM IST

হায়দৰাবাদ: সদ্যসমাপ্ত হ’ল ভাৰতৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ২০২৬ ৷ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে এক তথ্য সদৰী কৰিছে ৷ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ চমুকৈ ইচিআইৰ তথ্যত এক ভয়ংকৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷

নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে, বিভিন্ন বলৱৎকাৰী সংস্থাই তালাচী চলাই নিৰ্বাচনী ভোটগ্ৰহণৰ দিন ৯ এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মুঠ ১১৭.২৪ কোটি টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ একেদৰে ৰাজ্যৰ একাধিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এলেকাৰ পৰা ৮২৮২৪৮.৩৩ লিটাৰ সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, এই সুৰাৰ বজাৰ মূল্য ২২.৭১ কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

তথ্য মতে, অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত বলৱৎকাৰী সংস্থাই উক্ত ৰাজ্যকেইখনত তালাচী চলাই বহু পৰিমাণে সুৰা আৰু নগদ ধন জব্দ কৰিছিল ৷ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন বলৱৎকাৰী সংস্থাসমূহে পাঁচোখন ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰায় ১৪৪৪.৯৬ কোটি টকা জব্দ কৰে ৷

আচৰ্যকৰ কথা এয়াই যে, ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত ২০২৬ চনত জব্দ হোৱা টকাৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি ৷ ইচিআইৰ তথ্য মতে, জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে নগদ ধন, সুৰা, ড্ৰাগছ, কিছু ধাতু আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী (freebies) ।

অসমৰ লেখীয়াকৈ তামিলনাডুত মুঠ ৬৬২.২৮ কোটি টকা, পশ্চিমবংগত ৫৭৩.৪১ কোটি টকা আৰু পুডুচেৰীত ৯.৭২ কোটি টকা নগদ ধনৰ লগতে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

আয়োগে প্ৰকাশ কৰা এই তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে যে, কেৰালামত বিভিন্ন বলৱৎকাৰী সংস্থাই নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত ৮০.৬৭ কোটি টকা জব্দ কৰে ৷ এই জব্দ কৰা সামগ্ৰীখিনিৰ ভিতৰত ১২.১২ কোটি নগদ ধন আৰু ২.৫১ কোটি টকা মূল্যৰ সুৰাও অন্তৰ্ভূক্ত হৈ আছে ।

সদ্য সমাপ্ত নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত অসম, কেৰালাম, পুডুচেৰী, তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি (model Code of Conduct চমুকৈ MCC) কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ কেইবাটাও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল । হিংসামুক্ত, ভয়-ভাবুকিমুক্ত আৰু প্ৰৰোচনামুক্ত নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৭,৪৭০টা ফ্লায়িং স্কোয়াড(FSTs) আৰু ৭,৪৭০টা ষ্টেটিক ছাৰ্ভিলেন্স টীমো (SSTs) নিয়োগ কৰা হৈছিল । এই দলসমূহৰ পৰা ৩৭৬ জন বিশেষ পৰ্যবেক্ষককো নিয়োগ কৰা হৈছিল ।

বিশেষকৈ সুৰা আৰু ড্ৰাগছ পশ্চিমবংগত সৰ্বাধিক সংখ্যক জব্দ কৰা হৈছে । ইচিআয়ে সদৰী কৰা তথ্যত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷ নগদ ধনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই ক্ষেত্ৰত তামিলনাডুয়ে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । পাঁচ ৰাজ্যৰ তুলনাত তামিলনাডুক বহু পৰিমাণে নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

কেৰালামৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত ৰাজ্যখনত এইবাৰ ৪০.১৪ % জব্দ হোৱা সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে । অৱশ্যে বাদপৰি ৰোৱা নাই পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডুও ৷ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনৰ তুলনাত ২০২৬ চনত পশ্চিমবংগত সৰ্বাধিক ৬৮.৯২% আৰু তামিলনাডুত ৪৮.৪০% বৃদ্ধি পাইছে ৷

ৰাজ্য ধনৰ পৰিমাণ (কোটি টকা)সুৰা (লিটাৰ)সুৰাৰ পৰিমাণ (কোটি টকা) ড্ৰাগছৰ মূল্য (কোটি টকা) মূল্যবান ধাতু (কোটি টকা)

অন্যান্য (কোটি টকা)


মুঠ ধন (কোটি টকা)
তামিলনাডু ১০৫.২২ ১৩৭২৪৮.৫৩ ৪.৯৪ ৭৮.৬১ ১৬৫.৮৬ ৩০৭.৬৫ ৬৬২.২৮
পশ্চিমবংগ৩১.১৪ ৫৮৫৮৬৪৮.৯৮ ১৫১.৮৬ ১৩০.২৮৬৯.৩৬ ১৯০.৭৭ ৫৭৩.৪১
অসম৬.০৭ ৮২৮২৪৮.৩৩ ২২.৭১৭০.০৮ ৩.৬৮ ১৪.৭ ১১৭.২৪
কেৰালাম১২.১২ ৭৮২১৫.৩ ২.১৫ ৫৮.৪৭ ২.২৫ ৫.৩৩ ৮০.৬৭
পুডুচেৰী ০.৩৩ ১৮৩৪০.৩৫ ০.৩৯ ৮.৯৯ ০.০২ ৯.৭২
মুঠ১৫৪.৮৯ ৬৯৮৮৭৯৩.৩৮ ১৮৩.৩৩ ৩৩৭.৮৮ ২৫০.১৪ ৫১৮.৭৩ ১৪৪৪.৯৬

অসম :

ওপৰত উল্লেখ কৰা মতে, ২০২৬ চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে অসমত বিভিন্ন বলৱৎকাৰী সংস্থাক নিয়োগ কৰিছিল ৷ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত এই সংস্থাসমূহে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী, সুৰৰ লগতে নগদ ধনো জব্দ কৰে ৷ বিভিন্ন বলৱৎকাৰী সংস্থাই জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহ এনেদৰণৰ -

  1. নগদ ধন ৬.০৭ কোটি টকা
  2. সুৰা ৮২৮২৪৮.৩৩ লিটাৰ, যাৰ মূল্য ২২.৭১ কোটি টকা
  3. ড্ৰাগছ ৭০.০৮ কোটি টকা
  4. মূল্যৱান ধাতু ৩.৬৮ কোটি টকা
  5. অন্যান্য ১৪.৭ কোটি টকা
  6. জব্দকৃত মুঠ সামগ্ৰীৰ মূল্য ১১৭.২৪ কোটি টকা

পশ্চিমবংগ :

ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে, উক্ত নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত পাঁচ ৰাজ্যৰ তুলনাত পশ্চিমবংগত সুৰা আৰু ড্ৰাগছ অধিক মাত্ৰাত বিভিন্ন বলৱৎকাৰী সংস্থাই জব্দৰ কৰিছে ৷ সেয়া হ’ল -

  1. নগদ ধন ৩১.১৪ কোটি টকা
  2. সুৰা ৫৮৫৮৬৪৮.৯৮ লিটাৰ, যাৰ মূল্য ১৫১.৮৬ কোটি টকা
  3. ড্ৰাগছ ১৩০.২৮ কোটি টকা
  4. মূল্যৱান ধাতু ৬৯.৩৬ কোটি টকা
  5. অন্যান্য ১৯০.৭৭ কোটি টকা
  6. জব্দকৃত মুঠ সামগ্ৰীৰ মূল্য ৫৭৩.৪১ কোটি টকা

তামিলনাডু :

নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত তামিলনাডুৰ পৰা বিভিন্ন বলৱৎকাৰী সংস্থাই জব্দৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ তথ্য তলত উল্লেখ কৰা হ’ল -

  1. নগদ ধন ১০৫.২২ কোটি টকা
  2. সুৰা ১৩৭২৪৮.৫৩ লিটাৰ, যাৰ মূল্য ৪.৯৪ কোটি টকা
  3. ড্ৰাগছ ৭৮.৬১ কোটি টকা
  4. মূল্যৱান ধাতু ১৬৫.৮৬ কোটি টকা
  5. অন্যান্য ৩০৭.৬৫ কোটি টকা
  6. জব্দকৃত মুঠ সামগ্ৰীৰ মূল্য ৬৬২.২৮ কোটি টকা

কেৰালাম :

  1. নগদ ধন ১২.১২ কোটি টকা
  2. সুৰা ৭৮২১৫.৩ লিটাৰ, যাৰ মূল্য ২.১৫ কোটি টকা
  3. ড্ৰাগছ ৫৮.৪৭ কোটি টকা
  4. মূল্যৱান ধাতু ২.২৫ কোটি টকা
  5. অন্যান্য ৫.৩৩ কোটি টকা
  6. জব্দকৃত মুঠ সামগ্ৰীৰ মূল্য ৮০.৬৭ কোটি টকা

পুডুচেৰী :

  1. নগদ ধন ০.৩৩ কোটি টকা
  2. সুৰা ১৮৩৪০.৩৫ লিটাৰ, যাৰ মূল্য ০.৩৯ কোটি টকা
  3. ড্ৰাগছ ০ কোটি টকা
  4. মূল্যৱান ধাতু ৮.৯৯ কোটি টকা
  5. অন্যান্য ০.০২ কোটি টকা
  6. জব্দকৃত মুঠ সামগ্ৰীৰ মূল্য ৯.৭২ কোটি টকা

উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য মতে, পাঁচ ৰাজ্যৰ জব্দ কৰা সামগ্ৰী তথা ইয়াৰ মূল্য এনেধৰণৰ -

  1. নগদ ধন ১৫৪.৮৯ কোটি টকা
  2. সুৰা ৬৯৮৮৭৯৩.৩৮ লিটাৰ, যাৰ মূল্য ১৮৩.৩৩ কোটি টকা
  3. ড্ৰাগছ ৩৩৭.৮৮ কোটি টকা
  4. মূল্যৱান ধাতু ২৫০.১৪ কোটি টকা
  5. অন্যান্য ৫১৮.৭৩ কোটি টকা
  6. জব্দকৃত মুঠ সামগ্ৰীৰ মূল্য ১৪৪৪.৯৬ কোটি টকা

