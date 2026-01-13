নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰি আদালতত হাজিৰ নহ’ল লিপিকা মিত্ৰ
যোৱা ২৯ জানুৱাৰীত লিপিকা মিত্ৰই শুনানিৰ বাবে হাজিৰ নহ’লে প্ৰমাণ দাখিল কৰাৰ সুযোগ জব্দ কৰা হ’ব বুলি আদালতে জানিবলৈ দিয়ে ।
Published : January 13, 2026 at 10:11 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত দাখিল কৰা অপৰাধমূলক মানহানিৰ গোচৰত অভিযোগকাৰী তথা আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা সোমনাথ ভাৰতীৰ পত্নী লিপিকা মিত্ৰই নিজৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ হাজিৰ হ’ব নোৱাৰিলে । ২৯ জানুৱাৰীত পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে আদালতে ।
শুনানিৰ সময়ত লিপিকা মিত্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাই কয় যে তেওঁ ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে হাজিৰ হৈছিল । কাৰণ তেওঁ অসুস্থ আছিল আৰু সেয়েহে তেওঁৰ বক্তব্য ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আদালতলৈ আহিব পৰা নাছিল ।
আদালতে লক্ষ্য কৰে যে লিপিকা মিত্ৰই চতুৰ্থবাৰৰ বাবে শুনানি পিছুৱাই দিছে । লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে যদিহে লিপিকা মিত্ৰই ২৯ জানুৱাৰীত শুনানিৰ বাবে হাজিৰ নহয় তেন্তে তেওঁৰ প্ৰমাণ দাখিল কৰাৰ সুযোগ জব্দ কৰা হ’ব ।
মন কৰিবলগীয়া যে ২০২৫ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰত আবেদনকাৰীৰ হৈ সাক্ষী মঞ্জু বংশালৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল । ২০২৫ চনৰ ২৯ নৱেম্বৰত লিপিকা মিত্ৰৰ হৈ সাক্ষী সতীশ কুমাৰ নঙিয়াৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰা হয় ।
২০২৫ চনৰ ২৩ মে’ত আদালতে নিৰ্মলা সীতাৰমণক জাননী জাৰি কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্মলা সীতাৰমণে ছপা আৰু বৈদ্যুতিন মাধ্যমত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মানহানিকাৰক বক্তব্য দিয়াৰ অভিযোগ তুলি লিপিকা মিত্ৰই আবেদন দাখিল কৰিছিল ।
আবেদনখনত অভিযোগ কৰা হৈছে যে, ২০২৪ চনৰ ১৭ মে’ত নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৰাজনৈতিক সুবিধা লাভৰ বাবে লিপিকা মিত্ৰ আৰু সোমনাথ ভাৰতীৰ মাজত হোৱা বৈবাহিক বিবাদৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও অভিযোগ কৰা হৈছে যে ২০২৪ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব নোৱাৰাৰ বাবে সোমনাথ ভাৰতীৰ ভাবমূৰ্তি কলংকিত কৰাৰ প্ৰয়াসত তেওঁৰ এই বক্তব্য দিয়া হৈছিল ।
দৰাচলতে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নতুন দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আছিল সোমনাথ ভাৰতী । লিপিকা মিত্ৰই দাবী কৰে যে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বক্তব্যৰ উদ্দেশ্য আছিল কেৱল সোমনাথ ভাৰতীৰ ৰাজনৈতিক ক্ষতি ।