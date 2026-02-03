কেৰ্কেটুৱাৰ দৰে বগাই নিমিষতে গছত উঠিল সিংহৰ পোৱালি : ভাইৰেল হ'ল ভিডিঅ'
জুনাগড় (গুজৰাট) : অৰণ্য বা বনাঞ্চলৰ বিভিন্ন অপূৰ্ব দৃশ্য মাজে-সময়ে পোহৰলৈ আহে । বিশেষকৈ বন্য জীৱ-জন্তুৰ কেতবোৰ বিৰল দৃশ্যই প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক আকৰ্ষিত কৰি তোলে । নিজৰ জগতখনত মুক্তমনে, নিজৰ খেয়াল-খুচী মতে, বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণৰ এনেধৰণৰ দৃশ্যই কেতিয়াবা সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগায় । এই দৃশ্যই সাধাৰণ লোকক যথেষ্ট আমোদ দিয়ে ।
এইবাৰ এখন অৰণ্যৰ এটা আকৰ্ষণীয় ভিডিঅ' অলপতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে । এই ভিডিঅ'টোত এটা সিংহৰ পোৱালিয়ে অসাধাৰণ শক্তিৰে গছ বগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । সাধাৰণতে সিংহৰ মাজত এনেধৰণৰ কাৰ্য খুব কমেইহে দেখা যায় । সেয়ে এনেধৰণৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হোৱাটোও প্ৰায় বিৰল । কিন্তু কোনো পৰ্যটকৰ মোবাইল কেমেৰাত এই দৃশ্য বন্দী হয় আৰু ইয়াক সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে ই ভাইৰেল হৈ পৰে ।
নিজৰ জগতখনত উমলি-জামলি আনন্দ কৰি থকা সিংহ পোৱালিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাইছে । এই বিৰল মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ'টো নিমিষতে ভাইৰেল হৈ পৰে । অৱশ্যে এই ভিডিঅ'টো কেতিয়াৰ তাৰ কোনো প্ৰামাণিক উৎস লাভ কৰা হোৱা নাই । কিন্তু এই ভিডিঅ'টো গুজৰাটৰ ছাছান গীৰ বনাঞ্চলৰ এক নিৰ্দিষ্ট সিংহ চাফাৰী অঞ্চলৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ভিডিঅ'টোত দুটা মাইকী সিংহৰ সৈতে কেইটামান সিংহৰ পোৱালিয়ে উমলি থকা দেখা গৈছে ।
তাৰ মাজতে এটা সিংহ পোৱালিয়ে হঠাতে এজোপা গছত বগাবলৈ আৰম্ভ কৰে । আনহাতে, ভিডিঅ'টোত দেখা পোৱা মতে, এই দৃশ্য দেখি এটা পোৱালিটোৰ মাক লগে লগে সজাগ হয় যাতে পোৱালিটোৱে আঘাত নাপায় আৰু বেছি ওপৰলৈ যাতে নাযায় তাৰ বাবে উদগ্ৰীৱ হোৱা ভিডিঅ'টোত পৰিলক্ষিত হয় । সাধাৰণতে সিংহৰ পৰিয়ালৰ মাজত এনেধৰণৰ কাৰ্য খুব কমেইহে দেখা যায় । সিংহক কেতিয়াও গছ বগোৱা জন্তু হিচাপে গণ্য কৰা নহয় । লগতে সিংহক সাধাৰণতে গছ বগোৱাও দেখা নাযায় । কিন্তু ছাছান চাফাৰীলৈ অহা এগৰাকী পৰ্যটকৰ মোবাইল কেমেৰাত এই বিৰল দৃশ্যটি বন্দী হয় । যিটো বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে ।
আনহাতে, পৰ্যটকসকলেও সিংহ পোৱালিয়ে এনেদৰে গছ বগোৱা দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি আশ্চৰ্যচকিত হয় । আনহাতে, পৰ্যটকসকলৰ সৈতে থকা টুৰিষ্ট গাইডেও প্ৰকাশ কৰে যে এনেধৰণৰ দৃশ্য খুব কমেইহে দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
সাধাৰণতে সিংহ বা বাঘে নিজৰ হাতোৰা চিকাৰৰ বাবে উপযুক্ত কৰি তুলিবলৈ গছত আঁচোৰে আৰু তেনেদৰেই নিজৰ হাতোৰা মজবুত কৰে । সাধাৰণতে সিংহৰ মাজত গছ বগোৱা কাৰ্য খুব কমেইহে পৰিলক্ষিত হয় যদিও এটা প্ৰায় দুমহীয়া পোৱালিয়ে কেৰ্কেটুৱাৰ দৰে গছ বগোৱা দেখা গৈছে । কিন্তু এনে কৰাৰ ফলত সিংহৰ হাতোৰা বহুত শক্তিশালী আৰু গতিসম্পন্ন হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ ফলত চিকাৰ কৰাত সুবিধা হয় ।