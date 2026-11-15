৫০ কোটি লোকক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ স্বাধীন ভাৰতৰ বৃহৎ সাফল্য: প্ৰধানমন্ত্ৰী
জনজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫১ সংখ্যক জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে মোদীয়ে জনগোষ্ঠীসমূহক প্ৰশংসা কৰি কয় যে তেওঁলোকে সদায় অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি আহিছে ।
Published : November 15, 2026 at 4:25 PM IST
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গাডচিৰোলীৰ পৰা জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস উদযাপন কাৰ্যসূচীত ভাৰ্চুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰে । এই উপলক্ষে ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখাৰ তলৰ পৰা ৫০ কোটি লোকক উদ্ধাৰ কৰাটো স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ সফলতা ।
জনজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫১ সংখ্যক জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মোদীয়ে জনগোষ্ঠীসমূহক প্ৰশংসা কৰি কয় যে তেওঁলোকে সদায় অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি আহিছে ।
বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰায় ৩,০০০ কোটি টকাৰ ২৪৬ টা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । এই প্ৰকল্পসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰা আৰু আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰা ।
Janjatiya Gaurav Diwas celebrates the rich heritage, culture and contributions of India's tribal communities. https://t.co/jaafdnMJ6n— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহক কটাক্ষ কৰি কয় যে যেতিয়া নক্সালবাদীয়ে জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোক ‘নীৰৱ দৰ্শক’ হৈ আছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, “নক্সাল হিংসাৰ বাবে জনজাতীয় সম্প্ৰদায়সমূহ আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, আনহাতে পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহে তেওঁলোকক পৰিত্যাগ কৰিছিল ।”
দীৰ্ঘদিন ধৰি মৌলিক সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা জনজাতীয় অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে এনডিএ চৰকাৰে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাইছে আৰু ইয়াৰ উন্নয়নৰ বাবে ১ লাখ কোটিতকৈও অধিক ধন আৱণ্টন দিছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।
তেওঁ কয় যে এই প্ৰকল্পসমূহে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, জীৱিকা, আৰু সম্প্ৰদায়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ দৰে নিৰ্দিষ্ট খণ্ডসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাসমূহৰ সুবিধা উন্নত কৰা আৰু জনজাতীয় জনসংখ্যাৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নক প্ৰসাৰিত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতি ন্যায় মহা অভিযান (PM-JANMAN)ৰ অধীনত জনজাতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ৩৮খন একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয় (EMRS) আৰু ১০০টা বহুমুখী কেন্দ্ৰকে ধৰি ১৭৩টা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে ।
বহুমুখী কেন্দ্ৰসমূহ জনজাতীয় অঞ্চলত সেৱা প্ৰদান আৰু সামূহিক কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে কল্পনা কৰা হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতি ন্যায় মহা অভিযান (PM-JANMAN) আৰু ধৰ্মী আবা জনজাতি গ্ৰাম উত্তম অভিযান (DAJGUA)ৰ অধীনত আন কেইবাটাও প্ৰকল্পও উদ্বোধন কৰা হয় ।
भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें समस्त देशवासियों की ओर से मेरा कोटि-कोटि नमन। आप सभी को इस दिव्य अवसर से जुड़े जनजातीय गौरव दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धरती आबा का अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान देश की हर पीढ़ी को स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनसे प्रेरणा लेकर हमारी सरकार जनजातीय भाई-बहनों के सम्मान, अवसर और समृद्धि के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। आइए, सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के बहुमूल्य योगदान को नमन करें।— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2026
আন উল্লেখযোগ্য প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰত ট্ৰাইবেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট (TRI) ভৱন আৰু মিজোৰামৰ আইজলত থকা ৰ’পুইলিয়ানী ট্ৰাইবেল ফ্ৰিডম ফাইটাৰ মিউজিয়াম, যাৰ লক্ষ্য হৈছে জনজাতীয় সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য সংৰক্ষণ । মিজো জনজাতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ সাহস, ত্যাগৰ স্মৃতিত এই সংগ্ৰহালয়টোত মিজো জনগোষ্ঠীৰ চহকী সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, উত্তৰাধিকাৰ আদিও প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
ব্ৰিটিছ ৰাজৰ বিৰোধিতা কৰা ১৯ শতিকাৰ মিজো মুখীয়াল ৰ’পুইলিয়ানীৰ নামেৰে এই সংগ্ৰহালয়ৰ নামকৰণ কৰা হৈছে । প্ৰকল্পসমূহ উদ্বোধন কৰাৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৯খন নতুন একলব্য আৰ্হি আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি জনজাতীয় শিশুসকলক গুণগত শিক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰে ।
লগতে জনজাতীয় উৎপাদকসকলৰ বজাৰ প্ৰৱেশ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ১২টা জনজাতীয় বহুমুখী বিপণন কেন্দ্ৰ (টিএমএমচি)ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (PM-JANMAN) আৰু ধৰ্মী আবা জনজাতি গ্ৰাম উত্তীৰ্ণ অভিযান (DAJGUA)ৰ অধীনত আৰু ৪২টা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনজাতীয় উন্নয়ন আৰু কল্যাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নৱিছে ঝাৰখণ্ডৰ জনজাতীয় পৰিচয় সন্দৰ্ভত বক্তব্য আগবঢ়ায় ।
তেওঁ কয়, ‘‘২০২১ চনটো জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱসৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনাইছো । জনজাতীয় নেতাক সন্মান জনোৱাটো হৈছে ভাৰতক সন্মান জনোৱা আৰু সমগ্ৰ ভাৰততে বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হ'ব । বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ গাডচিৰোলীক এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ বাবে তেওঁক আৰু ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছো । আমি জানো যে জনজাতীয় সমাজৰ গৌৰৱময় ইতিহাস আৰু অতি চহকী সংস্কৃতি আছে । যেতিয়াই দেশক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল তেতিয়াই জনজাতীয় সংস্কৃতিয়ে আগভাগ লৈছিল, দেশৰ বাবে যুঁজ দিয়াসকলৰ অংশ হৈ পৰিছিল ।’’