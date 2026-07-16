প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱন বহুমূলীয়া: সোণম ৱাংচুকৰ অনশনক লৈ চিন্তিত ন্যায়ালয়
ৱাংচুকে ২৮ জুনত চিজেপি আন্দোলনত যোগদান কৰি সেইদিনাৰ পৰাই দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত অমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি আহিছে ৷
Published : July 16, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 1:06 PM IST
নতুন দিল্লী: দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ আৰু চৰকাৰী চিকিৎসকৰ দ্বাৰা নিয়মিতভাৱে পৰীক্ষা কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছে ৷ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি কে উপাধ্যায়ৰ নেতৃত্বত বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱন বহুমূলীয়া বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰে ইয়াক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে বুলি কয় ৷
১৯ দিন ধৰি অনশন কৰি থকা সোণম ৱাংচুকৰ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই মন্তব্য কৰে ৷
শুনানিৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই আদালতক আশ্বাস দিয়ে যে সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্য দৈনিক বিশেষজ্ঞ আৰু চিকিৎসকৰ দ্বাৰা নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ৷ চিকিৎসকৰ মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰে তেওঁৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে যি কৰিব লাগে তাকেই কৰিব ৷
অধিবক্তা ৰাকেশ কুমাৰ ছাইনীয়ে এই আবেদন দাখিল কৰিছিল ৷ ১৫ জুলাইৰ শুনানিৰ সময়ত ছাইনীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে এজন মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সমগ্ৰ জাতিৰ সন্মুখত নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবলৈ ইচ্ছুক ৷
আবেদনখনত সোণম ৱাংচুকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈ বলপূৰ্বক খাদ্য খুৱাবলৈ কেন্দ্ৰ আৰু দিল্লী চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল ৷ আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে অনশনৰ ১৯ সংখ্যক দিনা সোণম ৱাংচুকৰ ওজন ৮.৫ কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস পাইছে ৷ যদি তেওঁ বেছি দিন অনশন অব্যাহত ৰাখে তেন্তে এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মৃত্যু হ’ব পাৰে ৷ আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যদি সোণম ৱাংচুকৰ মৃত্যু হয় তেন্তে সেয়া সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বৰ বাবে লজ্জাজনক বিষয় হ’ব ৷
প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষা খণ্ডত অন্যান্য দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ৱাংচুকে ২৮ জুনৰ পৰাই অমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি আহিছে ৷ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ উদ্যোগত যন্তৰ মন্তৰত আয়োজিত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰে পৰা তেওঁ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি আছে ৷