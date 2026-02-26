ETV Bharat / bharat

মৰণক শৰণ দি প্ৰতিদিনে বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা ৫০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ

বাৰিষাৰ সময়ত নদীৰ প্ৰবল সোঁতে তেওঁলোকক পঢ়া-শুনাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে । কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰি বিদ্যালয়লৈ যায় ।

STUDENT WENT SCHOOL ON BOAT
মৰণক শৰণ দি বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা (ETV Bharat)
নালন্দা (বিহাৰ) : "আমি ৰাস্তাৰে গ'লে ১০ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিব লাগিব । পুৱা ৬ বজাত ওলাই গ'লে দুপৰীয়া ১২:৩০ বজাত উপস্থিত হম । সেয়েহে আমি নাৱেৰে স্কুললৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছো ।" - সুধা কুমাৰী, ছাত্ৰী

"পঢ়া-শুনাত কোনো সমস্যা নাই, আমি মাত্ৰ নাও চলাই যাব লাগে । আমি ডাক্তৰ হ'ব বিচাৰো । আমি দাবী জনাইছো যে যিমান পাৰি সোনকালে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰা হওক যাতে আমি আমাৰ জীৱন বিপন্ন কৰিব নালাগে ।" - কৰীণা কুমাৰী, ছাত্ৰী

STUDENT WENT SCHOOL ON BOAT
নাৱেৰে স্কুললৈ যাত্ৰা (ETV Bharat)

এই কেইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিদিনে নাও চলাই আন ৫০ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত বিদ্যালয়লৈ যাব লগা হয় । বাৰিষাৰ সময়ত নদীৰ প্ৰবল সোঁতে তেওঁলোকক পঢ়া-শুনা স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য কৰে । অৰ্থাৎ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছজ্ঞান কৰে ।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নাও চলাবলৈ বাধ্য : শিক্ষা আৰু বাস্তৱক লৈ চৰকাৰৰ দাবীৰ মাজত থকা ব্যৱধানৰ এক জীয়া উদাহৰণ দেখা গৈছে নালন্দা জিলাৰ গিৰিয়াক ব্লকৰ ওফন্দি উঠা নদীখন পাৰ হ’বলগীয়া হয় আৰু গাঁৱৰ মানুহে দৈনন্দিন প্ৰয়োজন (বজাৰ, চিকিৎসালয়)ৰ বাবে নদী পাৰ হ’বলগীয়া হয় ।

নাৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এখন গাঁও : ছাকুচিডিহ আৰু ছাকুচিছৰাইৰ গাঁৱৰ জনসংখ্যা ১০০০-১০০০ । ইমান বৃহৎ জনসংখ্যাৰ বাবে কোনো দলং নাই, নাই কোনো উপযুক্ত নাৱৰ ব্যৱস্থা তথা কোনো প্ৰশিক্ষিত নাৱৰীয়া । নদীখন পাৰ হ’বলৈ মাত্ৰ এখন নাও আছে যিখন নাৱৰীয়াই নহয়, গাঁৱৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়েহে চলায় । নাওঁ চলোৱা তেওঁলোকৰ কাম নহয় বাধ্যবাধকতা ।

STUDENT WENT SCHOOL ON BOAT
নাৱেৰে নদী পাৰ গাঁওবাসীৰ (ETV Bharat)

৯৬.৮৪ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন দলং নিৰ্মাণ হ’ব : নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ পিছতো আজিও পৰিস্থিতি একেই আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম্য দলং আঁচনিৰ অধীনত ছাকুচিডিহ আৰু ছাকুচিছৰাইৰ মাজত সাক্ৰী নদীৰ ওপৰত ৯৬.৮৪ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন দলং নিৰ্মাণৰ কথা । অৱশ্যে কাম আৰম্ভ হোৱা নাই । দলংখনৰ আনুমানিক ব্যয় প্ৰায় ৬.২০ কোটি টকা ।

আধাৰশিলা স্থাপনৰ পিছত কোনো বিষয়াক দেখা পোৱা নগ’ল : ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত এই দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল । আধাৰশিলা স্থাপনৰ সাত মাহ পাৰ হৈ গ’ল, কিন্তু এচপৰাও ইটা স্থাপন কৰা হোৱা নাই । গাঁৱৰ মহিলাসকলে জনোৱা মতে, আধাৰশিলা স্থাপনৰ পিছৰে পৰা কোনো ঠিকাদাৰ বা বিভাগীয় বিষয়াক দেখা পোৱা নাই ।

"গাঁৱত বজাৰ বা দোকান নাই; সৰু প্লেট এখন কিনিলেও নদী পাৰ হৈ যাব লাগে । সকলোৱে ভোট বিচাৰে, কিন্তু কোনেও দলং নিৰ্মাণ নকৰে ।" - দৌলতী দেৱী, স্থানীয় লোক

১০ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আনখন গাঁৱলৈ : সাক্ৰী নদীয়ে গাজীপুৰ পঞ্চায়তক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে । ছাকুচিডিহ গাঁৱত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিদ্যালয় আছে । হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নদী পাৰ হৈ ছাকুচিছৰাইলৈ যাব লাগে । যেতিয়া নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধই হয় অথবা নাও উপলব্ধ নহয় তেতিয়া মাত্ৰ এক কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ গাঁওবাসী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গোবৰ্ধন বিঘা বা মনপুৰ দলংৰ মাজেৰে ১০ কিলোমিটাৰ বাটভ্ৰমণ কৰিব লাগে । যাৰবাবে তেওঁলোকে নিজৰ নাও চলাই স্কুললৈ যায় ।

STUDENT WENT SCHOOL ON BOAT
নাৱেৰে স্কুললৈ যাত্ৰা (ETV Bharat)

নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে চলাই নাও : আশ্চৰ্যজনকভাৱে নদী পাৰ হ’বলৈ প্ৰশাসনে কোনো চৰকাৰী নাও বা নাৱৰীয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই । গাঁওবাসীয়ে অনুদান সংগ্ৰহ কৰি এখন নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰে । নাৱত মানুহ নথকা সময়ত কৰীণা কুমাৰী আৰু সুধা কুমাৰীৰ দৰে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে নাওঁ চলাই আন ৫০টা ল’ৰা-ছোৱালীক নদীৰ সিপাৰে লৈ যায় ।

"বৰষুণৰ বতৰত যেতিয়া নদীখন উফন্দি উঠে, তেতিয়া গাঁৱৰ জনা-শুনা মানুহে নদীখন পাৰ কৰোৱায়, নহ'লে তেওঁলোকে পঢ়া-শুনা এৰিব লাগে ।" সুধা কুমাৰী, ছাত্ৰী

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটাই অনুৰোধ-দলংখন সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব : এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব বিদ্যালয়ৰ নতুন পাঠদান । সেয়ে ইয়াত অধ্যয়ন কৰা সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ পৰা এটাই অনুৰোধ- অতি সোনকালে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, যাতে আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সহজে স্কুললৈ অহা-যোৱা কৰিব পাৰে ।

১৩-১৪ খন গাঁৱৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে বিদ্যালয়খনত পঢ়ে : উক্ৰমৃত মধ্যবিদ্যালয় ছাকুচিছৰাইৰ বিজ্ঞান শিক্ষক ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰে কয় যে ১৩-১৪ খন গাঁৱৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে তেওঁৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ে । ইয়াৰে ৩০ গৰাকী ছোৱালীকে ধৰি ৪০-৫০ জন ছাকুচিছৰাইৰ । সকলোৱে নাৱেৰে ইয়ালৈ আহে ।

STUDENT WENT SCHOOL ON BOAT
উক্ৰমৃত মধ্যবিদ্যালয় ছাকুচিছৰাইৰ বিজ্ঞান শিক্ষক ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ (ETV Bharat)

"এতিয়া বতৰ ঠিকেই আছে, কিন্তু বাৰিষা কালত গাঁৱৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় । ইয়াৰ পিছতো পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী ল'ৰা-ছোৱালীয়ে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰি আহে ।" - ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ, বিজ্ঞান শিক্ষক, উক্ৰমৃত মধ্যবিদ্যালয়, ছাকুচিছৰাই

এতিয়াও লাভ কৰা হোৱা নাই দলং নিৰ্মাণৰ অনুমতি : গ্ৰাম্য কাম বিভাগৰ (ৰাজগিৰ) কাৰ্যবাহী অভিযন্তা মুনিতা কুমাৰীৰ সৈতে দুখন গাঁৱৰ মাজত দলং নিৰ্মাণত পলম হোৱাৰ সন্দৰ্ভত জানিব বিচৰাত তেওঁ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই বুলি কয় । তেওঁ কয়, "আমি আশা কৰিছো অতি সোনকালে চূড়ান্ত অনুমোদন পাম ।"

"ছাকুচিডিহৰ সমীপৰ সাক্ৰী নদীৰ ওপৰত দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে । উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ নিৰ্দেশত ডি পি আৰক পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এতিয়াও ইয়াৰ অনুমোদন দিয়া হোৱা নাই, যাৰ বাবে কাম আৰম্ভ হোৱা নাই ।" - মুনিতা কুমাৰী, কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, গ্ৰাম্য কাম বিভাগ

ভাৰতৰ স্বাধীন হোৱাৰ প্ৰায় আঠ দশক হ'ল । এই বছৰবোৰত প্ৰতিখন চহৰেই প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িছে ! কিন্তু সঁচাকৈয়ে তেনেকুৱা হৈছেনে ? ছাকুচিডিহ গাঁৱে বহু প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰে। আজিও বিহাৰত এনে বহু অঞ্চল আছে য’ত লাহে লাহে উন্নয়ন হৈছে । প্ৰতিখন গাঁৱতে স্কুল আছে, কিন্তু তাত উপনীত হোৱাৰ পথ নাই ।

