ডিজিটেল যুগতো পুথিভঁৰালৰ প্ৰাসংগিকতা;জ্ঞানৰ ভঁৰালৰ পৰা ডিজিটেল কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ
সমগ্ৰ দেশতে ১৫ লাখৰো অধিক পুথিভঁৰাল আছে । তাৰ ভিতৰত চৰকাৰীভাৱে পৰিচালিত ৪৬,৭৪৬ টা পুথিভঁৰাল ।
Published : August 12, 2026 at 8:42 PM IST
হায়দৰাবাদ : পুথিভঁৰাল বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ এটাই চিন্তা আহে এডোখৰ ঠাই য'ত থাকে গ্ৰন্থৰ সুবাস, নিস্তব্ধ পৰিৱেশ আৰু জ্ঞানৰ বিশাল ভঁৰাল । পুথিভঁৰাল মানে এনে এক স্থান য'ত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । গুগলে যেনেদৰে প্ৰশ্নৰ অসংখ্য উত্তৰ দিয়ে ঠিক তেনেদৰে গ্ৰন্থাগাৰিকসকলেও পুথিভঁৰালৰ চেলফত থকা জ্ঞানৰ বিশাল সাগৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰি পায় ।
ইণ্টাৰনেট বা গুগলৰ যুগতো গ্ৰন্থ আৰু পুথিভঁৰালৰ প্ৰতি মানুহৰ আদৰ একেই আছে । পঢ়ুৱৈসকলে এতিয়াও পুথিভঁৰালত ভিৰ কৰে । যাৰ ফলত পুথিভঁৰাল বা গ্ৰন্থাগাৰিকৰ প্ৰাসংগিকতা একেই আছে । বৰ্তমানো দেশত চৰকাৰীভাৱে পৰিচালিত ৪৬,৭৪৬ টা ৰাজহুৱা পুথিভঁৰালকে ধৰি ১৫ লাখৰো অধিক পুথিভঁৰাল আছে ।
যিয়ে বিনামূলীয়া সুবিধা আৰু পঢ়াৰ বাবে অনুকূল নিস্তব্ধ পৰিৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । আহক আমি ইটিভি ভাৰতৰ প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আজিৰ সময়ত পুথিভঁৰালৰ পৰম্পৰাগত ধাৰণাটো কেনেদৰে বিকশিত হৈছে সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰো ।
ভাৰতত পুথিভঁৰালৰ সংখ্যা কিমান ?
'লাইব্ৰেৰী মেপ অৱ দ্য ৱৰ্ল্ড'ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত প্ৰায় ১৫ লাখ পুথিভঁৰাল আছে । ইয়াৰে প্ৰায় ১৩ লাখ বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰাল । এই সংখ্যা বিশ্বৰ যিকোনো দেশৰ তুলনাত সৰ্বাধিক । দেশত ১ লাখ ৬০ হাজাৰৰো অধিক ৰাজহুৱা আৰু সামূহিক পুথিভঁৰাল আছে । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰতি এক লাখ লোকৰ বিপৰীতে ১২ টাতকৈও অধিক পুথিভঁৰাল, যিটো এছিয়া আৰু বিশ্বৰ বাকী অংশৰ গড়ৰ দুগুণ ।
ইয়াৰে ৪৬,৭৪৬ টা চৰকাৰী ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল । কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰৰ 'ই-গ্ৰন্থালয়' ব্যৱস্থাত মাত্ৰ ৫,৩২৪ টা চৰকাৰী পুথিভঁৰালহে সংযুক্ত হৈ আছে, য'ত সামূহিকভাৱে মুঠ ৪৮.১ নিযুত গ্ৰন্থ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী আছে ।
তথ্য অনুসৰি মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক প্ৰায় ১২ হাজাৰ পুথিভঁৰাল আছে । আনহাতে চণ্ডীগড় আৰু মেঘালয়ত প্ৰত্যকতে প্ৰায় ৮ হাজাৰ পুথিভঁৰাল আছে ।
ভাৰতত কিমান আছে গ্ৰন্থাগাৰিক ?
ভাৰতত কৰ্মৰত মুঠ গ্ৰন্থাগাৰিকৰ সংখ্যা সন্দৰ্ভত কোনো চৰকাৰী পৰিসংখ্যা নাই । কিন্তু দেশৰ বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মাজত আনুমানিক ১৫ লাখ পুথিভঁৰাল আছে, যিয়ে বৃহৎ পেছাদাৰী কৰ্মশক্তিৰ উপস্থিতিৰ ইংগিত দিয়ে ।
পুথিভঁৰাললৈ কিমান পঢ়ুৱৈ যায় ?
নেশ্ব'নেল মিছন অন লাইব্ৰেৰী (এন এম এল)ৰ এক সমীক্ষা অনুসৰি ভাৰতৰ চহৰাঞ্চলৰ পুথিভঁৰালসমূহলৈ দৈনিক প্ৰায় ১৫০ৰ পৰা ৩০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু পাঠকৰ আগমন হয় । যদি দৈনিক নূন্যতম গড় ১৫০ গৰাকী পাঠকৰ কথা বিবেচনা কৰা হয়, তেন্তে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৬ৰ পৰা ৭০ লাখ লোকে চৰকাৰী আৰু ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাললৈ যায় । এইসকলৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ যুৱক-যুৱতী যিয়ে ইউপিএছচি, এছএছচি আৰু বেংকিং পৰীক্ষাৰ দৰে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে । 'লাইব্ৰেৰী মেপ অৱ দ্য ৱৰ্ল্ড'ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি মুঠ পাঠকৰ ৩৭ শতাংশ লোকে পুথিভঁৰালসমূহৰ ডিজিটেল আৰু ই-বুক সংগ্ৰহসমূহ ব্যৱহাৰ কৰে ।
ক'ত আছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ পুথিভঁৰাল ?
ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ পুথিভঁৰালটো হৈছে পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ আলিপুৰৰ বেলভেডিয়া এষ্টেটত অৱস্থিত নেশ্ব'নেল লাইব্ৰেৰী অৱ ইণ্ডিয়া । 'গ্ৰন্থ আৰু বাতৰি কাকত ডেলিভাৰী (ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল) আইন, ১৯৫৪'ৰ অধীনত দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰকাশনৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰাৰ অধিকাৰী ৪ টা নিৰ্বাচিত পুথিভঁৰালৰ ভিতৰত ই অন্যতম ।
এই পুথিভঁৰালটোৱে ভাৰতত উৎপাদিত বা বিদেশীয়ে ৰচনা কৰা সকলো পাঠ্যপুথি আৰু ছপা সামগ্ৰীৰ স্থায়ী ভঁৰাল হিচাপে কাম কৰে, সেইবোৰ ক'ত বা কোন ভাষাত প্ৰকাশ কৰা নহওক কিয় । এই পুথিভঁৰালত ২২ৰ পৰা ২৫ লাখতকৈ অধিক কিতাপ, নথিপত্ৰ, মানচিত্ৰ আৰু পাণ্ডুলিপি আছে ।
নেশ্ব'নেল লাইব্ৰেৰীৰ ইতিহাস
নেশ্ব'নেল লাইব্ৰেৰীৰ ইতিহাস ১৯ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে স্থাপিত কলকাতা ৰাজহুৱা পুথিভঁৰালৰ (কলকাতা পাব্লিক লাইব্ৰেৰী) সৈতে জড়িত । এই পুথিভঁৰাল মূলতঃ ইংলিছমেন বাতৰিকাকতৰ সম্পাদক জে এইচ ষ্টকেলাৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছিল । ১৮৩৬ চনৰ ২১ মাৰ্চত চিভিল চাৰ্জন ডাঃ এফ.পি. ষ্ট্ৰঙৰ ঘৰৰ তলৰ মহলত সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল খোলাৰ ধাৰণাটো প্ৰথমে লৰ্ড কাৰ্জনৰ মনলৈ আহিছিল । তেওঁ বিস্তৃত গ্ৰন্থ সংগ্ৰহ থকা দুটা পুথিভঁৰালৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল: 'ইম্পেৰিয়েল লাইব্ৰেৰী'-যিটো ১৮৯১ চনত কেইবাটাও সচিবালয়ৰ পুথিভঁৰাল একত্ৰিত কৰি গঠন কৰা হৈছিল আৰু 'কলকাতা পাব্লিক লাইব্ৰেৰী' । ১৯০২ চনত 'ইম্পেৰিয়েল লাইব্ৰেৰী (ইণ্ডেনচাৰ্ছ ভেলিডেচন) এক্ট' গৃহীত হয় আৰু ১৯০৩ চনৰ ৩০ জানুৱাৰীত লৰ্ড কাৰ্জনে মেটকাফ হলত পুনৰ স্থাপন কৰা 'ইম্পেৰিয়েল লাইব্ৰেৰী' আনুষ্ঠানিকভাৱে জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰে ।
লৰ্ড কাৰ্জনৰ পুথিভঁৰালটো স্থাপনৰ উদ্দেশ্য আছিল এটা ৰেফাৰেন্স লাইব্ৰেৰী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু ভাৰতৰ ভৱিষ্যৎ ইতিহাসবিদসকলৰ বাবে সমলৰ ভঁৰাল সৃষ্টি কৰা-য'ত ভাৰতৰ বিষয়ে লিখা প্ৰতিটো গ্ৰন্থৰ পৰামৰ্শ আৰু পঢ়িব পৰা যায় । আৰম্ভণিৰে পৰাই বংগ চৰকাৰে পুথিভঁৰালটোক 'প্ৰেছ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন অৱ বুকছ এক্ট, ১৮৬৭'ৰ অধীনত চৰকাৰে লাভ কৰা যিকোনো কিতাপ বিনামূলীয়াকৈ ৰিকুইজিচন কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল ।
বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে প্ৰকাশন বিনিময়ৰ জৰিয়তে ইম্পেৰিয়েল লাইব্ৰেৰীৰ সংগ্ৰহ সম্প্ৰসাৰণৰ দিশত প্ৰথম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় ১৯০৭ চনত, যেতিয়া পুথিভঁৰালটোৱে 'লাইব্ৰেৰী অৱ কংগ্ৰেছ'ৰ পৰা ২,৩৩৩ টা খণ্ড লাভ কৰে । ১৯৪৭ চনৰ এপ্ৰিল মাহলৈকে ইম্পেৰিয়েল লাইব্ৰেৰীত মুঠ প্ৰায় ৩ লাখ ৫০ হাজাৰ খণ্ডৰ সংগ্ৰহ আছিল ।
আমেৰিকাত আছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ পুথিভঁৰাল ?
কেটেলগৰ আকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পুথিভঁৰালটো হৈছে আমেৰিকাৰ 'লাইব্ৰেৰী অৱ কংগ্ৰেছ', যিটো ৱাশ্বিংটন ডি.চিত ১৮০০ চনত স্থাপিত দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণি ফেডাৰেল সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠান ।
১৮১৪ চনৰ ২৪ আগষ্টত ব্ৰিটিছ সৈন্যই পুথিভঁৰালটোৰ কেপিটেল ভৱনটো জ্বলাই দিয়ে আৰু ইয়াৰ মূল সংগ্ৰহৰ পৰা ৩০০০ গ্ৰন্থ নষ্ট কৰে । ১৮১৫ চনৰ ৩০ জানুৱাৰীত কংগ্ৰেছে থমাছ জেফাৰচনৰ ব্যক্তিগত পুথিভঁৰালটো-য'ত ৬,৪৮৭ খন কিতাপ আছিল-২৩,৯৫০ ডলাৰত ক্ৰয় কৰিবলৈ অনুমোদন জনায় ।
পুথিভঁৰালৰ প্ৰকৃতি কেনেকৈ সলনি হৈ আছে ?
তথ্যৰ প্ৰচুৰতাৰে বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ আধুনিক যুগত পুথিভঁৰালসমূহে প্ৰয়োজনৰ সময়ত সঠিক তথ্য আৰু প্ৰচাৰ কৰি সমাজৰ সেৱা আগবঢ়ায় । বিগত প্ৰজন্মই জমা কৰা জ্ঞানৰ সঠিক আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য ৰেকৰ্ড প্ৰদান কৰে । আধুনিক সমাজত পুথিভঁৰালসমূহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু ইয়াক 'জ্ঞানৰ দুৱাৰমুখ' হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
আধুনিক সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তা আছে-যেনে শিক্ষা, গৱেষণা, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি আৰু বিভিন্ন তথ্যৰ সুবিধা আৰু সেইবোৰৰ সমাধানৰ বাবে অসংখ্য প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছে; ইয়াৰ ভিতৰত পুথিভঁৰালসমূহে বিশিষ্ট স্থান দখল কৰিছে । পুথিভঁৰালৰ সম্পদ আৰু সেৱাসমূহে শিক্ষণৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰে, সাক্ষৰতা আৰু শিক্ষাক উদগনি যোগাই আৰু সৃষ্টিশীল আৰু উদ্ভাৱনীমূলক সমাজৰ বাবে অপৰিহাৰ্য নতুন ধাৰণা আৰু দৃষ্টিভংগী গঢ় দিয়াত সহায় কৰে ।
পুথিভঁৰাল অবিহনে গৱেষণা অসম্ভৱ
পুথিভঁৰাল অবিহনে আধুনিক গৱেষণা চলোৱা বা মানৱ জ্ঞান, বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ব্যৱস্থা আৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰাটো কঠিন হ'ব । পুথিভঁৰাল সেৱাৰ চাহিদা ক্ৰমান্বয়ে ছপা মাধ্যমৰ পৰা ডিজিটেল মাধ্যমলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে । ডিজিটেল যুগত পুথিভঁৰালৰ গুৰুত্ব নিহিত হৈ আছে ইয়াৰ দ্বাৰা সকলোকে সকলো ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষমতা আছে । পুথিভঁৰালসমূহে এক দুৱাৰ হিচাপে কাম কৰে যাৰ জৰিয়তে আমি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰো ।
ডিজিটেল যুগত পুথিভঁৰালৰ গুৰুত্ব
ডিজিটেল প্ৰযুক্তিয়ে মানুহৰ আকাংক্ষা আৰু আশা বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ ভিতৰত ধনী আৰু দৰিদ্ৰৰ মাজত তথ্যৰ ব্যৱধান দূৰ কৰাই নহয়, সকলো খণ্ডতে উন্নয়নৰ স্তৰো উন্নীত কৰা হয় । সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী, প্ৰযুক্তি বিশেষজ্ঞ, গ্ৰন্থাগাৰিক, শিক্ষাবিদ, থেৰাপিষ্ট, অধিবক্তা, প্ৰকাশন উদ্যোগৰ পেছাদাৰী আৰু নাগৰিক সংস্থাসমূহে এতিয়া বিভিন্ন গোটৰ লোকক তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজন অনুসৰি বুজিব পৰা আৰু অনুকূল ভাষা আৰু ফৰ্মেটত ডিজিটেল বিষয়বস্তু প্ৰদান কৰাৰ এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব বহন কৰে ।
প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰ আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহে যোগাযোগ আৰু প্ৰযুক্তিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয় উন্নীতকৰণ কৰিছে । পুথিভঁৰালসমূহত হাইস্পীড ইণ্টাৰনেট, ডেস্কটপ কম্পিউটাৰ, স্কেনিং সেৱা আৰু বিভিন্ন সঁজুলি উপলব্ধ হৈছে । যিয়ে নিশ্চিত কৰে যে কম আয়ৰ ব্যক্তি, গ্ৰামাঞ্চলৰ লোক আৰু বৃদ্ধসকল অনলাইনলৈ যোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াত পিছ পৰি নাথাকে ।
ডিজিটেল ৰূপান্তৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাক স্বীকাৰ কৰি কলকাতাত অৱস্থিত নেশ্ব'নেল লাইব্ৰেৰীৱে নিজৰ সংগ্ৰহক আধুনিকীকৰণ আৰু ডিজিটেলাইজ কৰাৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ হাতত লৈছে । নেশ্ব'নেল মিছন অন লাইব্ৰেৰীজ (এনএমএল) আৰু ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্ব'নেল চেণ্টাৰ ফৰ দ্য আৰ্টছ (আইজিএনচিএ)ৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে পুথিভঁৰালটোৱে বিৰল পাণ্ডুলিপি, চৰকাৰী তথ্য আৰু সাংস্কৃতিক সামগ্ৰীসমূহ ডিজিটেলাইজ কৰিছে ।
অনলাইন কেটেলগ আৰু ই-সমলসমূহ একত্ৰিত কৰি এই পুথিভঁৰালে এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰত আৰু বিদেশৰ ব্যক্তিসকললৈ নিজৰ সেৱাসমূহ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে । এই ৰূপান্তৰে ঐতিহাসিক নথিপত্ৰসমূহৰ অধ্যয়ন আৰু বিভিন্ন শাখাৰ মাজেৰে শৈক্ষিক গৱেষণাক লাভান্বিত কৰে ।
লগতে পঢ়ক :