ETV Bharat / bharat

সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা, তেলৰ ৰপ্তানি কেন্দ্ৰ হ'ব বৰঝাৰ বিমান বন্দৰ : ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ

সাঁচি গছৰ খেতিয়কৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ হ'ব সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা, তেলৰ ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ ৷

lg bardoloi international airport guwahati
সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা, তেলৰ ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ হ'ব বৰঝাৰ বিমান বন্দৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2026 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ এতিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ ভিতৰত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ হৈ পৰিব আগৰ বা সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা আৰু সাঁচি তেলৰ ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ ৷ এই কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৷

উল্লেখ্য যে, অসমৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰচুৰ পৰিমণৰ সাঁচি খেতি কৰে খেতিয়কে ৷ কিন্তু বহু সময়ত কৃষকে উপযুক্ত দাম নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল ৷

সেয়ে কৃষকৰ উপকাৰ হোৱাকৈ চৰকাৰে সাঁচি গছৰ খেতিয়কৰ বাবে ভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ সাঁচি কৃষকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছিল ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে এই কথা ৷

এই সন্দৰ্ভত এক্স যোগে কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুৰোধ মৰ্মে, মোদী চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰক সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা আৰু সাঁচি তেল ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে অনুমোদন জনাইছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এই বিশেষ সামগ্ৰীবিধৰ খেতিয়ক, উৎপাদক আৰু ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ বাবে ই এক ডাঙৰ সকাহ ৷ ই কেৱল অসমৰে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে পৰিবহন আৰু যোগান ব্যৱস্থাৰ এক বৃহৎ পদক্ষেপ ৷ যাৰ ফলত সম্ভাব্য বজাৰসমূহ ঘৰৰ ওচৰ চাপি আহিব । অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ ভাই-ভনীসকললৈ বহুত বহুত অভিনন্দন ।"

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত কয়, "অসমৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ৷ গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰক সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা আৰু সাঁচি তেল ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে অনুমোদন জনোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ বজাৰত অধিক চাহিদা থকা সমগ্ৰীবিধ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰপ্তানি কৰাৰ কেন্দ্ৰ হোৱাৰ বাবে অসমৰ লাখ লাখ কৃষক উপকৃত হ'ব ৷"

উল্লেখ্য যে, ছলিত বৰ্ষৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত 'বিকশিত ভাৰত'ৰ দিশে দেশৰ যাত্ৰাত বিত্তীয় যোগান' শীর্ষক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কৈছিল যে, অসমৰ আগৰ খেতিৰ দ্বাৰা কৃষক যথেষ্ট উপকৃত হোৱাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

সেয়ে সুশৃংখলিত নিয়ন্ত্ৰণমূলক নিষ্পত্তি, গুণগত পৰীক্ষণৰ সুবিধা, স্থানীয় প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আন্তঃগাঁথনি আৰু শক্তিশালী ৰপ্তানিৰ ব্যৱস্থাই এটা উপযুক্ত আগৰ কাঠৰ মূল্য শৃংখল গঢ়ি তুলিব পাৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক: ‘শেষ উশাহলৈকে জনতাৰ সেৱা কৰিম’: গুজৰাটত ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল
বৰঝাৰ বিমান বন্দৰ
সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা ৰপ্তানি
সাঁচি তেলৰ ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.