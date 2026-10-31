সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা, তেলৰ ৰপ্তানি কেন্দ্ৰ হ'ব বৰঝাৰ বিমান বন্দৰ : ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ

সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা, তেলৰ ৰপ্তানি কেন্দ্ৰ হ'ব বৰঝাৰ বিমান বন্দৰ : ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ
সাঁচি গছৰ খেতিয়কৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ হ'ব সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা, তেলৰ ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ ৷
Published : October 31, 2026 at 4:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ এতিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ ভিতৰত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ হৈ পৰিব আগৰ বা সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা আৰু সাঁচি তেলৰ ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ ৷ এই কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৷
উল্লেখ্য যে, অসমৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰচুৰ পৰিমণৰ সাঁচি খেতি কৰে খেতিয়কে ৷ কিন্তু বহু সময়ত কৃষকে উপযুক্ত দাম নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল ৷
সেয়ে কৃষকৰ উপকাৰ হোৱাকৈ চৰকাৰে সাঁচি গছৰ খেতিয়কৰ বাবে ভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ সাঁচি কৃষকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছিল ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে এই কথা ৷
📢 BIG NEWS FOR ASSAM! At the request of Chief Minister @HimantaBiswa ji, the Modi Government has approved Lokapriya Gopinath Bardoloi International Airport, Guwahati, as the export point for Agarwood chips and Agarwood oil. This is a big relief for farmers, producers, and exporters of this special product, of which Assam is a leading producer. It is a massive logistical leap not only for Assam but also for the North East, bringing potential markets closer to home. Many congratulations to our brothers and sisters in Assam as well as the North East.— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 31, 2026
এই সন্দৰ্ভত এক্স যোগে কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুৰোধ মৰ্মে, মোদী চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰক সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা আৰু সাঁচি তেল ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে অনুমোদন জনাইছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই বিশেষ সামগ্ৰীবিধৰ খেতিয়ক, উৎপাদক আৰু ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ বাবে ই এক ডাঙৰ সকাহ ৷ ই কেৱল অসমৰে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে পৰিবহন আৰু যোগান ব্যৱস্থাৰ এক বৃহৎ পদক্ষেপ ৷ যাৰ ফলত সম্ভাব্য বজাৰসমূহ ঘৰৰ ওচৰ চাপি আহিব । অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ ভাই-ভনীসকললৈ বহুত বহুত অভিনন্দন ।"
This is a big boost for Assam's agripreneurs! The notification of #GuwahatiAirport as an Export point for Agarwood Chips and Agarwood Oil by the Union Govt led by Adarniya @narendramodi ji will boost profitability of our farmers and simplify logistical requirements. Assam being the leading producer of this product which has a high demand in global market- @GuwahatiAirport's Export point declaration comes as a great relief for lakhs of people associated with this industry. The Double Engine Govt is taking all measures to further boost Ease of Doing Business and make our products competitive globally. My gratitude to Hon'ble Union Minister Shri @PiyushGoyal ji for being considerate of our request and facilitating this decision.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 31, 2026
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত কয়, "অসমৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ৷ গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰক সাঁচি কাঠৰ টুকুৰা আৰু সাঁচি তেল ৰপ্তানিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে অনুমোদন জনোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ বজাৰত অধিক চাহিদা থকা সমগ্ৰীবিধ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰপ্তানি কৰাৰ কেন্দ্ৰ হোৱাৰ বাবে অসমৰ লাখ লাখ কৃষক উপকৃত হ'ব ৷"
উল্লেখ্য যে, ছলিত বৰ্ষৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত 'বিকশিত ভাৰত'ৰ দিশে দেশৰ যাত্ৰাত বিত্তীয় যোগান' শীর্ষক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কৈছিল যে, অসমৰ আগৰ খেতিৰ দ্বাৰা কৃষক যথেষ্ট উপকৃত হোৱাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
সেয়ে সুশৃংখলিত নিয়ন্ত্ৰণমূলক নিষ্পত্তি, গুণগত পৰীক্ষণৰ সুবিধা, স্থানীয় প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আন্তঃগাঁথনি আৰু শক্তিশালী ৰপ্তানিৰ ব্যৱস্থাই এটা উপযুক্ত আগৰ কাঠৰ মূল্য শৃংখল গঢ়ি তুলিব পাৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: ‘শেষ উশাহলৈকে জনতাৰ সেৱা কৰিম’: গুজৰাটত ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে