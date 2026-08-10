জনতাৰ আহ্বান শুনিবই লাগিব : সংসদৰ অচলাৱস্থা সন্দৰ্ভত লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰোধীলৈ আহ্বান
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই বিৰোধী দলসমূহক কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত নোহোৱাকৈ সদনৰ কাম-কাজ চলাবলৈ অনুমতি দিবলৈ আহ্বান জনায়।
Published : August 10, 2026 at 8:39 PM IST
নতুন দিল্লী: সদনৰ অচলাৱস্থাৰ মাজতে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ আবেগিক আহ্বান ৷ জনতাৰ আহ্বান শুনিবলৈ আৰু সদনৰ কাম-কাজত কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত নজন্মাবলৈ লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সাংসদসকলক সোমবাৰে আহ্বান জনায় ।
বিগত ২০ জুলাইৰ পৰা সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই বিৰোধীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । বিৰোধী সাংসদসকলে নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা আৰু অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান চুৰিৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে ৷
Right from when Parliament began on July 20, the Opposition parties have been consistent, persistent, and insistent while demanding the following -— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 10, 2026
1. A statement from the Union Home Minister on the brutalities perpetrated on protesting youth by the Delhi Police which operates…
সূত্ৰ অনুসৰি ব্যৱসায়িক পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ বিৰলাই কয় যে মূল বিধেয়কসমূহৰ ওপৰত কোনো বাধা নোহোৱাকৈ সদনত আলোচনা হ’ব লাগে ৷ যাৰ ফলত সংসদত গৃহীত হৈ থকা আইনসমূহৰ ওপৰত সদস্যসকলে নিজৰ নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব ।
গঠনমূলক আলোচনা, ফলপ্ৰসু অংশগ্ৰহণ আৰু সংসদীয় পৰম্পৰাৰ প্ৰতি থকা আনুগত্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অধ্যক্ষই প্ৰতিগৰাকী সাংসদক সংসদৰ কাৰ্যবিধি মসৃণ আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় ৷ এনে কৰিলে জনসাধাৰণৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বিষয়সমূহ ভালদৰে আলোচনা কৰিব পাৰি বুলি সূত্ৰসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে ।
ধাৰাবাহিকভাৱে ১৬ দিনৰ বাবে বিৰোধী সাংসদসকলে সদনৰ পৰিৱেশ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি থকাৰ বাবে লোকসভাই প্ৰশ্নোত্তৰ ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই । চলিত অধিৱেশনত লোকসভাই ৯খনকৈ বিধেয়ক গৃহীত কৰিছিল যদিও দুখন বিধেয়কৰ ওপৰতহে বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সোমবাৰে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ আৰু আৰক্ষীৰ কাৰ্যক লৈ লোকসভাত হ’বলগীয়া বিতৰ্কৰ বাবে চৰকাৰ সাজু আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে এই বিতৰ্কৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব ৷ কিন্তু বিৰোধীয়ে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিয়াৰ সলনি সকলো কথা শান্তভাৱে শুনিব ।
চৰকাৰৰ এই আশ্বাসৰ পাছতো বিৰোধীৰ কোলাহলপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে কোনো বিতৰ্ক অবিহনেই ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়াধিকৰণ আয়োগ গঠনৰ বিধেয়কখন সদনত গৃহীত হয় ।
আনহাতে, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা উল্লেখ কৰিছে, ‘‘২০ জুলাইৰ পৰা সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিৰোধী দলসমূহে ধাৰাবাহিকভাৱে আৰু উচ্চস্বৰে দাবী জনাই আহিছে যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰী যুৱক-যুৱতীসকলৰ ওপৰত কৰা নৃশংসতাৰ সন্দৰ্ভত অমিত শ্বাহে মন্তব্য প্ৰদান কৰিব লাগে ৷ তাৰপিছত সংসদৰ দুয়োটা সদনত এই বিষয়ত আলোচনা হ’ব ।’’
অযোধ্যাস্থিত ৰাম মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ বিৰুদ্ধে অনুদান চুৰি, আত্মসাতৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত বিৰোধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰাও উত্তৰ দাবী কৰিছে । ২০২০ চনৰ ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত লোকসভাত এই ট্ৰাষ্ট গঠনৰ কথা অতি ধুমধামেৰে ঘোষণা কৰা হৈছিল ৷ তাৰপিছতে সংসদৰ দুয়োখন সদনত এই বিষয়ত বিতং আলোচনা কৰা হৈছিল বুলি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে । তেওঁ লগতে কয় যে বিৰোধীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে এই দুটা দাবী আলোচনাযোগ্য নহয় বুলি কৈ আহিছে ।
লগতে পঢ়ক: সদনৰ ভিতৰে বাহিৰে বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ; ছাত্ৰ আন্দোলনত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ গৃহমন্ত্ৰীয়ে দিব বক্তব্য