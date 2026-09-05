জম্মু-কাশ্মীৰত সেনাৰ গুলীত নিহত লস্কাৰ-ই-তৈইবাৰ সদস্য ইয়াছি, সেনাৰ অভিযান অব্যাহত
বুধগাম জিলাত পাক-সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ভাৰতীয় সেনাৰ ৷ অপাৰেচন আছদাৰৰ সময়তে সেনাৰ গুলীত নিহত সন্ত্ৰাসবাদী ৷
Published : September 5, 2026 at 5:55 PM IST
বুধগাম (জম্মু-কাশ্মীৰ) : শুকুৰবাৰে বুধগাম জিলাত পাক-সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই ভাৰতীয় সেনাই ৷ অভিযানৰ সময়ত সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী হয় ৷ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসিৰ সেনাৰ গুলীত নিহত হৈছে পাক-সন্ত্ৰাসবাদী ইয়াছি ৷
জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নিহত ইয়াছিৰ পাকিস্তানী নাগৰিক আৰু নিষিদ্ধ সংগঠন লস্কাৰ-ই-তৈইবা চমুকৈ এলইটিৰ সৈতে জড়িত । এই সন্দৰ্ভত জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "আপুনি দৌৰিব পাৰে, কিন্তু লুকাব নোৱাৰে ! অপাৰেচন আছদাৰৰ সময়তে সেনাৰ গুলীত সন্ত্ৰাসবাদীটো নিহত হৈছে ৷ লস্কৰ-ই-তৈইবাৰ পাকিস্তানী নাগৰিক য়াছিৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।"
You Can Run But You Can't Hide !— J&K Police (@JmuKmrPolice) September 5, 2026
The terrorist neutralised, during Op Ashdar, has been identified as Yasir, a Pakistani national of Lashkar e Taiba.@HMOIndia @AmitShah @OfficeOfLGJandK @LokBhavanJandK @manojsinha_ @NorthernComd_IA@ChinarcorpsIA@AdgpArmedJK… pic.twitter.com/SG1leDj7X1
'অপাৰেচন আছদাৰ' অধীনত শুকুৰবাৰে বুধগাম বনাঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ উপস্থিতিৰ গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষী আৰু সেনাই যুটিয়াভাবে পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় ৷ তেতিয়াই সেনালৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল পাক সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে ৷ সেনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিহত হৈছে লস্কৰ-ই-তৈইবাৰ সদস্য য়াছিৰ ৷
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাস বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে । সন্ত্ৰাসবাদীৰ উপস্থিতি, চলাচল আৰু সম্ভাৱ্য আত্মগোপনৰ তথ্যৰ ভিত্তিত নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে অভিযান চলাই আছে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে।
আনহাতে, জম্মু-কাশ্মীৰত ৮ জুলাইত শেষবাৰৰ বাবে সংঘৰ্ষৰ বাতৰি পোৱা গৈছিল ৷ য’ত দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ ছৈদাপোৰা অঞ্চলত আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফৰ যৌথ অভিযানত এজন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছিল । বিষয়াসকলৰ মতে, নিহত সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ পৰা এটা একে ৰাইফল আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিল ৷
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি আগষ্ট মাহত জম্মু-কাশ্মীৰত কোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদ সম্পৰ্কীয় কাণ্ড বা অসামৰিক লোকক হত্যা কৰা হোৱা নাই । ২০২৬ চনৰ জুন মাহত সন্ত্ৰাসবাদ সম্পৰ্কীয় কাণ্ড শূন্য হোৱা দেখা গৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: জম্মু-কাশ্মীৰ : শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে VDGSৰ খুঁটাত খুন্দা ইণ্ডিগ’ বিমানৰ