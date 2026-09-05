ETV Bharat / bharat

জম্মু-কাশ্মীৰত সেনাৰ গুলীত নিহত লস্কাৰ-ই-তৈইবাৰ সদস্য ইয়াছি, সেনাৰ অভিযান অব্যাহত

বুধগাম জিলাত পাক-সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ভাৰতীয় সেনাৰ ৷ অপাৰেচন আছদাৰৰ সময়তে সেনাৰ গুলীত নিহত সন্ত্ৰাসবাদী ৷

LeT Terrorist Killed In Budgam
সেনাৰ গুলীত নিহত লস্কাৰ ই তৈইবাৰ সদস্য (PTI, File)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বুধগাম (জম্মু-কাশ্মীৰ) : শুকুৰবাৰে বুধগাম জিলাত পাক-সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই ভাৰতীয় সেনাই ৷ অভিযানৰ সময়ত সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী হয় ৷ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসিৰ সেনাৰ গুলীত নিহত হৈছে পাক-সন্ত্ৰাসবাদী ইয়াছি ৷

জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নিহত ইয়াছিৰ পাকিস্তানী নাগৰিক আৰু নিষিদ্ধ সংগঠন লস্কাৰ-ই-তৈইবা চমুকৈ এলইটিৰ সৈতে জড়িত । এই সন্দৰ্ভত জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "আপুনি দৌৰিব পাৰে, কিন্তু লুকাব নোৱাৰে ! অপাৰেচন আছদাৰৰ সময়তে সেনাৰ গুলীত সন্ত্ৰাসবাদীটো নিহত হৈছে ৷ লস্কৰ-ই-তৈইবাৰ পাকিস্তানী নাগৰিক য়াছিৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।"

'অপাৰেচন আছদাৰ' অধীনত শুকুৰবাৰে বুধগাম বনাঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ উপস্থিতিৰ গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষী আৰু সেনাই যুটিয়াভাবে পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় ৷ তেতিয়াই সেনালৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল পাক সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে ৷ সেনাৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিহত হৈছে লস্কৰ-ই-তৈইবাৰ সদস্য য়াছিৰ ৷

উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাস বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে । সন্ত্ৰাসবাদীৰ উপস্থিতি, চলাচল আৰু সম্ভাৱ্য আত্মগোপনৰ তথ্যৰ ভিত্তিত নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে অভিযান চলাই আছে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে।

আনহাতে, জম্মু-কাশ্মীৰত ৮ জুলাইত শেষবাৰৰ বাবে সংঘৰ্ষৰ বাতৰি পোৱা গৈছিল ৷ য’ত দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ ছৈদাপোৰা অঞ্চলত আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফৰ যৌথ অভিযানত এজন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছিল । বিষয়াসকলৰ মতে, নিহত সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ পৰা এটা একে ৰাইফল আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিল ৷

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি আগষ্ট মাহত জম্মু-কাশ্মীৰত কোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদ সম্পৰ্কীয় কাণ্ড বা অসামৰিক লোকক হত্যা কৰা হোৱা নাই । ২০২৬ চনৰ জুন মাহত সন্ত্ৰাসবাদ সম্পৰ্কীয় কাণ্ড শূন্য হোৱা দেখা গৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: জম্মু-কাশ্মীৰ : শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে VDGSৰ খুঁটাত খুন্দা ইণ্ডিগ’ বিমানৰ

TAGGED:

জম্মু কাশ্মীৰ
ভাৰতীয় সেনা
জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী
লস্কৰ ই তৈইবা
LET TERRORIST KILLED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.