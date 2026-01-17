ETV Bharat / bharat

জি এছ এম কলাৰেৰে ট্ৰেক কৰা হ’ব নাহৰফুটুকীক

মোবাইল নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে জন্তুৰ গতিবিধি অনুসৰণ কৰা লঘু, থলুৱা জি এছ এম ৰেডিঅ’ কলাৰৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ ।

Leopards In Rajasthan's Mukundra Hills Tiger Reserve
ৰাজস্থানৰ মুকুন্দ্ৰ হিলছ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত GSM কলাৰেৰে ট্ৰেক কৰা হ’ব নাহৰফুটুকীক (ETV Bharat)
কোটা (ৰাজস্থান) : শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, ৰাজস্থানৰ মুকুন্দ্ৰ হিলছ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত নাহৰফুটুকীৰ সংখ্যা প্ৰায় ১০০ লৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনকি প্ৰতিবছৰে এই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত নাহৰফুটুকীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈয়ে আছে ।

নাহৰফুটুকীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত কোটা চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো ইয়াৰ সঘন আহ-যাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ফলত নাহৰফুটুকীৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ আৰু মানুহ-বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ জি এছ এম ভিত্তিক ৰেডিঅ’ কলাৰ (GSM-based radio collars) স্থাপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বন বিভাগ ।

তাপ শক্তি কেন্দ্ৰ, ৰাজস্থান কাৰিকৰী বিশ্ববিদ্যালয়, শ্ৰীনাথপুৰম আৰু কোটা চহৰৰ সেনা অঞ্চলৰ ওচৰত সঘনাই দেখা পোৱা গৈছে নাহৰফুটুকী । যদিও এতিয়ালৈকে কোনো বৃহৎ সংঘাতৰ খবৰ পোৱা নাই । বন বিষয়াসকলে কয় যে জীৱ-জন্তুবোৰে চিকাৰৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি থকাৰ বাবে সক্ৰিয় নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন ।

মুকুন্দ্ৰ হিলছ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত নাহৰফুটুকীৰ সংখ্যা প্ৰায় ১০০ লৈ বৃদ্ধি (ETV Bharat)

ইয়াৰ উদ্দেশ্যে বিভাগটোৱে মোবাইল নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে জন্তুৰ গতিবিধি অনুসৰণ কৰা লঘু, থলুৱা জি এছ এম ৰেডিঅ’ কলাৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে । নগৰ বা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত নিয়মিতভাৱে দেখা পোৱা বা সম্ভাব্য সংঘাতৰ লক্ষণ দেখা পোৱা নিৰ্বাচিত নাহৰফুটুকীৰ ওপৰতহে এই কলাৰ লগোৱা হ’ব ।

উপ-বন সংৰক্ষক (DCF) মুথু সোমসুন্দৰমে কয় যে এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে জীৱ-জন্তুবোৰৰ গতিবিধিৰ ধৰণ আৰু চহৰৰ ওচৰত ইহঁতৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি পোৱাৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহ বুজি পোৱা । তেওঁ কয়, ''আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে নগৰীয়া সীমাৰ ভিতৰত বিচৰণ কৰা নাহৰফুটুকীৰ খবৰ ৰখা । ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ইয়াৰ পথ আৰু ইয়াক মানৱ বসতিৰ দিশে টানি অনা কাৰকসমূহ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব ।''

GSM কলাৰে ট্ৰেক কৰা হ’ব নাহৰফুটুকীক (ETV Bharat)

বৰ্তমান পৰীক্ষা কৰা জি এছ এম ভিত্তিক কলাৰটো বেংগালুৰুস্থিত আৰ্কটুৰাছে কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে । পৰীক্ষামূলক উদ্দেশ্যে মুকুন্দ্ৰ হিলছ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভক এটা ইউনিট প্ৰদান কৰা হৈছে । নাহৰফুটুকীৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা জি পি এছ কলাৰতকৈ তুলনামূলকভাৱে কম খৰচী ৪০ হাজাৰৰ পৰা ৫০ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত খৰচ হয়, যাৰ মূল্য প্ৰায় ৭-৮ লাখ টকা ।

কলাৰটোৰ ওজন প্ৰায় ৫০০ গ্ৰাম আৰু ইয়াক নাহৰফুটুকীৰ ডিঙিৰ আকাৰৰ লগত খাপ খুৱাই ডিজাইন কৰা হৈছে । ই চিম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কাম কৰে আৰু মোবাইল নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি বাস্তৱ সময়ৰ স্থানৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু নেটৱৰ্ক কভাৰেজ নথকা অঞ্চলত ই কাম নকৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে বাঘৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা জি পি এছ কলাৰ উপগ্ৰহৰ সংকেতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, এক কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক ওজন আৰু অধিক ব্যয়বহুল ।

ৰাজস্থানৰ মুকুন্দ্ৰ হিলছ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত GSM কলাৰেৰে ট্ৰেক কৰা হ’ব নাহৰফুটুকীক (ETV Bharat)

“নাহৰফুটুক সৰু প্ৰাণী, গতিকে লঘু, খৰচী কলাৰ অধিক উপযোগী । মোবাইল নেটৱৰ্ক উপলব্ধ চহৰ অঞ্চলতো জি এছ এম কলাৰে ভাল কাম কৰে ।” সোমসুন্দৰমে এনেদৰে উল্লেখ কৰে ।

কোটা তাপ শক্তি কেন্দ্ৰৰ আশে-পাশে, ৰাজস্থান কাৰিকৰী বিশ্ববিদ্যালয়, শ্ৰীনাথপুৰম আৰু সেনা অঞ্চলৰ ওচৰত নাহৰফুটুকী নিয়মিতভাৱে দেখা যায় । এই জ’নসমূহত বন বিষয়াসকলে চোৰাংচোৱাগিৰি অব্যাহত ৰাখিছে । যদি কোনো সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে নাহৰফুটুকীক শান্ত কৰি ৰেডিঅ’ কলাৰ লগোৱা হ’ব, যাতে ইয়াৰ ভৱিষ্যতৰ গতিবিধি অনুসৰণ কৰিব পৰা যায় ।

এতিয়া পৰীক্ষামূলক পৰ্যায়ত এই প্ৰকল্পটো সফল হ’লে ডাঙৰ পৰ্যায়ত গ্ৰহণ কৰা হ’ব । DCF-এ কয়, "বহল ব্যৱহাৰৰ বাবে অধিক থলুৱা জিএছএম কলাৰ ক্ৰয় কৰা হ'ব । এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত । যদি ইয়াৰ ফলাফল ইতিবাচক হয়, তেন্তে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাব ।"

পূৰ্বৰ লোকপিয়ল অনুসৰি মুকুন্দ্ৰ হিলছ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত ৯৫ৰ পৰা ১০০টা নাহৰফুটুকী আছিল । নতুনকৈ লোকপিয়ল চলি আছে, মে’ মাহৰ ভিতৰত আপডেট কৰা পৰিসংখ্যাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভেইনৰোডগড় অভয়াৰণ্যক সমীক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ফলত সামগ্ৰিক সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

বন বিষয়াসকলে কোৱা মতে, নাহৰফুটুকীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা কাৰণ হৈছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সুস্থ বাসস্থান আৰু প্ৰচুৰ চিকাৰ । তেওঁলোকে কয় যে এই ট্ৰেকিং পদক্ষেপে মানুহ-প্ৰাণীৰ সংঘাত হ্ৰাস কৰাৰ লগতে বাসিন্দা আৰু বন্যপ্ৰাণী উভয়ৰে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাত অৰিহণা যোগাব ।

