অ'চিআই কাৰ্ড থাকিলেই ভাৰতীয় নাগৰিক হয়নে ? প্ৰবাসী ভাৰতীয়তকৈ ই কিমান পৃথক ?

অ'চিআই কাৰ্ড থাকিলেই ভাৰতীয় নাগৰিক হয়নে ? প্ৰবাসী ভাৰতীয়তকৈ ই কিমান পৃথক ?
অভিনেতা ইমৰাণ খানৰ ওচৰত অ'চিআই কাৰ্ড আছে । তেওঁ ভাৰতীয় মূলৰ আমেৰিকান নাগৰিক । কিয় উত্থাপন হৈছে এই প্ৰসংগ । পঢ়ক এই প্ৰতিবেদনত ।
Published : October 18, 2026 at 2:46 PM IST
নতুন দিল্লী: চিজেপিৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অভিনেতা ইমৰাণ খানক ভাৰত এৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইমৰাণ খানৰ আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব আছে । তেওঁৰ লগত অ'চিআই কাৰ্ডো আছে । তেওঁক পোনপটীয়াকৈ কোৱা হৈছে যে কোনো বিদেশী নাগৰিকে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব । এই ঘটনাই অ’চিআই কাৰ্ড বা ভাৰতৰ ভাৰতৰ বৈদেশিক নাগৰিকত্ব কাৰ্ডৰ মৰ্যাদাক বিতৰ্কলৈ টানি আনিছে ।
অ'চিআই অৰ্থাৎ ভাৰতৰ বৈদেশিক নাগৰিকত্বৰ আৰম্ভণি ২০০৫ চনত হৈছিল । ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ বাবে উত্থাপন হোৱা দাবীসমূহ সমাধান কৰা । প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰাৰ বাবে ইয়াক বলবৎ কৰা হৈছিল । এই উদ্দেশ্যসমূহ পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে নাগৰিকত্ব আইনখন ১৯৫৫ ত সংশোধন কৰা হৈছিল । ২০০৬ চনত হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ সন্মিলত এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল ।
এই কাৰ্ড লাভৰ যোগ্যতা:
এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ১৯৫০ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীৰ পিছত ভাৰতৰ নাগৰিক আছিল বা ১৯৫০ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীত ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ যোগ্য হৈছিল, তেনে সকলো ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিক ভাৰতৰ বৈদেশিক নাগৰিক (OCI) হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰিব পৰা যায় । কিন্তু পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ৰাজপত্ৰত নিষেধাজ্ঞা থকা কোনো অন্য দেশৰ নাগৰিকে এই যোগ্যতা লাভ নকৰে ।
আবেদনৰ মাচুল:
ব্যুৰ' অৱ ইমিগ্ৰেচনে ২০২৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অ’চিআই মাচুল সংশোধন কৰে । নতুন আবেদনৰ পৰা বিদেশত ২৭৫ মাৰ্কিন ডলাৰ আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত ১৫,০০০ টকাৰ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
পঞ্জীয়নভুক্ত অ'চিআইৰ বাবে সুবিধাসমূহ
পঞ্জীয়নভুক্ত অ'চিআইসকলক ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে আজীৱন বৈধতাৰ সৈতে একাধিক প্ৰৱেশ ভিছা প্ৰদান কৰা হয় । ভাৰতত থকা যিকোনো সময়ৰ বাবে বৈদেশিক আঞ্চলিক পঞ্জীয়ন বিষয়া (এফআৰআৰঅ’) বা বৈদেশিক পঞ্জীয়ন বিষয়া (এফআৰঅ’)ৰ ওচৰত পঞ্জীয়নৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হয় । অৰ্থনৈতিক, বিত্তীয়, আৰু শৈক্ষিক খণ্ডতো তেওঁলোকে প্ৰবাসী ভাৰতীয় (এনআৰআই)ৰ দৰেই সুবিধা লাভ কৰে । কিন্তু কৃষিভূমি, ফাৰ্ম হাউচ তথা বাগিচাৰ সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা প্ৰযোজ্য নহয় । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে সময়ে সময়ে নিৰ্দিষ্ট সুবিধা বা সমঅধিকাৰ সম্পৰ্কে অধিসূচনা জাৰি কৰে ।
অ'চিআইৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ
অ'চিআইক দ্বৈত নাগৰিকত্ব বুলি ভবাটো উচিত নহয় । অ’চিআইয়ে কোনো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান নকৰে । পঞ্জীয়নভুক্ত ভাৰতৰ বৈদেশিক নাগৰিকত্ব থকা লোকসকলে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ১৬ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত ৰাজহুৱা নিয়োগ আৰু সুযোগৰ সমতাৰ বিষয়ত প্ৰদান কৰা অধিকাৰ লাভ নকৰে ।
অ'চিআই পঞ্জীয়ন বাতিল হ'ব পাৰেনে
কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এট নিৰ্দেশ অনুসৰি ধাৰা ৭এৰ উপ-ধাৰা (১)ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা পঞ্জীয়ন বাতিল কৰিব পাৰে । যদি তলত দিয়া কাৰণসমূহ পোহৰলৈ আহে-
- ভাৰতৰ বৈদেশিক নাগৰিক হিচাপে পঞ্জীয়নত প্ৰৱঞ্চনা, ভুৱা তথ্য প্ৰদান বা কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লুকুৱাই ৰখাৰ কথা পোহৰলৈ আহে ।
- তেওঁ ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি তথা সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰে ।
- ভাৰতে যিকোনো যুদ্ধত লিপ্ত হোৱাৰ সময়ত তেওঁ কোনো শত্ৰুৰ সৈতে অবৈধভাৱে ব্যৱসায় বা আলোচনা মিলিত হয় ।
- কোনো এনেকুৱা ব্যৱসায় বা বাণিজ্যিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকা, যাৰ দ্বাৰা যুদ্ধৰ সময়ত শত্ৰু দেশক সহায় কৰা হৈছে বুলি জানি-বুজিও সেই কাম কৰা হৈছিল ।
- ধাৰা ৭এৰ উপধাৰা (১)ৰ অধীনত পঞ্জীয়নৰ তাৰিখৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত যদি ভাৰতৰ বিদেশী নাগৰিকগৰাকীক কমেও দুবছৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
- ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতাৰ স্বাৰ্থত, ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত, যিকোনো বিদেশী দেশৰ সৈতে ভাৰতৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ স্বাৰ্থত বা সাধাৰণ জনতাৰ স্বাৰ্থত তেনে কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।
এনআৰআই, পিআইঅ' আৰু অ'চিআইৰ মাজৰ মূল পাৰ্থক্য
এনআৰআই মানে হ'ল প্ৰবাসী ভাৰতীয়, তেওঁ ভাৰতৰে নাগৰিক কিন্তু ভাৰতৰ বাহিৰত থাকে ।
পিআইঅ' মানে হ'ল ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তি । যিসকলৰ পূৰ্বসূৰী ভাৰতীয় আছিল আৰু যাৰ ওচৰত বিদেশী পাছপ'ৰ্ট আছিল । অৱশ্যে বৰ্তমান এই শ্ৰেণীটোক অ'চিআইত চামিল কৰা হয় ।
অ'চিআই অৰ্থাৎ ভাৰতৰ বিদেশী নাগৰিক । এওঁলোকৰ শিপা ভাৰতৰ সৈতে জড়িত । তেওঁলোকে ভাৰতলৈ আহিবলৈ আজীৱন ভিছা লাভ কৰে আৰু কিছু কিছু বিশেষ সুবিধাও লাভ কৰে, কিন্তু তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় ।
ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে সংৰক্ষিত ৰাজনৈতিক অধিকাৰলৈকে বিশেষাধিকাৰ বলবৎ নহয়
অ'চিআই কাৰ্ড থকাসকলে ভাৰতীয় নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিব নোৱাৰে, সাংসদ তথা ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি তথা উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৰে সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত হ'ব নোৱাৰে । তেওঁলোকক তেনে সাৰ্বজনিক সেৱা নিযুক্তিৰ পৰাও বঞ্চিত কৰা হৈছে, যিসমূহৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব আৱশ্যকীয়
এই সন্দৰ্ভত ইমিগ্ৰেছন কনছালটেণ্ট ফাল্গুনী গোস্বামীয়ে ইটিভি ভাৰতক কয়,"অ'চিআইৰ মৰ্যাদাই ভাৰতীয় মূলৰ বিদেশী নাগৰিকক নিৰ্দিষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰে, কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিকৰ দৰে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ প্ৰদান নকৰে ।"
চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণকাৰী বলীউদৰ তাৰকা
ইমৰাণ খান
১০ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ আগষ্ট ক্ৰান্তি মৈদানত ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ইমৰাণ খানে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এছআৰ প্ৰসংগক লৈ চিজেপিয়ে কৰা জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীক তেওঁ সমৰ্থন জনাইছিল । উক্ত দিনটোত আৰক্ষীয়ে ৪০০ ৰো অধিক লোকক আটক কৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ইমৰাণ খান, তেওঁৰ প্ৰেয়সী লেখা ৱাশ্বিংটন আৰু তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় ভগ্নী জেন মেৰী খানো আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় । জিম্মাত লোৱাৰ পূৰ্বে, ইমৰাণ খানে কয় যে তেওঁৰ কোনো দাবী নাই । তেওঁ কয় যে জনতাৰ কণ্ঠ কিয় ৰুদ্ধ কৰিব বিচৰা হৈছে সেয়া জানিবৰ বাবেহে আহিছিল ।
নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ:
প্ৰবীন অভিনেতা নাছিৰুদ্দিন শ্বাহে ২ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত চিজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । তেওঁ চিজেপিৰ প্ৰতিস্থাপক অভিজিৎ দীপকেক সাক্ষাৎ কৰে আৰু সমৰ্থন জনাই তেওঁক সাবটি ধৰে । উক্ত প্ৰতিবাদস্থলীত সংগীতশিল্পী বিশাল দাদলানীও উপস্থিত আছিল ।