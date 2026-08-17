ETV Bharat / bharat

সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সঞ্চালক প্ৰধান আৰতি ছাৰিনৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ

পৰম বিশিষ্ট সেৱা পদকেৰে সন্মানিত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ চিকিৎসা সেৱাৰ (AFMS) প্ৰথমগৰাকী মহিলা সঞ্চালক প্ৰধান চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল আৰতি ছাৰিনৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ

SURGEON VICE ADMIRAL ARTI SARIN
চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল আৰতি ছাৰিনৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2026 at 6:01 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: সামৰিক অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ চিকিৎসা সেৱাৰ (AFMS) প্ৰথমগৰাকী মহিলা সঞ্চালক প্ৰধান হোৱালৈকে চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল আৰতি ছাৰিনে নেতৃত্ব আৰু চিকিৎসাৰ উৎকৃষ্টতাৰ এক উল্লেখযোগ্য যাত্ৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । শেহতীয়াকৈ পৰম বিশিষ্ট সেৱা পদকেৰে সন্মানিত হোৱা ছাৰিনে জোৱান, প্ৰবীণ সৈনিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে কৰুণা আৰু উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে সামৰিক চিকিৎসাৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এটি আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত আৰতি ছাৰিনে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ চিকিৎসা সেৱাত তেওঁৰ প্ৰেৰণাদায়ক কেৰিয়াৰ আৰু ইউনিফৰ্ম পিন্ধি স্বাস্থ্যসেৱাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰে ।

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
আৰতি ছাৰিনক পৰম বিশিষ্ট সেৱা পদক প্ৰদান (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰত: শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আপোনাক পৰম বিশিষ্ট সেৱা পদক প্ৰদান কৰে । এই সন্মান সম্পৰ্কে আপুনি কি ক’ব ?

আৰতি ছাৰিন: খবৰটো পাই মই আনন্দিত হৈ পৰিলোঁ । মই তিনিওটা সেৱাৰ আমাৰ সমগ্ৰ দলৰ হৈ এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিছোঁ, যিয়ে আমাৰ কৰ্তব্যৰত জোৱান, তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলসকল আৰু প্ৰবীণসকলক উচ্চতম পৰ্যায়ৰ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ অধ্যৱসায়েৰে কাম কৰি আহিছে ।

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰত: আপুনি সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰথম মহিলা সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপেও নেতৃত্ব দি আছে । আপুনি কল্পনা কৰিছিলনে যে এইটোৱেই হ’ব সেই পথ, য’ত আপুনি এইখিনি সন্মান লাভ কৰিব ?

আৰতি ছাৰিন: নাই! কলেজত ভৰ্তি হোৱাৰ সময়ত মই ভবা নাছিলো যে এইটোৱেই হ’ব মই লোৱা পথ । মই কেৱল মই যি কৰিছিলোঁ, সেয়া উপভোগ কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ কেৰিয়াৰত আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ । মই যেতিয়া সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ মেডিকেল কলেজৰ কমাণ্ডেণ্ট হৈছিলোঁ, তেতিয়া কোনোবাই এটা ভাল কবিতা শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু উল্লেখ কৰিছিল যে ছোৱালীৰ হোষ্টেলটো কামাণ্ডেণ্টৰ অফিচৰ বহুত ওচৰত যদিও তাত উপনীত হ’বলৈ তেওঁৰ ৩৮ বছৰ সময় লাগিছিল ।

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰত: AFMS-ৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে কাম কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হিচাপে আপোনাৰ নিযুক্তিক বহুতে এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে গণ্য কৰে । প্ৰায়ে কোৱা হয় যে মহিলাসকলে উৎকৃষ্ট পৰিচালক আৰু নেতা গঢ়ি তোলে । আপোনাৰ দৃষ্টিত সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে প্ৰথম মহিলা সঞ্চালক প্ৰধান নিযুক্তি দিবলৈ কিয় ইমান সময় লাগিল ?

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
AFMS ৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সঞ্চালক (ETV Bharat)

আৰতি ছাৰিন: ১৯৫০ চনৰ পৰাই AFMS-ত মহিলা আছে । ১৯৮৭ চনত আমাৰ প্ৰথম মহিলা মেজৰ জেনেৰেল আছিল মেজৰ জেনেৰেল নিৰ্মলা হুজা, যিয়ে লক্ষ্ণৌৰ ৯০০ বিছনাযুক্ত কমাণ্ড হস্পিতালৰ কমাণ্ড কৰিছিল । তাৰ পিছত ২০০৪ চনত প্ৰথম থ্ৰী ষ্টাৰ বিষয়া চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল পুনিতা অৰোৰা আহিল । তেওঁ AFMC ৰ কমাণ্ডেণ্টৰ লগতে মেডিকেল চাৰ্ভিচেছ (নৌসেনা)ৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলো হয় । ইয়াৰ পিছত আমাৰ এয়াৰ মাৰ্শ্বাল পদ্মা বন্দোপাধ্যায়, আন এগৰাকী থ্ৰী ষ্টাৰ অফিচাৰ, যি ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল মেডিকেল চাৰ্ভিচেছ (এয়াৰ) হৈছিল ।

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

গতিকে, আমাৰ ইতিহাসৰ সমগ্ৰ সময়ছোৱাত নাৰীক ডাঙৰ ডাঙৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । কেতিয়াবা কেৱল খালী পদ, সময়, পৰিস্থিতিৰ কথা থাকে আৰু মই ভাবো এই সময়ত নিযুক্তি পোৱাৰ সৌভাগ্য মোৰ হৈছে ।

ইটিভি ভাৰত: যুদ্ধৰ ধৰণ দ্ৰুতগতিত সলনি হোৱাৰ লগে লগে যুদ্ধক্ষেত্ৰত নতুন ধৰণৰ আঘাত আৰু চিকিৎসাৰ নতুন ধাৰাসমূহৰ সৈতে AFMS কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিছে ?

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

আৰতি ছাৰিন: আমি দুয়োটাকে একত্ৰিত কৰি ট্ৰমা কেয়াৰ আৰু ৰিম’ট কেয়াৰ দুয়োটাতে গুৰুত্ব দিছোঁ । ফলস্বৰূপে আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক উদ্ধাৰ কৰা, পইণ্ট অৱ কেয়াৰ চিকিৎসা, আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া আঘাতগ্ৰস্তৰ যত্নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সামৰ্থ উন্নত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ । আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ সময় কম কৰাৰ উপায় বিচাৰিছো আৰু আমাৰ ক্ৰছ-ট্ৰেইনিং বৃদ্ধি কৰিছো, যাতে কৰ্মীসকলে একাধিক ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে । আমি বেটলফিল্ড নাৰ্ছিং এচিষ্টেণ্ট প্ৰশিক্ষণো আৰম্ভ কৰিছো, যিয়ে নিশ্চিত কৰে যে সৈনিক এজন যেতিয়াই কোনো ধৰণে আঘাতগ্ৰস্ত হয়, তেতিয়াই ইজনে সিজনক চোৱাচিতা কৰিব পাৰে ।

ইটিভি ভাৰত: আহত কৰ্মীৰ মানসিক সুস্থতাক এ এফ এম এছে কেনেদৰে সহায় কৰিছে ?

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
নিজৰ সহকৰ্মীৰ সৈতে চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

আৰতি ছাৰিন: আমাৰ প্ৰশিক্ষণত শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োটা স্থিতিস্থাপকতা সামৰি লোৱা হয় । আমাৰ পৃথক পৃথক প্ৰশিক্ষণ মডিউল আছে যিয়ে এই দুয়োটা গুণ গঢ় দিয়ে, তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ কেৰিয়াৰত বিভিন্ন ব্যৱধানত ইয়াক শক্তিশালী কৰা হয় ৷

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
সামৰিক অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞ আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰত: এএফএমএছে গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনক ক্ৰমান্বয়ে আকোঁৱালি লৈছে । আপুনি গৱেষণাৰ কিছুমান মূল ক্ষেত্ৰ আৰু শেহতীয়া উদ্ভাৱনসমূহৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিবনে যিবোৰৰ বাবে আপুনি আটাইতকৈ বেছি উৎসাহিত ?

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

আৰতি ছাৰিন: শেহতীয়াকৈ আমাক আমাৰ গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ পদক্ষেপ সম্প্ৰসাৰণৰ সুবিধা দিয়া হৈছে । আমি বিশেষকৈ আইচিএমআৰ, আইআইটি চেন্নাই, আইআইটি কানপুৰ, আইআইটি দিল্লী, আৰু বেংগালুৰুৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব স্থাপন কৰিছোঁ । যদিও মই নিৰ্দিষ্ট বিষয়সমূহ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো, যিহেতু গৱেষণাৰ বিষয়সমূহ গোপনীয় আৰু কেতিয়াও ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰা নহয়, আমি ডি আৰ ডি অ’ৰ সৈতেও সহযোগিতা কৰি আছোঁ আৰু এই প্ৰকল্পসমূহৰ ফলাফলৰ বাবে আগ্ৰহী ।

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
পেৰেডত চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰত: বিশ্বজুৰি স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাৰ সামৰ্থ পৰীক্ষা কৰিলে ক’ভিড-১৯ এ । এই অভূতপূৰ্ব প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি এএফএমএছে কেনেদৰে সঁহাৰি জনাইছিল, আৰু ইয়াৰ মূল শিক্ষা কি কি আছিল ?

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

আৰতি ছাৰিন: মহামাৰীয়ে আমাক উপলব্ধি কৰাইছিল যে আমি যিমানেই প্ৰস্তুত বুলি বিশ্বাস নকৰোঁ কিয়, সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাত ৰোগকাৰক জীৱাণুৰ সৈতে জড়িত হঠাৎ, অভাৱনীয় প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰোঁ । কিন্তু আমাৰ সঁহাৰিৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য দিশটো আছিল মানৱীয় উপাদান । আমাৰ চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য পেছাদাৰীসকলে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিল আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অপৰিসীম ব্যক্তিগত বিপদসমূহ জানিও নিজৰ সৰ্বোত্তম কাম কৰিলে ।

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
AFMS ৰ চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

সঁচাকৈয়ে সেয়া আছিল সমগ্ৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ আমাৰ অ-চিকিৎসা সমকক্ষসকলৰ পৰা আমি লাভ কৰা অবিশ্বাস্য সহযোগিতা । সংকটৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিছিল, গুৰুত্বপূৰ্ণ লজিষ্টিক সহায় আগবঢ়াইছিল যাতে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰোঁ ।

ইটিভি ভাৰত: ক’ভিড-১৯ৰ সময়ছোৱাৰ কোনো বিশেষ মুহূৰ্ত আপোনাৰ মনত আছেনে ?

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
জে পি নাড্ডাৰ সৈতে আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

আৰতি ছাৰিন: হয়। ২০২১ চনত ক’ভিড-১৯ৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ সময়ত মই ৮৭৫খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয় আইএনএইচএছ অশ্বিনীৰ কমাণ্ডিং কৰি আছিলোঁ । সেই সময়ত দেশজুৰি অক্সিজেনৰ নাটনিয়ে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিছিল । কিন্তু আপুনি লক্ষ্য কৰা মতে আমি সম্ভাৱ্য পৰিকল্পনাত লিপ্ত হৈছিলোঁ । জামনগৰৰ পৰা অক্সিজেনৰ জটিল যোগান নিশ্চিত কৰাটো মোৰ চিকিৎসালয়ৰ বাবে আছিল এক বৃহৎ কাম, যিটো সম্ভৱ হৈছিল তাত থকা আমাৰ অচিকিৎসা সহকৰ্মীসকলৰ অমূল্য সহায়ত । সেই স্মৃতি মোৰ মনত খোদিত হৈ আছে ৷ যেতিয়া আপুনি সঁচাকৈয়ে আপোনাৰ মনটোক কিবা এটাত দৃঢ় কৰি ৰাখিব, তেতিয়া সেইটো হ’বই ৷ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অক্সিজেন আহি পালে ।

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
নাৰী দিৱসৰ অনুষ্ঠানত আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰত: ৰেডিয়চন অংক’লজী আৰু গামা নাইফ অস্ত্ৰোপচাৰত বিশেষজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ আপোনাক কিহে প্ৰেৰণা দিলে ?

আৰতি ছাৰিন: গামা নাইফৰ অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু অংক’লজী চিকিৎসাৰ বাবে অত্যন্ত নিখুঁততাৰ প্ৰয়োজন হয় । আমি সদায় ৰোগীৰ উত্তম ফলাফল আৰু উত্তম চিকিৎসা পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য ৰাখোঁ । এই একে ধাৰণা যুদ্ধ বা মানৱীয় অভিযানৰ সময়ত আমাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰতো সহজেই প্ৰযোজ্য, য’ত আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে দ্ৰুত, জটিল সিদ্ধান্ত ল’ব লাগে ।

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
সহকৰ্মীৰ সৈতে আৰতি ছাৰিন (ETV Bharat)

ইটিভি ভাৰত: এআইয়ে সামৰিক চিকিৎসাৰ ভৱিষ্যৎ কেনেকৈ গঢ় দিব ?

আৰতি ছাৰিন: বিশেষকৈ পেথ’লজী আৰু ৰেডিঅ’লজীৰ ভিতৰত এআই বিশেষভাৱে নিদানত সহায়ক । ই জটিল দৃশসমূহ দ্ৰুতভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব, জটিল বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যৱান সময় ৰাহি কৰিব আৰু চিকিৎসকসকলক নিয়মীয়া প্ৰশাসনিক বোজাৰ পৰা মুক্ত কৰিব । এই দিশসমূহৰ যত্ন ল’লে এআইয়ে চিকিৎসকসকলক তেওঁলোকৰ ৰোগীসকলৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে মত বিনিময় আৰু চোৱাচিতা কৰাত অধিক সময় প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

Surgeon Vice Admiral Arti Sarin
আৰতি ছাৰিন (পিভিএছএম) (ETV Bharat)

লগতে পঢ়ক: আহিব পলিমাৰ নোট : এই নোটৰ বৈশিষ্ট্য কি, বিশেষজ্ঞ কি কয়...

TAGGED:

পৰম বিশিষ্ট সেৱা পদক
চাৰ্জন ভাইচ এডমিৰেল আৰতি ছাৰিন
সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ চিকিৎসা সেৱা
FIRST WOMAN DG OF AFMS
SURGEON VICE ADMIRAL ARTI SARIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.