মিছাইল মেনৰ জন্মবাৰ্ষিকী : যুৱচামক আকাশ চুমিবলৈ শিকোৱা ব্যক্তিগৰাকীক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম
ডঃ কালামে ২০০২-২০০৭ চনলৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷ তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো আছিল ডঃ আবুল পাকিৰ জয়নাল আবেদিন আব্দুল কালাম ৷
By ANI
Published : October 15, 2026 at 1:58 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় ৰাষ্ট্ৰপতিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম ৷ সেই মহান পূণ্যাত্মাগৰাকীৰ আজি জন্মতিথি ৷ দেশৰ বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতিটো দিশত উত্থানৰ লগতে যুৱচামক সদায়ে উৎসাহিত কৰি অহা ভূতপূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক এই বিশেষ দিনটোত আজি সমগ্ৰ দেশে শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছে ৷
বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি দেশৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাই দিগ্গজগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰে ৷
President Droupadi Murmu paid floral tributes to Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India on his birth anniversary at Vijayawada, Andhra Pradesh. https://t.co/BLXdmeyBza— President of India (@rashtrapatibhvn) October 15, 2026
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আগশাৰীৰ চহৰ বিজয়ৱাড়াত উপস্থিত থাকি ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ কালামৰ জন্মজয়ন্তীত ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । এই মুহূৰ্তটোৰ এখন ছবি ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্ট এক্স হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷
Tributes to the People’s President, Dr APJ Abdul Kalam Ji, on his Jayanti. Kalam Ji dedicated his rare scientific genius to making India a significant strategic power and upheld the highest democratic values as the President of India. The Missile Man of India will remain an ideal who will continue to inspire the younger generation to put their heart and soul into serving the nation.— Amit Shah (@AmitShah) October 15, 2026
দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ কালামক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে ৷ ভাৰতৰ কৌশলগত সামৰ্থ শক্তিশালী কৰাৰ লগতে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ ৰক্ষাৰ দিশত গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কালামৰ অৱদানৰ কথা সুঁৱৰে ৷ ‘ভাৰতৰ মিছাইলমেন’ গৰাকীয়ে দেশৰ সেৱাত নিজকে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি অহা বুলি দোহাৰে ৷
भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। विकसित भारत का उनका विजन और देश के युवाओं में वैज्ञानिक सोच, आत्मविश्वास तथा राष्ट्रनिर्माण का संकल्प जगाने का उनका प्रयास सदैव प्रेरणा देता रहेगा। राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहुँचने के बाद भी डॉ. कलाम जी की सादगी और सहजता वैसी ही बनी रही। बच्चों और युवाओं के बीच रहना, उनसे संवाद करना और उन्हें प्रोत्साहित करना उनके व्यक्तित्व की ऐसी विशेषताएँ थीं, जिन्होंने उन्हें देशवासियों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। उनके विचार, आदर्श और राष्ट्र के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 15, 2026
আনহাতে, মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও ভাৰতক প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশটোত শক্তিশালী কৰাৰ লগতে যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত বৈজ্ঞানিক চিন্তা, আত্মবিশ্বাস আৰু দেশ নিৰ্মাণত প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যি অৱদান আগবঢ়াইছিল, সেয়া সুঁৱৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
তাৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰপতি হ’লেও ডঃ আব্দুল কালামৰ শিশুসকলৰ সৈতে থকা যি মধুৰ সম্পৰ্ক, তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয় যে তেওঁৰ আদৰ্শ আৰু দেশৰ প্ৰতি থকা সমৰ্পণৰ মনোভাৱে প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্ম ধৰি সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব বুলি মন্ত্ৰী সিঙে কয় ।
Pay my tribute to Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam on his birth anniversary today. His vision, commitment & dedication for the nation continue to inspire.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 15, 2026
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ আব্দুল কালামক সোঁৱৰণ কৰি কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৰে এটা শীৰ্ষ পদবী চম্ভালি থকাৰ পিছতো ডঃ কালামৰ সৰলতা আৰু সহজ-সৰল আচৰণৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ’ল । শিশুসকলৰ লগতে যুৱচামৰ সৈতে তেওঁৰ সময় কটোৱাৰ যি অভ্যাস তাৰ বাবেই তেওঁ দেশবাসীৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান লাভ কৰিছিল । তেওঁৰ ভাৱ-চিন্তা, ধাৰণা, আদৰ্শ, দেশৰ প্ৰতি থকা সমৰ্পণৰ মনোভাৱে প্ৰতিটো প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।’’
Remembering the People's President, Dr. APJ Abdul Kalam on his birth anniversary. From Rameswaram to Rashtrapati Bhawan, he led a life worth emulating, placing knowledge and nationalism over everything else. He ensured that the future of India will always be protected through his scientific breakthroughs and no adversary will ever be able to harm our motherland. His visits to Assam, on several occasions were always enriching for all, especially our student community. May his ideals continue to guide our upcoming generation.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 15, 2026
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ আব্দুল কালামৰ জন্মদিনটোত তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমক জননেতাগৰাকীক সুঁৱৰি কয়, ‘‘ৰাইজৰ নেতা ডঃ এপিজে আব্দুল কালামক তেওঁৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত স্মৰণ কৰিছো । ৰামেশ্বৰমৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈকে তেওঁ এনে এক জীৱন যাপন কৰিছিল, যিয়ে সকলোকে প্ৰেৰণা যোগায় ৷ তেওঁ সদায়েই জ্ঞান আৰু জাতীয়তাবাদক সকলোতকৈ ওপৰত স্থান দিছিল ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘তেওঁ দেশলৈ আগবঢ়োৱা একাধিক বৈজ্ঞানিক অৱদানৰ বাবেই ভাৰতৰ ভৱিষ্যৎ সদায়েই সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ৷ কোনো শত্ৰুৱে যাতে আমাৰ মাতৃভূমিৰ কেতিয়াও ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, সেয়া মনীষীগৰাকীয়ে নিশ্চিত কৰিছিল । তেওঁ বহুবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ এই ভ্ৰমণ সদায়েই সকলোৰে বাবে বিশেষকৈ আমাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ বাবে অতি উপকাৰী আৰু প্ৰেৰণাদায়ক হৈ আহিছে । তেওঁৰ আদৰ্শই আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি যাব ।’’
প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামৰ বিষয়ে কিছু কথা
১৯৩১ চনৰ ১৫ অক্টোবৰত তামিলনাডুৰ ৰামেশ্বৰমত জন্মগ্ৰহণ কৰা ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামে শৈশৱৰে পৰাই এগৰাকী নম্ৰ স্ৱভাৱৰ ব্যক্তি আছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ভাৰতৰ এগৰাকী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা একাদশগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিত পৰিণত হয় ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ডঃ কালামে ২০০২-২০০৭ চনলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰে ৷ তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো আছিল ডঃ আবুল পাকিৰ জয়নাল আবেদিন আব্দুল কালাম ৷
প্ৰকল্প পৰিচালক হিচাপে ডঃ কালামে ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্থানীয় উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ বাহন(SLV-III)ৰ বিকাশত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়ায় । ১৯৮০ চনৰ জুলাই মাহত তেওঁ ৰোহিণী নামৰ উপগ্ৰহটোক পৃথিৱীৰ সমীপৰ কক্ষপথত সফলতাৰে স্থাপন কৰি ভাৰতক ‘স্পেচ ক্লাব’ৰ উল্লেখযোগ্য সদস্য হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল । ইছৰ'ৰ লঞ্চ বাহন কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ পিএছএলভি কনফিগাৰেশ্বনৰ বিকাশতো কালামে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
অগ্নি আৰু পৃথ্বী নামৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ দুটাৰ নিৰ্মাণ আৰু উৎক্ষেপণৰ লগতে একাধিক প্ৰতিষ্ঠানৰ নেটৱৰ্কিঙৰ জৰিয়তে জটিল প্ৰযুক্তিবিদ্যাত স্থানীয় শক্তি সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে তেওঁ দায়বদ্ধ আছিল ।
বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাহিৰেও ডঃ কালাম ভাৰতৰ যুৱচামক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ দিশটোত গভীৰভাৱে আগ্ৰহী আছিল । তেওঁ কেইবাখনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল, যেনে - উইংছ অৱ ফায়াৰ, ইগনাইটেড মাইণ্ডছ আৰু ইণ্ডিয়া ২০২০ ৷ ২০১৫ চনৰ ২৭ জুলাইত শ্বিলঙত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি থাকোতেই ডঃ কালামৰ দেহাৱসান ঘটে ।
লগতে পঢ়ক: এনিমেচনৰ ৰূপত ষষ্ঠ দালাই লামা চাংয়াং গিয়াছোৰ জীৱন আৰু ঐতিহ্য