অধিক প্ৰশাসনিক ক্ষমতাৰ দাবীত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা দিল্লীলৈ যাত্ৰা ১০ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নেতাৰ
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ১০খন স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰ্থিক সম্পদ উন্নত কৰাৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ দিল্লীলৈ আহিছিল ।
Published : November 20, 2025 at 10:27 PM IST
গৌতম দেবৰয়ৰ প্ৰতিবেদন
নতুন দিল্লী : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দুটা বৃহৎ দল একত্ৰিত হৈ “এক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল” নামৰ নতুন আঞ্চলিক দল গঠন কৰাৰ কেইদিনমানৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কমেও ১০খন স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ নেতাসকলে একত্ৰিত হৈ সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত গঠন হোৱা ১০খন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ আটাইকেইটা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ আৰ্থিক সম্পদ আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষমতা উন্নত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে ।
অসমৰ প্ৰভাৱশালী বড়ো ছাত্ৰ সংগঠন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা (এবছু)ৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নেতাসকলে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহৰ আৰ্থিক সম্পদ আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষমতা উন্নত কৰাৰ বাবে ১২৫ নং (সংবিধান) সংশোধনী বিধেয়ক ২০১৯ অনুসৰি সংবিধানৰ ২৮০ নং অনুচ্ছেদ আৰু সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচী সংশোধনৰ দাবী জনায় ।
সংসদৰ আগন্তুক শীতকালীন অধিৱেশনত বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ দাবী জনাইছে নেতাসকলে । এবছুৰ সভাপতি দিপেন বড়োৱে ইটিভি ভাৰতক কয়, "১২৫ সংখ্যক (সাংবিধানিক) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০১৯ অনুসৰি সংবিধানৰ ২৮০ নং অনুচ্ছেদ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীত পৰিৱৰ্তনৰ দাবী জনোৱাৰ উপৰিও আমি বড়ো চুক্তি, ২০২০ সময়োপযোগী আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবী জনাইছো ।"
বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল (বি টি আৰ), কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, ডিমা হাচাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, ত্ৰিপুৰা জনজাতি এলেকা জিলা পৰিষদ, খাছি হিলছ স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ, জয়ন্তীয়া হিলছ স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ, গাৰো স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ, লাই স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ, মাৰা স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদ, আৰু চাকমা স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদকে ধৰি ১০খন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নেতাসকলেও তেওঁলোকৰ দাবীৰ সমৰ্থনত শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
বড়োৱে কয়, “২০১৯ চনত ৰাজ্যসভাত ১২৫ সংখ্যক (সাংবিধানিক) সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ ছবছৰতকৈও অধিক হ’ল । কিন্তু কমেও ছবছৰ ধৰি এই বিষয়ত একো হোৱা নাই ।” ১২৫ সংখ্যক (সাংবিধানিক) সংশোধনী বিধেয়ক ২০১৯ গৃহীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিথিল পন্থাই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জনজাতীয় সংগঠনক পুনৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।
ষষ্ঠ অনুসূচীৰ ইতিহাস
স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ষষ্ঠ অনুসূচীত ১০টা পৃথক সংশোধনী কৰি বৰ্তমানৰ পৰিষদখনক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ৰাজ্যসমূহৰ জনজাতীয় জনসাধাৰণৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ বাবে অধিক ক্ষমতা আৰু কাম-কাজ প্ৰদান কৰা হৈছে; নাগালেণ্ড ৰাজ্য আইন, ১৯৬২, অসম পুনৰ্গঠন (মেঘালয় আইন) আইন, ১৯৬৯, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল অঞ্চল (পুনৰ্গঠন) আইন, ১৯৭১ৰ পৰা ষষ্ঠ অনুসূচীলৈকে সংবিধান (সংশোধনী) আইন, ১৯৮৮, ১৯৯৫, সংবিধান(সংশোধনী) আইন, ২০০৩ৰ ষষ্ঠ অনুসূচীলৈকে ।
সংবিধান (১২৫ সংখ্যক সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০১৯
২০১৯ চনৰ ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যসভাই সংবিধান (১২৫ সংশোধনী) বিধেয়কখন আনন্দ শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত সংসদীয় গৃহ পৰিক্ৰমা সম্পৰ্কীয় স্থায়ী সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, আৰু মিজোৰাম ৰাজ্যৰ জনজাতীয় সংগঠন আৰু অংশীদাৰসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি এক বিস্তৃত অধ্যয়নৰ অন্তত ২০২০ চনৰ ৪ মে’ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে ।
২৮০ নং অনুচ্ছেদৰ সংশোধনী সন্দৰ্ভত আনন্দ শৰ্মা সমিতিয়ে উল্লেখ কৰে যে কেন্দ্ৰই স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদসমূহক প্ৰত্যক্ষভাৱে পুঁজি প্ৰদান কৰাটো বৰ্তমানৰ সাংবিধানিক আঁচনিৰ বিপৰীত হ’ব আৰু ইয়াৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ সৈতে জিলা পৰিষদসমূহৰ সম্পৰ্কত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
২৮০ নং অনুচ্ছেদৰ সংশোধনীৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাজ্যিক বিত্ত আয়োগৰ জৰিয়তে জিলা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহৰ সম্পদ বৃদ্ধিৰ বাবে এক প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰা ।
বিত্তীয় সম্পদ আৰু সুস্থ বিত্তৰ বিভাজন আৰু অধিক স্বায়ত্তশাসনৰ বাবে ষষ্ঠ অনুসূচী পৰিষদক শক্তিশালী কৰাৰ বিষয় সন্দৰ্ভত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন (বি টি আৰ)ৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, “এবছু আৰু ইয়াৰ অংশীদাৰসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেট অধিবেশনত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ পুঁজিৰ দাবী জনাইছে ।”
বড়োৱে কয়, “এতিয়া সংসদৰ আগন্তুক শীতকালীন অধিৱেশনত চৰকাৰে বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ সময় ।”
২০২০ চনৰ বড়ো শান্তি চুক্তি
বছৰ বছৰ ধৰি আন্দোলনৰ অন্তত ২০২০ চনত এবছু আৰু অন্যান্য বড়ো গোটৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় । ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত স্বাক্ষৰিত এই চুক্তিৰ লক্ষ্য হৈছে পূৰ্বৰ বি টি চিৰ এলেকা আৰু ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰণ, অধিক স্বায়ত্তশাসনৰ বাবে আৰ্থিক আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষমতা প্ৰদান, ষষ্ঠ অনুসূচীৰ বাহিৰত বড়ো-কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন, কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচাও জিলাত বসবাস কৰা বড়ো-কছাৰী লোকসকলক এছ টি হিলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা ।
বি টি আৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ দফা, যেনে শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ পৰা ৬০খনলৈকে গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, বি টি আৰৰ সীমা গহপুৰলৈ সম্প্ৰসাৰণ, অসম চৰকাৰী ভাষা (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২০ৰ অধীনত বড়োক সহযোগী চৰকাৰী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান, বি টি চি (বি টি আৰ)ৰ দ্বাৰা ১০খন মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ অসম চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহায্যৰে, সমাধান কৰা হৈছে ।
চুক্তিখনৰ কিছুমান মূল বিধান, বি টি আৰৰ বিত্তীয় সম্পদ আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষমতা উন্নত কৰাৰ বাবে ১২৫ নং (সংবিধান) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০১৯ অনুসৰি সংবিধানৰ ২৮০ নং অনুচ্ছেদ আৰু সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচী সংশোধন, অধিক গাঁৱৰ অধিসূচনাৰ জৰিয়তে বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ (বিকেডব্লিউএচি)ক পূৰ্ণাংগ মৰ্যাদা প্ৰদানকে ধৰি চুক্তিখনৰ কিছুমান জটিল দফা হ’ল এতিয়াও কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই ।
সমাধান কৰা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দফা হ’ল-
- শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ ৬০খন গাঁওলৈকে বি টি আৰৰ সীমা সম্প্ৰসাৰণ ।
- বড়োক অসমৰ সহযোগী চৰকাৰী ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা ।
- অসম চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহায্যৰে বি টি চি (বি টিআৰ) চৰকাৰৰ ১০খন মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ ।
- অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী নিযুক্তিত বড়োসকলৰ বাবে ২% বিশেষ সংৰক্ষণ ।
- এন আই এৰ গোচৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা এন ডি এফ বিৰ প্ৰাক্তন ৫৪ জন সদস্যক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হয় আৰু ভূটানৰ পৰা আঠজনক মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
- এন ডি এফ বি (প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থী সংগঠন)ৰ ৪৮৭০ জন সদস্য আৰু ৫৬০ জন শ্বহীদৰ পৰিয়ালক এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।
কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দফা যিবোৰ এতিয়াও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই সেইবোৰ হ’ল-
- ১২৫ সংখ্যক (সংবিধান) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০১৯ অনুসৰি সংবিধানৰ ২৮০ নং অনুচ্ছেদ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সংশোধনী ।
- কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচাওত বসবাস কৰা বড়ো-কছাৰী ৰাইজৰ বাবে এছ টি (পাহাৰ) মৰ্যাদা ।
- বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদক অধিক গাঁৱৰ অধিসূচনাৰ জৰিয়তে পূৰ্ণাংগ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা ।
- বি টি আৰৰ ভিতৰৰ সকলো বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় আৰু বি টি আৰৰ বাহিৰৰ বড়ো-মাধ্যম বিদ্যালয়ৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ ।
- শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, আৰু বি টি আৰৰ দক্ষিণ অংশ জিলাৰ পৰা অধিক গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ।
- অসমৰ শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, হোজাই, গোৱালপাৰা, আৰু বি টি চি, কে এ এ চিৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চলৰ আদিবাসীক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান ।
- এন ডি এফ বিৰ প্ৰাক্তন কেডাৰৰ বিৰুদ্ধে বাকী থকা বিচাৰাধীন গোচৰসমূহ প্ৰত্যাহাৰ আৰু চি বি আই বিশেষ আদালতত দোষী সাব্যস্ত হোৱা প্ৰাক্তন এন ডি এফ বিৰ সদস্যসকলক মুকলি কৰি দিয়া ।
উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ দুটা বৃহৎ দলে এক নর্থ ইষ্ট (ONE) নামৰ এক নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠন কৰিছিল ৷ এই নতুন মঞ্চ মুকলি কৰে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেচনেল পিপলছ পাৰ্টিৰ সভাপতি কনৰাড কে চাংমা, আৰু টিপ্ৰাহা খিলঞ্জীয়া প্ৰগতিশীল আঞ্চলিক মিত্ৰজোঁটৰ (টিপ্ৰা) মোথাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্য দেববৰ্মাই । নাগালেণ্ডৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ ম্হোনলুমো কিকন আৰু পিপলছ পাৰ্টি অৱ অসমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডেনিয়েল লাংথাছাও উপস্থিত থাকে ।
এই মঞ্চৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক কাঠামোৰ ভিতৰত অঞ্চলটোৰ বাবে এক ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বৰ প্ৰদান কৰা ।
মেঘালয়ৰ খাছি হিলছ স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পিনিয়াদ চিং ছিয়েমে কয়, "এক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল এক ৰাজনৈতিক মঞ্চ, আৰু আমি এতিয়া ইয়াত যোগদান কৰা নাই । আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো যে ২৮০ নং অনুচ্ছেদ আৰু সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচী সংশোধন কৰা ১২৫ সংখ্যক (সংবিধান) সংশোধনী বিধেয়ক, ২০১৯ গৃহীত কৰক ।"
নতুন দিল্লীত বৃহস্পতিবাৰৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ কো-অপাৰেটিভ, টি আৰ পি আৰু পি টি জি, আৰু সংখ্যালঘু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শুক্লা চৰণ নোআটিয়াই কয় যে এই কাৰ্যসূচীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ মাজত ঐক্য প্ৰদৰ্শন কৰে ।
সাংবাদিকৰ আগত নোআটিয়াই কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়টো আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনজাতীয় জনসাধাৰণৰ আৱেগক জৰুৰীভাৱে চাব লাগে ।