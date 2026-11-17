অৰুণাচলৰ ৰুকচিনত ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধ, ব্যাহত স্বাভাৱিক জীৱন-যাত্ৰা
বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱত দূৰণিবটীয়া যাত্ৰীৰ বিলৈ । অৰুণাচলমুখী শ শ যাত্ৰী তথা যান-বাহন অসম সীমান্তত আবদ্ধ । বিপাঙত অৰুণাচলমুখী যাত্ৰী-ৰোগী ।
Published : November 17, 2026 at 1:02 PM IST
জোনাই : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব চিয়াং জিলাৰ ৰুকচিন মহকুমাত আহ্বান জনোৱা ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ ফলত স্বাভাৱিক জীৱন-যাত্ৰাত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে । আটকাধীন জেন জি সদস্যৰ মুক্তি, চিএপিএফ (CAPF) প্ৰত্যাহাৰ আৰু চিয়াং প্ৰকল্পৰ পিএফআৰ (PFR) বাতিলৰ দাবীত মঙলবাৰে ২৪ ঘণ্টীয়া ৰুকচিন বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে এলবিএছইউৱে (LBSU, Legong Banggo Students' Union) ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপাছ প্ৰকল্পক (SUMP) কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদৰ মাজতে মঙলবাৰে ২৪ ঘণ্টীয়া ৰুকচিন বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে এলবিএছইউ নামৰ সংগঠনটোৱে ।
আটকাধীন জেন জি সদস্যসকলৰ বিনাচৰ্তে মুক্তি, অঞ্চলটোৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (CAPF) প্ৰত্যাহাৰ আৰু প্ৰস্তাৱিত চিয়াং প্ৰকল্পৰ প্ৰাৰম্ভিক সম্ভাব্য প্ৰতিবেদন (PFR) বাতিলৰ দাবীত সংগঠনটোৱে এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে ।
সংগঠনটোৰ আহ্বান অনুসৰি, মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা পৰৱৰ্তী ২৪ ঘণ্টালৈ ৰুকচিন অঞ্চলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই বন্ধৰ ফলত অঞ্চলটোৰ স্বাভাৱিক জীৱন-যাত্ৰা, যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰু ব্যৱসায়-বাণিজ্যত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ।
বিশেষকৈ ৰুকচিন হৈ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত চলাচল কৰা ব্যক্তিগত বাহন, যাত্ৰীবাহী বাহন আৰু সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
উল্লেখ্য যে বন্ধৰ ফলত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ৰুকচিন গে'টৰ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ যান-বাহনৰ লগতে অৰুণাচলমুখী পৰ্যটক । বন্ধ হৈ পৰিছে অৰুণাচলৰ ৰুকচিনস্থিত বিপণিসমূহ । যাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে শ শ অৰুণাচলমুখী যাত্ৰী আৰু ৰোগী ।
এই সন্দৰ্ভত আবদ্ধ হৈ থকা গোৱালপাৰাৰ এগৰাকী যাত্ৰীয়ে কয়, "আমি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ কেন্সাৰ ৰোগী লৈ । অৰুণাচলত এজন লোকে বনদৰৱ দিয়ে, তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ । কিন্তু ইয়াত আহি বন্ধৰ কথা শুনা পাইছোঁ । আগতে বন্ধ বুলি গম পোৱা নাছিলোঁ । তেখেতসকলে কাইলৈ যাব পাৰিম বুলি কৈছে । বুজাই কৈছে, আমাক বেয়াকৈ কোৱা নাই । আমি পাঁচজন আহিছোঁ । অসুবিধাত পৰিছোঁ, এতিয়া হোটেল ল'ব লাগিব, তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ ।"