আইনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সকাহ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ, উপস্থিতিৰ হাৰ কমিলেও বহিব পাৰিব পৰীক্ষাত
বাধ্যতামূলক উপস্থিতিৰ নিয়ম সংশোধন কৰিবলৈ ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলক নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ।
Published : November 3, 2025 at 8:43 PM IST
নতুন দিল্লী: আইনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সাময়িক সকাহ । উপস্থিতিৰ হাৰ কম হোৱাৰ বাবে কোনো আইনৰ শিক্ষাৰ্থী এতিয়াৰে পৰা বঞ্চিত হ’ব নালাগে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা ৷ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ প্ৰতিভা সিঙৰ বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।
দৰাচলতে ২০১৬ চনত আত্মহত্যাৰ দৰে জীৱনৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা এমিটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইনৰ ছাত্ৰ সুশান্ত ৰোহিল্লাৰ গোচৰৰ শুনানি চলি আছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ত । শ্ৰেণীত ৰোহিল্লাৰ উপস্থিতিৰ হাৰ কম হোৱাৰ বাবে এটা ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাত ছাত্ৰজনক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল ৷
শুনানিৰ সময়ত এমিটী বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তাই কয় যে ৰোহিলাৰ আত্মহত্যাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ কোনোধৰণে জগৰীয়া নহয় ৷ অধিবক্তাজনে লগতে উল্লেখ কৰে যে সুশান্তৰ পিতৃ-মাতৃক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছিল ।
সুশান্ত ৰোহিল্লা গোচৰৰ শুনানি
এই গোচৰটো প্ৰথমে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰা হৈছিল । ২০১৭ চনৰ ১৪ মাৰ্চত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোচৰটো শুনানিৰ বাবে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ হস্তান্তৰ কৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়ত Suo Motu ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছিল ।
সুশান্ত সেই সময়ত আইন বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলৈ অনুমতি নিদিয়াৰ পিছত ২০১৬ চনৰ ১০ আগষ্টত নিজৰ ঘৰতে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সুশান্তৰ বন্ধুৰ এখন চিঠিৰ আধাৰত এই বিষয়টোৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছিল । তেওঁৰ বন্ধুৱে দাবী কৰিছিল যে এমিটী বিশ্ববিদ্যালয়ক এই কাণ্ডৰ জগৰীয়া কৰা উচিত ৷
শুনানিৰ সময়ত এই গোচৰৰ amicus curiae জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা দয়ান কৃষ্ণনে আদালতক অৱগত কৰে যে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ খবৰ আহিছে । ইয়াৰ পিছত আদালতে তেওঁক এই বিষয়ত বিতং তথ্য দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । মৃত ছাত্ৰ সুশান্ত ৰোহিল্লাৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এমিটী আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আদালতে নিৰ্দেশ দিছিল ।
লগতে পঢ়ক: মাতৃৰ মৃত্যু তিথি উপলক্ষে কৃষকসকলক ঋণমুক্ত কৰিলে ব্যৱসায়ীয়ে