চিৰবিদায়ৰ পিছতো অক্ষত থাকিল মানুহ আৰু কুকুৰৰ মাজৰ অটুট সম্বন্ধ, ৰীতি-নীতিৰে অন্তিম সৎকাৰ হ’ল 'ছাৰ'ৰ

চিৰবিদায়ৰ পিছতো অক্ষত থাকিল মানুহ আৰু কুকুৰৰ মাজৰ অটুট সম্বন্ধ, ৰীতি-নীতিৰে অন্তিম সৎকাৰ হ’ল 'ছাৰ'ৰ
মানুহ আৰু কুকুৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ এক বিশেষ ছবি । যি চকু সেমেকাই তুলিব আপোনাৰ ।
Published : January 24, 2026 at 3:38 PM IST
বেৱাৰ (ৰাজস্থান): এখন গাঁৱৰ এনে এক ঘটনা, যি পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে মানুহ আৰু কুকুৰ মাজত থকা নিভাঁজ প্ৰেমৰ কথা । প্ৰমাণ কৰিছে কিমান মৰম, কিমান আকুলতা থাকিলে মানুহৰ দৰেই অন্তিম বিদায় দিব পাৰে এটা কুকুৰক । ৰাজস্থানৰ বেৱাৰ জিলাৰ ৰাজিয়াবাস গাঁও পঞ্চায়তৰ মুখ্য কাৰ্যালয় এটা কুকুৰৰ মৃত্যুয়ে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে সমগ্ৰ গাঁওবাসীক । যেন পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য হেৰুৱাই পেলালে গাঁওবাসীয়ে ।
গাঁৱৰ মানুহে কুকুৰটোক মৰমেৰে 'ডগ ছাৰ' বুলি মাতিছিল । ৩ জানুৱাৰীৰ পুৱা চৰ্দিত আক্ৰান্ত হৈ হঠাতে মৃত্যু হয় 'ডগ ছাৰ'ৰ । খবৰটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ গাঁওখনতে বিয়পি পৰিল শোকৰ ছাঁ ।
আশাপুৰা মাতা মন্দিৰ চ'কত ৰাইজে সমবেত হৈ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে 'ডগ ছাৰ'ৰ অন্তিম সংস্কাৰ সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধাৰে আৰু হিন্দু ৰীতি-নীতি অনুসৰি পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । কুকুৰটোৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ এই অনন্য ঘটনা এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজস্থানৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
মোক্ষ ধামত অনুষ্ঠিত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া:
‘ডগ ছাৰ'ৰ শেষ বিদায়ৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহে স্বেচ্ছাই অনুদান সংগ্ৰহ কৰি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি পিকআপ বাহনত ‘ডগ ছাৰ'ৰ মৃতদেহ কঢ়িয়াই নিয়ে । তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সমদলত নাম-কীৰ্তন আদি অনুষ্ঠিত কৰে । শ শ গাঁওবাসীয়ে এই সমদলত যোগদান কৰে । মোক্ষ ধাম পোৱাৰ লগে লগে গাঁৱৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত কাঠৰ চিতাত যথাযথভাৱে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় ।
ৰাজিয়াবাস গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ প্ৰধান ব্রিজপাল সিং ৰাৱটে জনাই যে 'ডগ ছাৰ'ৰ গাঁওখনৰ লগত গভীৰ সম্পৰ্ক আছিল । গাঁৱত যেতিয়াই কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছিল, সেয়া হিন্দু, মুছলমান, বা আন কোনো সম্প্ৰদায়ৰ হওক, 'ডগ ছাৰ' তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বাহিৰত অপেক্ষা কৰিছিল ।
সমদলৰ লগত কুকুৰটো শ্মশানলৈ গৈছিল আৰু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পিছতো মৃতকৰ ঘৰৰ বাহিৰত ১২ দিন বহিছিল । সমাধিস্থ কৰাৰ সময়ত তেওঁ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লগত কবৰস্থানলৈও গৈছিল ।
সেয়ে গাঁৱৰ মানুহে তেওঁক কেৱল জন্তু নহয়, নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বুলি গণ্য কৰিছিল । 'ডগ ছাৰ'ৰ মৃত্যুৰ পিছত শ্মশানৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত আশাপুৰা মাতা মন্দিৰ চকত থকা কমিউনিটি হলত শোক সভা অনুষ্ঠিত হয় আৰু ১৩ দিনৰ আগৰ পৰম্পৰা অনুসৰি তৃতীয় দিনা এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সময়চোৱাত গাঁৱৰ সকলো কুকুৰকে ৰুটি আৰু বিস্কুট খুওৱা হয়, যাতে 'ডগ ছাৰ'ৰ স্মৃতিত কোনেও ভোকত নাথাকে ।
১২ দিনত অনুষ্ঠিত হয় ৰীতি-নীতি:
মকৰ সংক্ৰান্তিৰ প্ৰাকক্ষণত ভজন আৰু কীৰ্ত্তন অনুষ্ঠিত হয় আৰু ১৫ জানুৱাৰীত ১২ দিনীয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হয় । এই উপলক্ষে গাঁৱৰ সৰু ল’ৰা-ছোৱালীক লাপচি, পুৰী, দালি খুওৱা হয় । গাঁৱৰ মানুহে কয় যে 'ডগ ছাৰ'ৰ আচৰণ আৰু সংবেদনশীলতাই সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিছিল আৰু সেয়েহে, তেওঁক যিকোনো মানুহৰ দৰেই সন্মান দিয়া হৈছিল । কিছুমান জৈন পৰিয়ালো ৰাজিয়াবাস গাঁৱত বসবাস কৰে ।
কিন্তু কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বহু পৰিয়ালে প্ৰব্ৰজন কৰিছে । ইয়াৰ পিছতো সমগ্ৰ গাঁওখনে একত্ৰিত হৈ এক আদৰ্শ দাঙি ধৰিলে যে মানৱতা আৰু মমতা কেৱল মানুহৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । 'ডগ ছাৰ'ৰ কাহিনী আজিও গাঁওখনত চৰ্চাৰ বিষয় হৈয়ে আছে ।
গাঁৱৰ মানুহে কয় যে এয়া কেৱল এটা কুকুৰৰ মৃত্যু নহয়, প্ৰতিটো দুখৰ সময়ত মনে মনে তেওঁলোকৰ কাষত থিয় দিয়া এজন সংগী হেৰুৱালে । এই কাৰণেই তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছতো 'ডগ ছাৰ'ক সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধাৰে চূড়ান্ত বিদায় দিয়া হৈছিল ।