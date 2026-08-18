ঝাৰখণ্ডত চেলুনলৈ আহিল সোণালী বান্দৰ, দাপোনত মুখনি চাই মাৰিলে লাজুকী হাঁহি
কিমাননো আৰু গছে গছে বগাই ফুৰিব ? চেলুনলৈ আহি আইনাত নিজকে চাই ৰ'ল এটি সোণালী বান্দৰে ।
Published : August 18, 2026 at 6:32 PM IST
গড়ৱা(ঝাৰখণ্ড): নিজকে আইনা চাই হেঁপাহ নপলায় । বাৰে বাৰে আইনাত চাই যেন বাৰে বাৰে নিজৰে প্ৰেমত পৰে । দাপোনত মুখনি চাই লাজুকী হাঁহি মাৰে । আপুনি মই নিজকে আইনাত দিনটোত কিমানবাৰ চাওঁ তাৰ কিজানি হিচাপেই নাই ।
পিছে এয়া কেৱল মানুহৰ ক্ষেত্ৰতেই নে ? এটি দৃশ্যই সকলোকে মুগ্ধ কৰিছে । ঝাৰখণ্ডৰ গড়ৱাৰ এখন চেলুনত সেই দৃশ্যটো দেখা গৈছিল । হঠাৎ চেলুনখনলৈ সোমাই আহিছিল এটা সোণালী বান্দৰ সোমাই আহিছিল । চেলুনৰ চকীত উঠিয়েই নিজক দেখা পালে ।
আইনাত নিজকে দেখি সোণালী বান্দৰটো নিজৰ ৰূপতেই যেন মুগ্ধ হৈ পৰিলে । এক-দুই মিনিট নহয় সম্পূৰ্ণ দুঘণ্টা ধৰি নিজৰ ৰূপ-লাৱণ্য চাই ৰ'ল । বান্দৰটোৰ কাৰু-কাৰ্য দেখি স্থানীয় ৰাইজেও হাঁহি হাঁহি উপভোগ কৰিলে । বহুজনে বান্দৰটোৰ গতিবিধি কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰি সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰে আৰু মুহূৰ্ততে ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰে ।
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা অনুসৰি সোমবাৰে কণ্ডী এলেকাৰ এখন চেলুনলৈ এগৰাকী বিশেষ অতিথি সোমাই আহে, যেন নিজকে এখন ডাঙৰ দাপোনত চাব বিচাৰিছে । অতিথিজনৰ হঠাৎ আগমনত আতংকিত হৈ নাপিতজন ততালিকে বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু অতিথিৰূপী সোণালী বান্দৰটোক কিছু সময় চেলুনখনত থাকিবলৈ দিয়ে ।
ভিতৰলৈ সোমাই আহিয়েই বান্দৰটোৱে চকীত বহি লয় আৰু বিস্মিত হৈ নিজৰ ৰূপ চাবলৈ ধৰে । এবাৰ যদি ডিঙিটো দাঙে, এবাৰ আকৌ বহি পৰে আৰু বাৰে বাৰে স্থান সলাই, পৃথক পৃথক দিশৰ পৰা নিজকে চাবলৈ ধৰে । মাজে মাজে দাপোনৰ কাষ চাপি যায়, কিছুসময় পিছতে আকৌ আঁতৰি আহে, পুনৰ উভতি চাই ।
যদিও বান্দৰটোৰ সঠিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ধাৰণা কৰাটো কঠিন আছিল, কিন্তু বান্দৰটোৱে প্ৰতিচ্ছবি, ৰূপ, আকাৰ আৰু শৰীৰৰ নোম তাৰ পচন্দ হয় । এনে লাগিল যে সি নিজৰ শৰীৰটো লিৰিকি বিদাৰি চাই উপভোগ কৰে ।
এই সময়খিনিতে, চেলুনখনৰ আশে পাশে থকা লোকসকলে ভিৰ কৰে আৰু এই দৃশ্য ম'বাইল কেমেৰাত বন্দী কৰে । এই কাৰ্যক্ৰম প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি চলে । শেষত কাৰোৰে হস্তক্ষেপ নোহোৱাকৈ, বিশেষ অতিথিজন নামি আহে, চেলুনৰ পৰা ওলাই আহে আৰু নিজস্থানলৈ গতি কৰে ।