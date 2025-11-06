ETV Bharat / bharat

বিহাৰত পৰিৱৰ্তন হ'ব চৰকাৰ: আশাবাদী লালুৰ ভৱিষ্যদ্বাণী

বিহাৰত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । ইয়াৰ মাজতে ৰাজনৈতিক দলবোৰে ভোটাৰৰ মন মুহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ।

Bihar elections 2025
বিহাৰত চলি আছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2025 at 2:20 PM IST

পাটনা : বিহাৰত চলি আছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । ভোটাৰৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে ব্যাপক উৎসাহ । পুৱাৰে পৰা ভোটাৰসকলে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে । ইয়াৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰাৰিয়াত নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে । আনহাতে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালুপ্ৰসাদ যাদৱে সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ।

আৰ জে ডি প্ৰমুখ লালুপ্ৰসাদ যাদৱে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেজস্বী যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছে । সামাজিক মাধ্যম প্লেটফৰ্ম X-ৰ জৰিয়তে লালুপ্ৰসাদে ইংগিতপূৰ্ণভাৱে নীতিশ কুমাৰৰ চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে ।

আৰ জে ডিৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "টাৱাত ৰুটী ওলট-পালট কৰি দিব লাগে । নহ'লে জ্বলি যায় । ২০ বছৰ বহুত সময় হ'ল । বৰ্তমান যুৱ চৰকাৰ আৰু নতুন বিহাৰৰ বাবে তেজস্বী চৰকাৰ অতি প্ৰয়োজন ।"

আনহাতে, মহাজোঁটবন্ধনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী তেজস্বী যাদৱেও এক ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰি কৈছে যে কোনো ধৰণৰ প্ৰলোভন, উচটনি বা লোভত বন্দী হৈ নিজৰ জীৱনৰ বাবে সৰ্বনাশ মাতি নানিব । ইফাল-সিফাল কথাত গুৰুত্ব নিদিব । কেৱল চৰকাৰী চাকৰি, সংস্থাপন, পৰিৱৰ্তন, উদ্যোগ আৰু বিহাৰত দ্ৰুতগতিত প্ৰগতি আনিবৰ বাবে ভোটদান কৰক ।

"মনত ৰাখিব, তেজস্বীৰ গেৰাণ্টিয়ে হৈছে আপোনালোকৰ বাবে আনন্দৰ গেৰাণ্টি । তেজস্বীৰ গেৰাণ্টিৰ জৰিয়তেই আপোনালোকৰ পৰিয়ালবোৰ আগবাঢ়ি যাব আৰু সুখ, প্ৰগতিশীল আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিব । আপোনালোকক আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালবোৰক পীড়া দিব পৰা বিষয়বোৰেই হৈছে প্ৰকৃত বিষয় । ইয়াৰ বাহিৰে আন একো চাব নালাগে ।" মহাজোঁটবন্ধনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী তেজস্বী যাদৱে কয় ।

তেজস্বী যাদৱে লগতে কয় যে যদি আপোনালোকক আপোনালোকৰ সন্তানৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰি লাগে, বিহাৰৰ বাবে সুন্দৰ ভৱিষ্যৎ বিচাৰে, বিহাৰক আগশাৰীৰ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে দলে-বলে ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ গৈ ভোট দিয়ক ।

তেজস্বী যাদৱে কয়, "বিহাৰ দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পিছপৰা ৰাজ্য হৈ পৰিছে, ইয়াক আগলৈ আনিবলৈ চাকৰি আৰু সংস্থাপনৰ আৱশ্যক । নিজৰ বিহাৰী স্বাভিমান জাগ্ৰত কৰক আৰু নতুন চৰকাৰ গঢ়ি বিহাৰক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰক ।"

