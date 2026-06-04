ক’ত আছে ললিত মোদী ? গোপন স্থানৰ পৰা নিজকে পলৰীয়া নহয় বুলি দাবী

ক’ত আছে ললিত মোদী ? গোপন স্থানৰ পৰা নিজকে পলৰীয়া নহয় বুলি দাবী
শেহতীয়াকৈ ললিত মোদীয়ে তেওঁৰ নামত লাগি থকা ‘পলাতক’ উপাধিটোৰ বিৰোধিতা কৰি কয় যে কোনো এটা গোচৰত তেওঁক এতিয়ালৈকে দোষী সাব্যস্ত কৰা হোৱা নাই ৷
By ANI
Published : June 4, 2026 at 10:01 AM IST
লণ্ডন: ললিত মোদীক মনত আছেনে আপোনাৰ ৷ বৰ্তমান তেওঁৰ পৰিচয় এগৰাকী ‘পলাতক প্ৰৱঞ্চক’ ৷ কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ললিত মোদীৰ আছিল এক সুকীয়া পৰিচয় ৷ এই যে আপুনি-মই তীব্ৰ উৎকণ্ঠাৰে প্ৰায় এমাহজোৰা আইপিএল উপভোগ কৰিলোঁ, সেই আইপিএলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হৈছে ললিত মোদী ৷ কিন্তু সময়ৰ পাকচক্ৰত পৰি আজি তেওঁ আজি হৈ পৰিল এজন পলৰীয়া প্ৰৱঞ্চক ৷
শেহতীয়াকৈ ললিত মোদীয়ে তেওঁৰ ওপৰত লাগি থকা ‘পলাতক’ উপাধিটোৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৷ মোদীয়ে কয় যে কোনো এটা গোচৰত তেওঁক এতিয়ালৈকে দোষী সাব্যস্ত কৰা হোৱা নাই ৷
সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ললিত মোদীয়ে ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা সফলতাৰে আত্মগোপন কৰি থকা ধাৰণাটোক উপহাস কৰি এই ঘটনাক আইনী বাস্তৱতাৰ পৰিৱৰ্তে সম্পূৰ্ণৰূপে সংবাদ মাধ্যমৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টিকাৰী কাৰণ বুলি কয় । তেওঁ পলায়ন কৰা দাবীক নস্যাৎ কৰি কয় যে বিশ্ব ভ্ৰমণ কৰি ভাৰতৰ দৰে বিশ্ব মহাশক্তিৰ পৰা আঁতৰি থকাটো অসম্ভৱ ।
"মই একেবাৰে পলায়ন নাই । মই সমগ্ৰ বিশ্বতে গৈছোঁ । মই পলায় থকা হ'লে মোক ক'ৰবাৰ পৰা ধৰি লৈ গ'লহেঁতেন । ভাৰত চৰকাৰৰ হাত বহু দীঘল, কোনেও ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যাব নোৱাৰে । আৰু মোৰ তেনে কোনো উদ্দেশ্য নাই । চৰকাৰ নহয়, এয়া সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰচাৰ ।" ললিত মোদীয়ে কয় ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ বিচাৰৰ বাবে ভাৰতত মানহানিৰ কঠোৰ আইন নথকা কাৰ্যক দোষাৰোপ কৰি ললিতে কয়, ‘‘আপোনাৰ মোৰ দেশত আপোনালোকৰ কোনো মানহানি নহয় । আপুনি যি বিচাৰে ক'ব পাৰে আৰু মোৰ বাতৰি বিক্ৰী হয় ।’’
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডৰ (বিচিচিআই) অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা আৰু বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ (ইডি) তদন্তকে ধৰি ঘৰলৈ উভতি অহা আইনী যুদ্ধৰ জটিল প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত ললিত মোদীয়ে সুনিৰ্দিষ্ট আইনী সমাধানৰ অভাৱৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
২০১০ চনত উত্থাপিত বিড-ৰিগিং, ধন সৰবৰাহৰ, বৈদেশিক মুদ্ৰা ব্যৱস্থাপনা আইন (ফেমা) উলংঘাৰ অভিযোগৰ সন্মুখীন হ’লেও ললিত মোদীয়ে জোৰ দি কয় যে কোনো অপৰাধমূলক অভিযোগত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হোৱা নাই বা বন্দী হৈ থকা নাই ।
ললিত মোদীয়ে ভাৰতীয় ন্যায়িক ব্যৱস্থাক এক প্ৰকাৰৰ শাস্তি আখ্যা দি খেদ প্ৰকাশ কৰে । ‘‘আমাৰ দেশত কেতিয়াও বিচাৰ নহয় । ন্যায় প্ৰদান কৰা হয় । কেতিয়া হয় নাজানো । লাহে লাহে ন্যায় দিয়াটোও শাস্তি হৈ পৰিছে । মোৰ বিৰুদ্ধে এটাও গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই । যদি মই ইমান বেয়া, তেন্তে ঠিক আছে ! বন্ধুসকল অনুগ্ৰহ কৰি ওলাই গৈ মোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাওক ।’’
আনুষ্ঠানিকভাৱে নিজকে নিৰ্দোষী সজাবলৈ ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত সোধাত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেট টাইকুনগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁৰ অগ্ৰাধিকাৰ স্থানান্তৰিত হৈছে । এই কথা প্ৰমাণ কৰাৰ অফুৰন্ত ইচ্ছা নোহোৱা হৈ গ’ল ।
ললিত মোদীয়ে কয়, ‘‘এটা সময় আছিল যেতিয়া মই ঘূৰি আহিব বিচাৰিছিলোঁ । আৰু মোৰ ওচৰত ঘূৰি অহাৰ সকলো কাৰণ আছিল । ঘূৰি আহি কি কৰিম ? মই কাকো প্ৰমাণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।’’
যিকোনো সম্ভাৱ্য আটকৰ ভিত্তিক লৈ তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয়, "যদি মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বিচাৰে, কৰক । মোক আদালতলৈ লৈ যাব লাগিব । ১৭ বছৰ ধৰি মোক আদালতলৈ লৈ যোৱা নাই । আজি মোক কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব ? যদি কিবা থাকিলহেঁতেন তেন্তে সেয়া বাহিৰত হ'লহেঁতেন ।"
ললিত মোদীয়ে এই দাবী অস্বীকাৰ কৰাৰ পাছতো ভাৰতীয় নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাসমূহে তেওঁক বিচাৰি ফুৰিছে । তেওঁৰ আই পি এলৰ কাৰ্যকালত হোৱা আৰ্থিক কেলেংকাৰী, ধন সৰবৰাহ আৰু অকৰ্তৃত্বশীল ধন হস্তান্তৰৰ অভিযোগৰ তদন্ত চলাই আছে বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে । আনহাতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ অধীনত প্ৰত্যাৰ্পণৰ প্ৰট’কল অনুসৰণ কৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক: হঠাৎ চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউত লাগিল জুই, কেবাজনো ৰোগীৰ প্ৰাণহানি