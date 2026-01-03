ETV Bharat / bharat

প্ৰয়াগৰাজত আৰম্ভ মাঘ মেলা: লাখ লাখ ভক্তই কৰিলে পৱিত্ৰ স্নান

পুহ মাহৰ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে পুৱাই কেইবা লাখ ভক্তই পৱিত্ৰ স্নান কৰে । কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ।

An aerial view of people taking a holy dip at Sangam on the occasion of 'Paush Purnima', marking the start of the 'Magh Mela' festival, on a cold winter morning, in Prayagraj, Saturday, Jan. 3, 2026
প্ৰয়াগৰাজত আয়োজিত মাঘ মেলাৰ দৃশ্য (PTI)
January 3, 2026

প্ৰয়াগৰাজ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত মাঘ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই মেলাৰ প্ৰথম দিনা পুহ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ শুভ ক্ষণত লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন হৈছে । পুৱাৰে পৰা ৬ লাখৰো অধিক ভক্তই ত্ৰিবেণী সংগমত পৱিত্ৰ স্নান কৰে । দিনৰ ভাগতো আৰু অধিক ভক্তৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা আছে । এই উপলক্ষে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও গঢ়ি তোলা হৈছে ।

মাঘ মেলা কৰ্তৃপক্ষই অনুমান কৰিছে যে ২০ৰ পৰা ৩০ লাখ ভক্তই পুহ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ পৱিত্ৰ স্নানৰ বাবে আহিব । ইয়াৰ লগে লগে ভক্তৰ মাহজোৰা আগমনৰো আৰম্ভ হয় । শনিবাৰে পুৱা ৪ বজাৰ পৰাই পৱিত্ৰ স্নানৰ সময় আৰম্ভ হয় । প্ৰয়াগৰাজৰ সংমণ্ডল আয়ুক্ত সৌম্য আগৰৱালাই কয়, "আজি ২০-৩০ লাখ তীৰ্থযাত্ৰী গংগা আৰু সংগমত পৱিত্ৰ স্নানত অংশ ল'ব বুলি আশা কৰি প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ।"

আগৰৱালাই কয় যে মেলা হোৱা স্থানত ১০ হাজাৰ ফুট ওখ স্নানৰ ঘাট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিটো ২০২৩-২৪ মাঘ মেলাৰ সময়ত ৮ হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰ আছিল । প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাঘ মেলাৰ আনুষ্ঠানিক ল'গ' মুকলি কৰিছে বুলিও কয় আয়ুক্তই । শনিবাৰে মাঘ মেলাৰ প্ৰথম দিনটোত ভক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত প্ৰয়াগৰাজ প্ৰশাসনে অধিক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

মাঘ মেলা কৰ্তৃপক্ষৰ অন্যতম বিষয়া ঋষি ৰাজে কয়, "পুহ মাহৰ পূৰ্ণিমা স্নান উপলক্ষে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মাঘ মেলা । আমি এতিয়া সংগম অঞ্চলত আছো আৰু সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আমাৰ ইয়াত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কাপোৰ সলোৱা ৰুম উপলব্ধ আৰু নিৰাপত্তা আৰু নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । পুৱা ৮ বজাৰ ভিতৰত সংগমত ৬ লাখ ৫০ হাজাৰ ভক্তই পবিত্ৰ স্নান কৰিছে ।"

মাঘ মেলা

মাঘ মেলা হৈছে ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী যি গংগা, যমুনা আৰু সৰস্বতীৰ সংগমস্থলী ত্ৰিবেণী সংগমত অনুষ্ঠিত হয় । সাধাৰণতে জানুৱাৰী-ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হোৱা হিন্দুসকলৰ মাঘ মাহৰ নামেৰে এই কাৰ্যসূচীৰ নামকৰণ কৰা হয় ।

পুহ পূৰ্ণিমাৰ (পুহ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা) পৰা আৰম্ভ হৈ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শেষ হোৱা ৪৫ দিনীয়া প্ৰয়াগ মাঘ মেলা সমগ্ৰ মাঘ মাহটোকে সামৰি লয় ।

পুহৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা স্নানৰ সৈতে মেলা আৰম্ভ হয় । মেলাৰ সময়ছোৱাত কেইবাটাও পৱিত্ৰ স্নান অনুষ্ঠিত হয় । সেইকেইটা হ'ল- পুহৰ পূৰ্ণিমা, মকৰ সংক্ৰান্তি (মাঘৰ আৰম্ভণি), শত্তিলা একাদশী (মাঘ মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষ), মৌনি অমৱস্যা (মাঘৰ একাদশীৰ দিন যেতিয়া মানুহে মৌন ব্ৰত পালন কৰে), বসন্ত পঞ্চমী (মাঘ শুক্লা পঞ্চমী বুলিও কোৱা হয়), অচলা সপ্তমী (সূৰ্য্য দেৱতাৰ জন্মদিন), জয়া একাদশী আৰু মাঘ পূৰ্ণিমা (মাঘৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা)।

An aerial view of people taking a holy dip at Sangam on the occasion of 'Paush Purnima', marking the start of the 'Magh Mela' festival, on a cold winter morning, in Prayagraj, Saturday, Jan. 3, 2026
পুৱাই ৬ লাখৰো অধিক ভক্তই পৱিত্ৰ স্নান কৰে (PTI)

প্ৰয়াগত মাঘ মেলাৰ প্ৰতি চতুৰ্থ বছৰৰ মূৰে মূৰে কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয় আৰু প্ৰতি দ্বাদশ বছৰৰ মূৰে মূৰে মহাকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয় ।

নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা

সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এ টি এছৰ টহলদাৰী দলসমূহ সমগ্ৰ মেলা অঞ্চলত মোতায়েন কৰা হৈছে । এ টি এছৰ দলসমূহে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত নিয়মীয়াকৈ চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু টহল দি ভিৰৰ গতিবিধি আৰু সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে নিৰীক্ষণ কৰে । অধিক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধৰ্মীয় মণ্ডলীত অংশগ্ৰহণ কৰা তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে এক নিৰাপদ পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰা ।

Devotees at Magh Mela on Saturday
প্ৰয়াগৰাজত মাঘ মেলা আৰম্ভ (PTI)

উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত যোগেন্দ্ৰ কুমাৰে কয় যে মেলা অঞ্চলত ১৬০০ৰো অধিক কনিষ্টবল আৰু প্ৰায় ১০০০ হোমগাৰ্ড মোতায়েন কৰাৰ বিপৰীতে যান-বাহন আৰু নিৰাপত্তা পৰিচালনাৰ বাবে ৪০০ গৰাকী যান-বাহন কনিষ্টবল আৰু ৩৮ গৰাকী যান-বাহন উপ-পৰিদৰ্শক নিযুক্তি দিয়া হৈছে । তেওঁ কয় যে থানা অনুসৰি ১৫ টা দ্ৰুত সঁহাৰি দল গঠন কৰা হৈছে ।

An aerial view of people taking a holy dip at Sangam on the occasion of 'Paush Purnima', marking the start of the 'Magh Mela' festival, on a cold winter morning, in Prayagraj, Saturday, Jan. 3, 2026
মাঘ মেলাত শনিবাৰে পুৱা লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন (PTI)

ইয়াৰ উপৰিও মেলা অঞ্চলত এন ডি আৰ এফৰ দুটা দল, আৰ এ এফৰ ৬ টা দল, পি এ চিৰ ১৭ টা কোম্পানী আৰু স্থানীয় চোৰাংচোৱা ইউনিটৰ ১০০ ৰো অধিক কৰ্মী নিয়োগ কৰা হৈছে । আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে ৯ খন পণ্টুন দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ইয়াৰ মূৰত ১৮ টা আৰক্ষী চকী স্থাপন কৰা হৈছে । অগ্নিনিৰ্বাপক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ অংশ হিচাপে ২০ টা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ষ্টেচন আৰু ২০ টা ৱাচ টাৱাৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।

An aerial view of people taking a holy dip at Sangam on the occasion of 'Paush Purnima', marking the start of the 'Magh Mela' festival, on a cold winter morning, in Prayagraj, Saturday, Jan. 3, 2026
পুহ পূৰ্ণিমা উপলক্ষে ত্ৰিবেণী সংগমত পৱিত্ৰ স্নান লাখ লাখ ভক্তৰ (PTI)

তেওঁ কয় যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পানীৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰিবলৈ ৯৯০ টা অগ্নিনিৰ্বাপক হাইড্ৰেণ্ট আৰু ২২ টা উচ্চ চাপৰ টিউবেল স্থাপন কৰা হৈছে । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ প্ৰায় ৮০০ গৰাকী কৰ্মীক নিয়োগ কৰা হৈছে, লগতে ৫৫ টা সৰু-বৰ দলো নিয়োগ কৰা হৈছে ।

জিলা দণ্ডাধীশ মনীষ কুমাৰ বাৰ্মাই কয় যে মেলা অঞ্চলত দুখন বৃহৎ অস্থায়ী চিকিৎসালয় স্থাপন কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ স্থানৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহত চিকিৎসক নিয়োগ কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে মেলা অঞ্চলত ৫০ খন এম্বুলেন্স সক্ৰিয় হৈ থাকিব ।

