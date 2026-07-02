প্ৰায় ৪০ ফুট ওপৰৰ পৰা পৰিল প্ৰকাণ্ড শিল; বেংগালুৰুত মৃত্যু অসমৰ কেবাজনো শ্ৰমিকৰ !
বেংগালুৰু দক্ষিণ জিলাৰ এটা শিল কুৱেৰীত শিলৰ এটা ডাঙৰ টুকুৰা পৰি ৭জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হয় । মৃত অধিকাংশ শ্ৰমিক অসম আৰু বিহাৰৰ !
Published : July 2, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : July 2, 2026 at 11:22 AM IST
ৰামনগৰ (বেংগালুৰু) : বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই আহিল এক বেয়া খবৰ ৷ তথ্য অনুসৰি, বেংগালুৰু দক্ষিণ জিলাৰ মদাপট্না গাঁৱত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ ঘটনা । পাহাৰৰ প্ৰকাণ্ড এটা শিল বাগৰি সেই স্থানত কাম কৰি থকা কেবাজনো শ্ৰমিকৰ ওপৰত পৰে ৷ প্ৰায় ৪০ ফুট ওপৰৰ পৰা শিল পৰাৰ ফলত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । কাবেৰী ক্ৰাছাৰৰ মালিকানাধীন এটা শিলৰ কুৱেৰীত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ।
জানিব পৰা মতে, নিহত শ্ৰমিককেইজন অসম আৰু বিহাৰৰ । প্ৰশাসনে বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যদিও শিলৰ তলত আৰু অধিক শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে টাভাৰেকেৰে থানাৰ অধীনত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ টাভাৰেকেৰে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটো তদন্ত কৰি আছে ৷
STORY | Seven labourers from Bihar killed as rock collapses at stone quarry in Bengaluru— Press Trust of India (@PTI_News) July 2, 2026
Seven workers from Bihar were killed after a massive rock collapsed at a stone quarry in Bengaluru on Thursday, police said.
According to police, the tragedy occurred in the early morning… pic.twitter.com/kOKY66gqbh
উল্লেখ্য যে, কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি দুপইচা বেছিকৈ পোৱাৰ আশাত অসম বা আন ৰাজ্যৰ পৰা বেংগালুৰুলৈ আহিছিল কেবাজনো শ্ৰমিক ৷ কিন্তু সেই শ্ৰমিকসকলৰ সপোন, সপোন হৈয়ে ৰ’ল !
শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে, শিল পৰি আহত হোৱা কেবাজনো শ্ৰমিকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ আহতসকলক বেংগালুৰুৰ আৰ আৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
খবৰ অনুসৰি, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰাও কৰি প্ৰশাসনে সকলো দিশ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে ৷ বিভাগীয় লোকসকলে উল্লেখ কৰা মতে, সেই স্থানত প্ৰায় ১৮ জন শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিল ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত নিহত আটাইকেইজনৰে পৰিয়ালক অৱগত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে ৷
Chief Minister of Karnataka, D. K. Shivakumar tweets, " the collapse of a wall in madapattana of bengaluru south taluk has caused the death of 7 workers, bringing immense sorrow. i pray that the departed souls attain eternal peace, that their families are granted the strength to… pic.twitter.com/oy6Mlxfrd6— ANI (@ANI) July 2, 2026
ইফালে কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "বেংগালুৰু দক্ষিণ তালুকৰ মদাপট্নাত দেৱাল ভাঙি সাতজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে । মই গভীৰভাৱে দুখী হৈছো । মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে তেওঁলোকৰ বিদেহী আত্মাই শান্তিৰে জিৰণি লওক, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে এই ক্ষতি সহ্য কৰিব পৰাকৈ শক্তি লাভ কৰক আৰু আহতসকলে সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰক । খনিসমূহত নিয়োজিত শ্ৰমিকসকলৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো খনিৰ মালিকৰ দায়িত্ব । নিয়ম উলংঘা কৰা খনিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।’’