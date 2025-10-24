ETV Bharat / bharat

যাত্ৰীবাহী বাছত লাগিল জুই, ২০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা

হায়দৰাবাদৰ পৰা বেংগালুৰু অভিমুখী কাবেৰী ট্ৰেভেলছৰ এখন বাছত কুৰ্ণুলৰ সমীপৰ চিন্নাট্টুকুৰৰ ৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ।

যাত্ৰীবাহী বাছত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2025 at 7:55 AM IST

2 Min Read
কুৰ্ণুল : শুকুৰবাৰে পুৱাই অঘটন ৷ হঠাতে যাত্ৰীবাহী বাছত লাগিল জুই ৷ এই জুই ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে নিমিষতে সকলো শেষ হৈ যায় ৷ চকুৰ প্ৰচাৰতে সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ২০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷

আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷ আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কুৰ্ণুলত বেংগালুৰু অভিমুখী এখন বাছত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

আৰক্ষীয়ে দিয়া তথ্য মতে, হায়দৰাবাদৰ পৰা বেংগালুৰু অভিমুখী কাবেৰী ট্ৰেভেলছৰ এখন বাছ কুৰ্ণুলৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল চিন্নাটেকুৰৰ ৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাওঁতেই এই অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বাছখনত প্ৰায় ৩৯ জন লোক আছিল ৷ ইয়াৰে ১২ জন লোকে সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বাছৰ পৰা ওলাই যাবলৈ সক্ষম হয় ৷ কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বাছত থকা প্ৰায় ২০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হয় ।

যাত্ৰীবাহী বাছত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat)

আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰথম অৱস্থাত কুৰ্ণুল চহৰৰ পৰা কিছু দূৰত আহি থকা অৱস্থাত উলিণ্ডাকোণ্ডাৰ পাওঁতেই পিছফালৰ পৰা অহা এখন দুচকীয়া বাহনে বাছখনত খুন্দা মাৰে । ফলত দুচকীয়া বাহনখন বাছখনৰ তল পায়গৈ আৰু বাছৰ ইন্ধনৰ টেংকিত খুন্দা মাৰে ৷ ফলত বাছখনত জুই লাগি যায় ৷

নিমিষতে জুইৰ লেলিহান শিখাই বাছখন আগুৰি ধৰে । সেই সময়ত বাছখনত থকা যাত্ৰীসকল টোপনিত লালকাল লৈ আছিল ৷ বাছত জুই লগা গম পাই চিঞৰ-বাখৰ কৰিবলৈ ধৰে আৰু কিছু যাত্ৰীয়ে বাছৰ পৰা নামি আহিবলৈ সক্ষম হয় ৷ কিন্তু বহু যাত্ৰী বাছতে আৱদ্ধ হৈ পৰে ৷

লাভ কৰা তথ্য মতে, ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । আহতসকলক কুৰ্ণুল জেনেৰেল হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ খবৰ অনুসৰি, বাছখনত থকা অধিকাংশ যাত্ৰী হায়দৰাবাদ চহৰৰ আছিল । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে বাছখনৰ চালক দুজনে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ।

যাত্ৰীবাহী বাছত অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat)

জীৱিতসকল

দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ৰামি ৰেড্ডী, ভেনুগোপাল ৰেড্ডী, সত্যনাৰায়ণ, শ্ৰীলক্ষ্মী, নবীন কুমাৰ, অখিল, জশমিতা, আকিৰা, ৰমেশ, জয়সূৰ্য আৰু সুব্ৰমণিয়াম । হিন্দুপুৰৰ পৰা নবীনে নিজৰ গাড়ীৰে ৬ জন আহত লোকক কুৰ্ণুল হাস্পতাললৈ লৈ যায় ।

লগতে পঢ়ক : পূৰ্বে মাওবাদীৰ লোক আদালতৰ অন্যতম স্থান, গাঁওখনত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ পৰিৱেশ...

